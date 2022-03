Binance mengumumkan ia menambah AXS di Auto-Invest hari ini dan dua promosi di platform. Pengguna yang layak boleh disenarai putih untuk memperoleh APY 100% melalui pertaruhan AXS dan mendapat pulangan tunai yuran dagangan sehingga 100%. AXS telah menambah 20% kepada nilainya dalam tempoh 24 jam yang lalu.

Teruskan membaca artikel pendek ini untuk mendapatkan butiran mengenai token AXS; apakah ia, adakah ia berbaloi untuk dilabur, dan tempat terbaik untuk membeli AXS.

Beli AXS dengan Binance hari ini

eToro ialah platform pelaburan berbilang aset dengan lebih daripada 2000 aset, termasuk saham, ETF, indeks, komoditi dan Cryptoassets. eToro menawarkan lebih 20+ Cryptoassets untuk melabur atau melabur dalam CryptoPortfolio mereka di mana pelabur boleh mendapat manfaat daripada pertumbuhan terkumpul Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin dan mata wang kripto terkemuka yang lain. Pengguna eToro boleh berhubung dengan, belajar daripada dan menyalin atau disalin oleh pengguna lain.

Beli AXS dengan eToro hari ini

AXS ialah token Axie Infinity, permainan blok rantai yang diinspirasikan oleh Pokemon dengan permainan yang sangat fleksibel dan terbuka. Tujuannya adalah untuk mengumpul, membesarkan dan memperdagangkan Axies, seperti haiwan peliharaan digital.

Platform ini menawarkan cara yang mudah, boleh diakses, menyeronokkan dan mendidik untuk mendapat pendedahan kepada pelbagai keupayaan teknologi blok rantai. Ia telah mencapai kejayaan cemerlang dan kini sangat terkenal di dalam industri blok rantai di seluruh dunia.

Axie Infinity menggunakan dua token utama: AXS (Axie Infinity Shards) dan SLP (Smooth Love Potion). Pemegang AXS menyumbang kepada pembangunan platform sebagai sebahagian daripada organisasi terdesentralisasi Axie, seperti dengan memutuskan cara memperuntukkan dana ekosistem atau cara membelanjakan dana perbendaharaan.

Tiada apa yang boleh menggantikan melakukan penyelidikan anda sendiri. Sebarang keputusan pelaburan yang anda buat hendaklah berdasarkan kepakaran pasaran anda, sikap anda terhadap risiko, dan ciri serta penyebaran portfolio anda. Pertimbangkan juga perasaan anda tentang kehilangan wang.

Wallet Investor menjangkakan kenaikan jangka panjang dalam harga AXS. Mereka meramalkan harga $493 pada Mac 2027. Oleh itu, pelaburan selama 5 tahun akan menjana pendapatan sekitar +685%. Jika anda melabur $100 dalam AXS sekarang, anda mungkin akan memiliki $785 pada tahun 2027.

+1.45% in shorting 3rd sub-wave of #AXS, caught the top! Anticipating one final sub-wave to the upside which completes the whole structure. pic.twitter.com/azfAUl8MgI

— Nihal (@CryptoNihal) March 24, 2022