Pasaran mata wang kripto telah menunjukkan prestasi yang baik sepanjang 24 jam yang lalu dalam pada ia beransur-ansur pulih daripada kemerosotannya baru-baru ini.

Pasaran kripto yang lebih luas telah naik lebih 2.5% sepanjang 24 jam yang lalu. Ini berlaku walaupun selepas permulaan minggu yang buruk.

Hasil prestasi positif yang direkodkan sepanjang 24 jam yang lalu, jumlah permodalan pasaran mata wang kripto kini melebihi $1.3 trilion.

Bitcoin kekal sebagai mata wang kripto yang dominan dan boleh melepasi paras $31 ribu jika kenaikan pasaran berterusan. Ether juga menyasarkan tahap rintangan $2,100 selepas naik hampir 3% dalam tempoh 24 jam yang lalu.

MATIC, token asli ekosistem Polygon, adalah salah satu syiling dengan prestasi terbaik dalam kalangan 20 mata wang kripto teratas setakat ini. MATIC, bersama-sama dengan Avalanche, Cronos dan Litecoin, telah naik lebih 6% dalam tempoh 24 jam yang lalu.

Bagi MATIC, pemangkin utama di sebalik prestasi positifnya yang berterusan adalah kerjasama antara Polygon dan Ernst & Young (EY), salah satu daripada empat firma audit terbesar.

Pasukan Polygon berkata kerjasama ini akan menyaksikan entiti itu melancarkan Zero-Knowledge (ZK) Lapisan 2 yang pertama di mainnet Polygon.

#Polygon, in partnership with @EYnews, is launching the first-ever L2 zk live on Mainnet.

Polygon Nightfall.

Streaming live on @Twitter, @YouTube, and @LinkedIn.

Tomorrow at 12:30 PM ET. pic.twitter.com/IQj3qacMmc

— Polygon – MATIC 💚 (@0xPolygon) May 16, 2022