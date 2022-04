Jutawan Ricard Salinas Pliego, individu ketiga terkaya di Mexico mengikut senarai orang kaya terbaru Forbes, telah mendedahkan bahawa Bitcoin membentuk bahagian terbesar daripada portfolio cairnya.

Salinas, yang sebelum ini menggesa pelabur untuk menyimpan sekurang-kurangnya sebahagian daripada portfolio mereka dalam Bitcoin, bercakap pada persidangan Bitcoin 2022 di Miami pada hari Khamis.

"Saya mempunyai portfolio yang cair. Saya mempunyai 60% dalam Bitcoin dan ekuiti Bitcoin, dan 40% dalam saham aset keras seperti minyak, gas dan perlombongan emas. Dan di situlah saya berada," kata pengerusi Grupo Elektra itu.

Menurut kenyataan itu, jumlah pegangan Bitcoin dan produk berkaitan milik Salinas Pliego telah meningkat dengan ketara sejak dua tahun lalu. Pada tahun 2020, jutawan Mexico itu berkata kira-kira 10% daripada portfolionya adalah dalam BTC.

Seperti sebelum ini, komen terbarunya mencadangkan Bitcoin adalah pelaburan yang lebih baik daripada memegang bon kerajaan.

"Saya pastinya tidak memiliki sebarang bon," katanya pada panel di persidangan itu. Dia menyebut bon sebagai "pelaburan yang mengerikan," yang tidak akan disentuhnya walaupun dengan "tiang berketinggian 10 kaki."

Dengan bon menuju pulangan terburuk dalam tempoh lebih tujuh dekad di tengah-tengah pengetatan monetari bank pusat dan kenaikan kadar faedah, Salinas berkata Bitcoin adalah aset yang lebih baik. Mengenai prestasi bon, dia berkata:

"Itu adalah yang terburuk. Maksud saya, perkara terbaik yang boleh berlaku kepada anda ialah anda mendapat semula $100 anda. Itulah perkara terbaik yang boleh berlaku."

I want to thank @TheBitcoinConf for giving me the opportunity to speak about “what’s next”, it was a pleasure to meet you all 😌.

“Please… don’t put your future in government’s hands, you and I know how does that always ends, stay away from #FIAT money, invest in #btc” pic.twitter.com/sjVvbbZKcY

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 7, 2022