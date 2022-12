Ramalan Harga Sandbox, Metacade dan Decentraland pada 2025

Ingin tahu tentang masa depan metaverse dan projek mana yang akan mendominasi? Artikel ini akan membincangkan ramalan harga The Sandbox, Metacade dan Decentraland untuk tahun 2025 dan memberi anda gambaran tentang perkara yang boleh anda jangkakan dalam jangka panjang.

Apa itu Sandbox (SAND)?

Sandbox ialah dunia 3D terpencar yang membolehkan pengguna mencipta, berkongsi dan mengewangkan pengalaman dalam permainan. Sandbox membolehkan pemain membina apa sahaja yang mereka suka menggunakan voxel, blok yang menjadi ciri reka bentuk permainan. Namun, ini bukan sahaja pilihan estetik; ia direka bentuk agar mudah dimanipulasi dan membolehkan pemain mencipta objek yang rumit dan terperinci, seperti kereta, bangunan, arca dan banyak lagi.

Untuk membina dalam The Sandbox, pemain perlu memiliki LAND terlebih dahulu. Token LAND tidak boleh ditukar, membolehkan ia dibeli dan dijual dengan token SAND. Setelah mereka memiliki LAND, pemain boleh memilih untuk membeli ASSET (objek yang direka oleh pemain lain) atau membina item dalam VoxEdit dan menggunakannya dalam Game Maker untuk mencipta permainan dan pengalaman yang mengasyikkan. Syarikat seperti Forbes, Gucci dan Warner Music Group semuanya telah menggunakan alatan ini untuk mengambil langkah pertama mereka dalam metaverse, dan banyak lagi yang mungkin akan datang.

Ramalan Harga Sandbox (SAND) 2025

Dengan penggunaan metaverse yang semakin meningkat, The Sandbox berkemungkinan akan memenuhi jangkaan namanya dan bertindak sebagai tempat pengujian bagi jenama yang ingin menyertai sempadan digital baharu ini. Menambah lebih banyak nama pada senarai syarikat berprofil tinggi yang telah berkembang menggunakan The Sandbox berkemungkinan akan merangsang pelaburan dan boleh mendorong SAND jauh lebih tinggi daripada harga semasanya iaitu $0.42. Sekurang-kurangnya, $2.50 pasti boleh dicapai, manakala antara $4.50 hingga $5 lebih berkemungkinan dicapai.

Apa itu Metacade (MCADE)?

Metacade ialah platform berasaskan komuniti yang dibina untuk permainan metaverse dan play-to-earn (P2E). Ia merupakan hab tempat pemain menemui permainan P2E terbaharu, meneroka ruang metaverse yang berkembang pesat bersama rakan yang berfikiran serupa dan memberi kesan langsung pada masa depan GameFi . Pada terasnya, Metacade mempunyai semua yang anda perlukan untuk memanfaatkan sepenuhnya permainan metaverse dan P2E, seperti ulasan, papan pendahulu, alfa, forum dan bilik sembang, di mana anda boleh menjalin persahabatan dan memperoleh pendapatan daripada sumbangan anda kepada komuniti.

Benar: setiap kali anda menyiarkan ulasan, beberapa petua untuk menang dalam permainan atau kandungan berguna yang lain, anda diberi ganjaran dengan token MCADE atas sumbangan anda dalam mengembangkan platform. Anda juga akan menemui cabutan dan kejohanan hadiah berkala di mana anda akan berdepan dengan pengguna Metacade yang lain untuk peluang menang besar. Malah terdapat rancangan untuk papan pekerjaan pada tahun 2024, di mana anda akan menemui gig, pekerjaan sambilan dan jawatan bergaji untuk bekerja dengan beberapa nama terbesar dalam Web3.

Menjelang tahun 2025, dua ciri Metacade yang paling menarik akan dilancarkan. Yang pertama ialah organisasi autonomi teragih (DAO) , di mana pengguna akan dapat mengambil bahagian dalam membentuk arked maya milik pemain pertama di dunia. Yang kedua ialah Metagrant. Metagrants ialah alat pembiayaan yang membolehkan pengguna Metacade mengundi pembangunan permainan P2E. Pembangun membentangkan idea mereka kepada komuniti, dan yang menerima undian terbanyak diberi pembiayaan daripada perbendaharaan Metacade untuk membantu menghidupkan permainan mereka.

