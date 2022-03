SuperRare melonjak, naik 39%: beli RARE di sini

Ekosistem SuperRare mengumumkan di Twitter bahawa pemegang token RARE asli mempunyai satu hari lagi untuk memilih galeri bebas seterusnya yang akan dipaparkan di SuperRare. Undian ditutup pada 21 Mac jam 9 malam PST. Pada masa artikel ini ditulis, RARE telah naik 39%.

Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli RARE, panduan ini adalah untuk anda.

Memandangkan RARE ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli RARE menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli RARE sekarang, ikut langkah berikut:

Kami mencadangkan eToro kerana ia adalah salah satu platform perdagangan pelbagai aset terkemuka di dunia, satu bursa dan semua-dompet-dalam –satu dengan beberapa fi terendah dalam industry. Ia juga mesra pemula, dan mempunyai lebih banyak kaedah pembayaran yang tersedia untuk pengguna daripada mana-mana perkhidmatan lain yang tersedia.

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk RARE

SuperRare ialah platform NFT terkemuka dengan seni digital bernilai kira-kira $90 juta yang dikumpulkan setakat ini. Dalam versi 1.0, pasukan SuperRare memilih artis untuk mencetak karya mereka pada kontrak pintar bersama sebagai SuperRare NFT.

Dalam versi 2.0, ini berubah dengan memperkenalkan etalase yang dijalankan secara bebas, penyusunan skala web dan kontrak pencetakan berdaulat untuk artis mempromosikan, mencetak dan menjual karya mereka terus kepada pengumpul.

Dengan matlamat desentralisasi progresif, SuperRare mengalihkan tadbir urus dan pemilikan rangkaian kepada komuniti. Ia adalah DAO yang memperuntukkan dana daripada Perbendaharaan Komuniti, menyelia parameter platform utama dan memilih cadangan penambahbaikan pada protokol dan rangkaian.

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

Tech News Leader meramalkan SuperRare boleh meningkat kepada $0.93 menjelang akhir tahun ini. Dalam masa 5 tahun, 1 RARE akan didagangkan pada $2.69. Dalam masa satu dekad, 1 RARE akan bernilai $17.43.

$RARE is going crazy! 70% pump since buy signal printed on the one hour chart.

What's going on here? Anybody knows why it's pumping? #superrare #RARE pic.twitter.com/jIQjDpBDgU

— Sam Mti (@MTI_Trading) March 20, 2022