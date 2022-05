Rain, bursa kripto terkemuka yang berpangkalan di Bahrain Timur Tengah, telah menyenaraikan Shiba Inu untuk mengembangkan jumlah dagangan dan penerimaannya selepas dua bulan pertimbangan.

Rain adalah platform bursa kripto pertama yang dilesenkan sepenuhnya selepas menerima kelulusan daripada Bank Pusat Bahrain. Pada bulan Mac, Rain telah bertanya kepada komuniti di akaun Twitter rasmi mereka jika mereka perlu menyenaraikan token meme kedua terbesar itu.

Baru-baru ini, platform itu mengumumkan bahawa ia menyokong Shiba Inu. Walau bagaimanapun, awal tahun ini Shiba Inu telah disenaraikan di platform bursa kripto lain seperti aplikasi perdagangan Robinhood dan bursa teragih Parex.

@Shibtoken is now available on Rain.

You asked and we listened, $shib is now available for trading! #shibarmy pic.twitter.com/EAFHC6YwuT

— Rain (@rain) May 13, 2022