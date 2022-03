RAIN naik 5% dan semakin meningkat: beli di sini

Harga langsung RAIN, token Rainmaker Games, ialah $0.29 pada masa artikel ini ditulis. Kripto yang masih sangat baharu ini telah menjana jumlah dagangan dalam tempoh 24 jam sebanyak $765,000.

Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli RAIN, panduan ini adalah untuk anda.

Memandangkan RAIN ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli RAIN menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli RAIN sekarang, ikut langkah berikut:

Kami mencadangkan eToro kerana ia adalah salah satu platform perdagangan pelbagai aset terkemuka di dunia, satu bursa dan semua-dompet-dalam –satu dengan beberapa fi terendah dalam industry. Ia juga mesra pemula, dan mempunyai lebih banyak kaedah pembayaran yang tersedia untuk pengguna daripada mana-mana perkhidmatan lain yang tersedia.

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk RAIN

Ini adalah token asli Rainmaker Games, platform global percuma untuk bermain ratusan permainan P2E. Mereka menggambarkan diri mereka sebagai portal kepada dunia P2E, memberi peluang kepada semua orang untuk bermain, memperoleh pendapatan, belajar dan berhubung lebih dari sebelum ini.

Pemain dari semua peringkat akan dapat bertukar permainan dengan lancar, melatih, belajar, mengurus pendapatan, berbual dan disahkan oleh persatuan, semuanya dalam satu platform yang berdasarkan data.

Rainmaker sedang membina platform pemain global terbesar dan seterusnya, menjadi nama besar dalam data P2E. Mereka berhasrat untuk menjadi hab pusat dan pad pelancaran untuk permainan, serta sumber data yang tidak ternilai untuk persatuan membina pasukan yang disokong data yang lebih baik.

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

Price Prediction meramalkan harga Rainmaker Games akan mencecah sekurang-kurangnya $0.36 tahun ini. Nilai tertinggi yang boleh dicapainya ialah $0.43.

Harga Rainmaker Games akan mencecah sekurang-kurangnya $0.55 tahun depan. Ia boleh naik kepada maksimum $0.62 dengan harga purata $0.57 sepanjang tahun.

Pada tahun 2024, harga RAIN akan mencapai sekurang-kurangnya $0.79. Harga maksimum RAIN diunjurkan pada $0.95. Token ini akan menembusi $1 pada tahun 2025, mencapai minimum $1.14.

Hey Rainmakers, Smart Chain staking is finally here!

ㅤhttps://t.co/FSEiOZ7j7G

ㅤ

Now you can enjoy significantly lower gas fees on single-sided $RAIN as well as RAIN-CAKE LP. Look at these absolutely juicy starting APYs 💧

ㅤ

☔️ $RAIN – 35,153%

🍰 RAIN-CAKE LP – 689,762% pic.twitter.com/thbOlxgxM2

— Rainmaker Games (@RainmakerGaming) February 23, 2022