Ramalan Harga Metacade (MCADE) 2025

Dengan pelbagai ciri inovatif, tumpuan pada pemilikan komuniti, dan potensi untuk menarik ribuan pemain dengan pantas, Metacade berkemungkinan akan mendahului keluk menjelang tahun 2025. Token MCADE kini dalam pra-jualan dan dijangka dilancarkan kepada orang ramai pada harga $0.02 bagi setiap token.

Memandangkan penggunaan metaverse dan GameFi dijangka meningkat menjelang tahun 2025, mencapai $0.20 – peningkatan 10 kali ganda – adalah ramalan yang munasabah. Jika semuanya berjalan seperti yang dirancang untuk Metacade, ia sangat berkemungkinan mencapai antara $0.50 hingga $1. Dalam erti kata lain, pelaburan $1,000 yang dibuat pada akhir prajualan boleh bernilai sebanyak $25,000 hingga $50,000 menjelang 2025!

Apakah itu Decentraland (MANA)?

Decentraland , seperti The Sandbox, ialah dunia 3D di mana pemain boleh memiliki harta dalam permainan (juga dikenali sebagai LAND), mencipta pengalaman dan meneroka ciptaan orang lain. Walaupun The Sandbox memberi penekanan yang lebih besar pada permainan, namun, tujuan Decentraland adalah lebih umum, memfokuskan pada kandungan dan seni yang dijana pengguna. Decentraland juga membenarkan pengguna menemui dunia di sekeliling mereka dalam VR – sesuatu yang The Sandbox masih belum ditawarkan.

Sejak penubuhannya pada 2017, Decentraland telah berkembang menjadi tuan rumah galeri seni, muzium, kasino, kelab malam, hotel dan banyak lagi. Ia juga kerap menganjurkan acara, seperti konsert, persidangan dan pertemuan sosial untuk dinikmati oleh komuniti. Sebagai sebahagian daripada struktur DAOnya, Decentraland membenarkan pengguna menghadiri mesyuarat dewan bandar maya dan mengundi untuk menentukan masa depan platform.

Ramalan Harga Decentraland (MANA) 2025

Walaupun Decentraland tidak mempunyai perkongsian dengan seberapa banyak jenama seperti The Sandbox, statusnya sebagai salah satu projek metaverse tertua berkemungkinan memberikan kelebihan. Memandangkan lebih ramai pemain menyertai revolusi metaverse, MANA boleh melihat gelombang baharu pelaburan dan daya tarikan, menghantarnya jauh lebih tinggi daripada harga hari ini iaitu $0.32.

Ramalan harga Decentraland yang paling optimistik untuk 2025 ialah untuk MANA kembali ke paras tertinggi pada November 2021, atau antara $5 dan $6. Ramalan harga Decentraland yang lebih realistik untuk 2025 ialah sekitar $3.50 hingga $4.

Metacade (MCADE) ialah Projek Metaverse yang Sangat Rendah Nilai

Kotak Pasir, Metacade dan Decentraland berkemungkinan besar akan berjaya dalam beberapa tahun akan datang apabila lebih ramai pengguna menyertai metaverse. Tetapi sementara kapal itu mungkin telah belayar untuk memperoleh keuntungan besar dalam SAND atau MANA, MCADE mempunyai segala-galanya untuk diperoleh. Dengan token masih dalam peringkat 1 prajualan, tidak ada masa yang lebih baik untuk masuk. Sudah, Metacade telah menjual lebih $1.55m dalam MCADE, dan jumlah ini dijangka mencecah sekurang-kurangnya $20 juta menjelang akhir prajualan. Jangan tunggu – rebut bahagian MCADE anda sebelum terlambat!

Anda boleh membeli Sandbox dan Decentraland di eToro di sini .