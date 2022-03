Selfkey ialah platform identiti berasaskan blok rantai, yang meningkat susulan berita tentang penyenaraian terbaru di bursa terbesar di dunia mengikut jumlah dagangan. Ia telah menambah hampir 11% kepada nilainya hari ini.

Jika anda ingin mengetahui apa itu Selfkey, jika anda perlu melabur di dalamnya, dan tempat teratas untuk membeli Selfkey, teruskan membaca artikel ini.

Memandangkan KEY ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli KEY menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli KEY sekarang, ikut langkah berikut:

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk KEY

Selfkey menyediakan platform kepada individu, syarikat, bursa, syarikat permulaan teknologi kewangan dan bank untuk mengurus data identiti. Pasukan teras telah mengusahakan identiti terdesentralisasi sejak 2014 merentas syarikat seperti Standard Chartered Bank, Bitmax exchange, EQIBank dan GSR.

Dompet Selfkey ialah dompet bebas, sumber terbuka, bukan jagaan yang membolehkan pengguna menyimpan dan menghantar aset digital dan identiti digital mereka dengan selamat.

Mereka boleh terpakai kepada produk seperti akaun bank dunia sebenar atau pemerbadanan syarikat dan membayar dengan KEY dalam pasaran Selfkey khusus.

Proses KYC tradisional adalah mahal dan selalunya tidak selamat kerana data disimpan dalam pangkalan data berpusat. Selfkey memanfaatkan pendekatan terdesentralisasi dan teknologi kriptografi untuk menurunkan kos secara mendadak dan meningkatkan keselamatan.

Ia bertujuan untuk merevolusikan proses KYC sambil mengekalkan kepercayaan bahawa setiap individu harus dapat memiliki dan mengawal identiti mereka.

Selfkey boleh menjadi pelaburan yang menguntungkan, tetapi luangkan masa untuk membaca sekurang-kurangnya beberapa ramalan harga daripada penganalisis terkemuka dan lakukan penyelidikan pasaran sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat pelaburan dengan berhati-hati.

Trading Beasts sangat yakin dengan KEY. Mereka meramalkan 1 KEY akan mencapai $0.01 menjelang Mei tahun ini. Harga maksimum yang dijangkakan ialah $0.012. Pada masa ini, 1 KEY didagangkan pada $0.007.

Menurut Tech News Leader, Selfkey boleh mencapai setinggi $0.014 dalam tempoh satu tahun. Ia akan bernilai $0.045 dalam tempoh 5 tahun dan $0.28 dalam masa satu dekad.

