The Sandbox, platform permainan yang dilancarkan pada blok rantai Ethereum untuk memanfaatkan NFT dan mata wang kripto, telah menjadi pusat tarikan bagi jenama besar yang menerokai metaverse.

Hasilnya, harga token aslinya, SAND, telah mula naik semula. Hari ini, sebagai contoh, menyaksikan harga SAND melonjak 10% untuk didagangkan pada $2.97 selepas HSBC bank dan selebriti Amerika, Paris Hilton memilih The Sandbox untuk debut metaverse mereka.

Walau bagaimanapun, SAND masih kekal 65% di bawah paras tertinggi sepanjang masa yang dicapainya pada November 2021.

Pagi ini, HSBC, bank kedua terbesar di Eropah, mengumumkan kerjasama baharunya dengan platform The Sandbox.

HSBC menyasarkan untuk membeli beberapa plot maya LAND di The Sandbox yang boleh digunakan oleh pelanggan bank untuk mencipta aktiviti permainan dan membina esport yang berbeza.

Dalam satu kenyataan yang disediakan, ketua pegawai pemasaran cawangan Asia Pasifik HSBC, Suresh Balaji berkata:

"Melalui kerjasama kami dengan The Sandbox, kami melakukan penerokaan kami ke dalam metaverse, membolehkan kami mencipta pengalaman jenama yang inovatif untuk pelanggan baharu dan sedia ada… Kami teruja untuk bekerjasama dengan rakan kongsi sukan kami, duta jenama dan Animoca Brands untuk mencipta bersama pengalaman yang mendidik, inklusif dan boleh diakses."

Animoca Brands telah menjadi syarikat di sebalik kejayaan The Sandbox dan telah melabur banyak dalam permainan dan kripto. Perbezaan utama antara The Sandbox dan platform popular lain seperti Minecraft atau Roblox ialah dalam The Sandbox, pemain boleh menyesuaikan reka bentuk platform, avatar serta objek, dan plot tanah maya juga boleh dibeli atau dijual.

Pada malam Selasa, Paris Hilton, seorang selebriti Amerika, turut memulakan kerjasamanya dengan The Sandbox dalam konsert festival SXSW tahun ini yang diadakan secara maya oleh The Sandbox.

