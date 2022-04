Ramalan harga Near Protocol: Di ambang penembusan penting

Harga Near Protocol kekal stabil menghampiri paras tertinggi sepanjang masanya apabila pelabur menyokong prestasi kukuh rangkaiannya. Token itu didagangkan pada $16.64, yang menghampiri paras tertinggi sepanjang masanya sebanyak $20 sementara pelabur menunggu pelancaran stablecoinnya.

Pelancaran stablecoin Near

NEAR Protocol ialah rangkaian lapisan 1 terkemuka yang menyaksikan pertumbuhan kukuh apabila pelabur menerima teknologi sharding-nya. Sharding ialah teknologi yang memecahkan blok kepada kepingan yang lebih kecil yang dikenali sebagai shard, yang membantu meningkatkan daya pemprosesannya.

Bulan ini, protokol itu mengumpul $350 juta daripada pemodal teroka, termasuk Masayoshi Son daripada Softbank. Pengumpulan dana itu berlaku beberapa bulan selepas pembangun yang sama mengumpulkan $150 juta.

Satu lagi perkembangan besar ialah rangkaian itu dipilih oleh Sweatcoin. Sebagai permulaan, Sweatcoin ialah salah satu syarikat kecergasan yang paling pesat berkembang di dunia. Ia menggunakan pelbagai teknologi untuk memantau langkah individu dan kemudian membayar balik kepada mereka.

Pada masa hadapan, Sweatcoin akan menggunakan teknologi Near untuk melancarkan mata wang kriptonya. Ini adalah satu langkah yang penting kerana populariti Sweatcoin. Ia mempunyai lebih 10 juta pengguna.

Near Protocol juga dijangka melancarkan stablecoinnya bulan ini. Syiling ini, yang akan dikenali sebagai USN akan serupa dengan stablecoin lain seperti Tether, USD Coin dan Tera USD. Matlamatnya adalah untuk memastikan bahawa rangkaian mempunyai stablecoin yang baik yang boleh membantu untuk menggerakkan bursa teragih yang dibina menggunakan teknologinya. Dalam satu kenyataan baru-baru ini, seorang eksekutif NEAR berkata:

“Buat masa ini, DAO berada di luar wilayah kawal selia tetapi kita hidup dalam dunia fizikal dan memahami bagaimana organisasi baharu ini akan memetakan. Kita perlu memikirkan bagaimana DAO boleh berinteraksi dengan dunia tradisional. Selain itu, keselamatan dan membuat pengguna berasa selamat menggunakan teknologi ini.”

Ramalan harga Near

Carta harian menunjukkan bahawa harga Near telah berada dalam trend kenaikan dalam beberapa hari yang lalu. Syiling ini berlegar berhampiran paras tertinggi sepanjang masanya dan ia telah bergerak di atas purata pergerakan 25 hari dan 50 hari. Selanjutnya, Near telah membentuk apa yang kelihatan seperti corak cup and handle. Ia kini berada di bahagian handle. Dalam analisis pergerakan harga, corak ini biasanya merupakan petanda bulis.