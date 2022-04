Ramalan harga Near Protocol: corak cup and handle terbentuk

Harga Near Protocol berada dalam julat yang ketat sejak beberapa hari lalu walaupun harga mata wang kripto lain turun. Syiling ini didagangkan pada $16.6, iaitu beberapa mata di bawah paras tertinggi minggu lepas pada $20. Permodalan pasarannya telah meningkat kepada kira-kira $10 bilion, menjadikannya syiling ke-17 terbesar di dunia.

Near merancang untuk mengganggu industri muzik

Harga Near Protocol melonjak secara mendadak minggu lalu selepas pembangun mengumpulkan $350 juta daripada sekumpulan pelabur. Pembangun akan menggunakan dana ini untuk mengembangkan ekosistem dengan memberikan geran kepada pencipta kandungan. Mereka juga akan menggunakan dana itu untuk mengembangkan pasukan pembangunan mereka.

Oleh itu, harga Near melonjak secara mendadak apabila pelabur mengalu-alukan pendanaan ini. Selain itu, pelabur optimis tentang pertumbuhan ekosistemnya. Sebagai contoh, TVL rangkaian ini telah meningkat kepada hampir $1 bilion. Pertumbuhan ini sebahagian besarnya disebabkan oleh banyak projek yang dibangun menggunakan teknologi Aurora.

Sementara itu, pembangun mengumumkan rancangan untuk menggunakan teknologi blok rantai untuk mengganggu industri penstriman muzik. Mereka juga melancarkan organisasi autonomi terpencar (DAO) baharu yang dikenali sebagai MODA DAO. Matlamatnya adalah untuk memastikan pemuzik menghasilkan wang apabila orang mendengar lagu mereka. Ia juga akan membantu mereka mengewangkan ciptaan mereka menggunakan alatan seperti NFT.

Near Protocol turut membincangkan tentang Naer x Music (NxM), iaitu komuniti yang memfokuskan pada muzik, acara, NFT dan alatan penghantaran muzik. Kenyataan itu menambah:

“Muzik secara khusus cenderung melibatkan berbilang peserta untuk mencipta keluaran bersama. Tetapi dengan menggunakan kontrak pintar, terutamanya dengan alatan yang dibangun ke dalam Mintbase, artis dapat menulis pembahagian ke dalam kontrak mereka untuk jualan pasaran awal dan sekunder.”

Ramalan harga Near Protocol

Beralih kepada carta harian, kita melihat bahawa harga Near Protocol telah berada dalam trend bulis yang kukuh. Jika dilihat dengan lebih dekat, Near Protocol telah membentuk corak cup and handle. Dalam analisis pergerakan harga, harga ini biasanya merupakan tanda kelanjutan bulis. Ia juga berada di bawah sedikit bahagian atas corak cup itu.

Harganya juga telah bergerak melebihi MA 25 hari dan 50 hari. Oleh itu, syiling ini berkemungkinan akan terus meningkat apabila bull menyasarkan rintangan utama pada $20.