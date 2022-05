Walaupun majoriti altcoin menurun, harga syiling XDC telah meningkat dalam tempoh dua minggu yang lalu.

Semalam harga syiling XDC melonjak lebih 13% dan mencapai paras tertinggi harian $0.06817 sebelum kembali ke paras harga hari ini sebanyak $0.06077. Syiling ini telah meningkat lebih 7.8% sepanjang tujuh hari lalu dan lebih 11.0% dalam dua minggu lalu.

Dalam artikel ini, kami akan menumpukan kepada sebab mengapa harga XDC Network meningkat dalam tempoh dua minggu yang lalu.

Salah satu sebab utama lonjakan harga semasa ialah pelancaran projek terbarunya (XDCNFT) oleh firma teknologi BlocksWorkz.

Projek ini adalah pasaran NFT yang menggunakan teknologi blok rantai XinFin (rangkaian XRC20).

🚨XDCNFT Marketplace Is Now LIVE and Open! Congrats to #BlocksWorkz Team !!! $BLKZ is the native token. #XDCNFT is built on #XDC Network. The best alternative to #opensea #NFT Marketplace ⚡ – Use XDCPay App & pay with #BLKZ or $XDC coins at #xdcnft : https://t.co/uUYE2gopul

— euromandriver 🪙 Best Invest XDC (@BestInvest_XDC) April 28, 2022