Telegram perkenalkan pembayaran kripto menggunakan Toncoin

Telegram telah menambah ciri kripto baharu yang membolehkan penggunanya menghantar Toncoin (token asli TON Foundation) kepada satu sama lain. Ciri ini setanding dengan ciri pembayaran Bitcoin Twitter yang diperkenalkan pada September 2021 melalui ciri Tip Jar Twitter. Satu-satunya perbezaan adalah Twitter memilih untuk menggunakan Lightning Network Stripe untuk pembayaran kripto.

Untuk menggunakan ciri kripto baharu, pengguna Telegram perlu memuat turun dan memasang bot dompet rasmi Telegram terlebih dahulu yang membolehkan mereka membeli mata wang kripto menggunakan kad kredit, berdagang atau menghantarnya ke dompet kripto lain.

Selepas memasang bot dompet, pengguna kemudian boleh meneruskan dan menghantar Bitcoin (BTC) atau Toncoin antara satu sama lain dengan mengklik butang “Dompet” dalam mesej langsung pada aplikasi pemesejan Telegram.

Toncoin ialah mata wang kripto asli TON Foundation, yang merupakan blok rapisan lapisan-1 teragih yang dibangunkan oleh Telegram. Secara ringkasnya, TON Foundation adalah projek blok rantai Telegram.

Selepas melancarkan ciri pembayaran kripto Toncoin di Telegram, TON Foundation berkata melalui ciapan Twitter bahawa orang ramai tidak perlu lagi memasukkan alamat dompet kriptografi yang panjang apabila menghantar dan menerima mata wang kripto dan kemudian menunggu pengesahan.

You can now send #Toncoin directly within Telegram chats!

It’s a new way to send Toncoin without transaction fees to any Telegram user. With this service, you’ll no longer need to enter long wallet addresses and wait for confirmations.

Watch the video and test the new feature! pic.twitter.com/EtXSMFtJj6

— TON (@ton_blockchain) April 26, 2022