Token Santos Football Club naik 8% dalam tempoh 24 jam yang lalu, yang merupakan sesuatu yang positif untuk token peminat secara umumnya.

Panduan ringkas ini mempunyai semua yang anda perlu tahu tentang Santos FC Fan Token, termasuk sama ada dan di mana untuk membelinya jika anda mahu.

Memandangkan SANTOS ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli SANTOS menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli SANTOS sekarang, ikut langkah berikut:

Kami mencadangkan Binance kerana ia adalah salah satu platform perdagangan pelbagai aset terkemuka di dunia, satu bursa dan semua-dompet-dalam –satu dengan beberapa fi terendah dalam industry. Ia juga mesra pemula, dan mempunyai lebih banyak kaedah pembayaran yang tersedia untuk pengguna daripada mana-mana perkhidmatan lain yang tersedia.

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Pancakeswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk SANTOS

Santos FC Fan Token (SANTOS) dicipta melalui kerjasama antara Binance launchpool dan kelab bola sepak itu. Santos FC adalah sebuah kelab sukan Brazil yang berpangkalan di negeri São Paulo.

Dengan kerjasama ini, Binance memperoleh status penaja dan pemegang lesen, dengan hak untuk mengurus dan mengawal produk NFT.

Tujuan perjanjian ini adalah untuk mengeratkan hubungan dengan peminat, meningkatkan penglibatan peminat dan menarik perhatian dari pengguna Binance, yang mungkin melabur dalam syiling itu.

Pemegang SANTOS mempunyai faedah berikut: hak untuk mengundi dalam tinjauan pendapat dan untuk mengambil bahagian dalam aktiviti kelab dan acara berkaitan.

Pemilik token SANTOS juga mempunyai akses kepada keistimewaan khusus, ganjaran eksklusif serta NFT terhad dan boleh dikumpulkan.

SANTOS pasti bernilai melabur jika masa anda tepat. Malangnya, ini selalunya mustahil untuk diketahui terlebih dahulu. Sebarang keputusan pelaburan harus mengambil kira toleransi risiko anda. Jangan ambil sebarang ramalan harga pada nilai muka.

Kebanyakan pandangan penganalisis adalah suram. Trading Beasts meramalkan penurunan kepada $4.23 menjelang akhir tahun ini. Price Prediction lebih bearis, meramalkan penurunan kepada $2.37 dalam tempoh ini.

Pada Disember 2023, Price Prediction meramalkan harga syiling itu akan meningkat sedikit kepada $3.54. Wallet Investor tidak begitu optimistik, meramalkan harga Santos FC Fan Token akan didagangkan pada $2.8 pada masa itu.

Trading Beasts meramalkan kenaikan harga untuk Santos FC Fan Token. Ia akan mencapai $7 pada tahun 2023.

