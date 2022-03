Ripple menang melawan SEC apabila hakim menafikan usul utama

Ketua Pegawai Eksekutif Ripple, Brad Garlinghouse menganggap bahawa keputusan terbaharu oleh hakim New York dalam kes Ripple melawan Suruhanjaya Sekuriti (SEC) AS sebagai satu "kemenangan besar" untuk syarikat blok rantai itu.

“Jika anda tidak memberi perhatian sebelum ini, anda patut memberi perhatian sekarang. Kemenangan besar untuk Ripple hari ini!” kata Garlinghouse.

Komennya susulan perintah Hakim Daerah AS, Analisa Torres yang menafikan usul SEC untuk menjatuhkan pembelaan fair notice Ripple.

🚨JUDGE TORRES DENIES SEC MOTION TO STRIKE FAIR NOTICE DEFENSE.

JUST ADDED to our Document Library:

✅Order from Judge Analisa Torres that Denies the @SECGov Motion to Strike @Ripple's Fair Notice Defense 👇https://t.co/5LuEauaWAd

— CryptoLaw (@CryptoLawUS) March 11, 2022