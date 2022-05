Robinhood, sebuah platform dagangan yang popular, telah mengumumkan pelancaran dompet Web 3.0 bukan kustodi sendiri dengan keserasian NFT yang membolehkan pengguna terhubung ke pasaran NFT.

See you on the other side https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/9oXqlj9HVI

Sebelum pelancaran, platform itu telah menyiarkan video promosi di Twitter yang menerangkan cara dompet itu akan digunakan.

Trade and swap crypto with no network fees. A web3 wallet from us. Get early access: https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/qLjByPA4ty

— Robinhood (@RobinhoodApp) May 17, 2022