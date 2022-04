Jika terpulang kepada Elon Musk, media sosial akan teragih sepenuhnya pada masa hadapan. Dia bersungguh-sungguh mahu mencapai matlamat ini dan hasilnya, ekosistem seperti Decentralized Social (DESO), yang bekerja tanpa mengenal penat lelah ke arah matlamat yang sama, telah mengalami kenaikan.

Panduan ringkas ini mempunyai semua yang anda perlu tahu tentang syiling DESO, termasuk sama ada dan di mana untuk membeli DESO jika anda mahu.

DESO ialah syiling jenis blok rantai baharu yang direka untuk menggerakkan rangkaian sosial teragih Web 3.0. Sejak penubuhannya pada tahun 2019, ia bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh pemusatan media sosial sekarang.

Hari ini, segelintir syarikat swasta mengawal wacana awam dengan berkesan, memperoleh keuntungan monopoli; Sementara itu, pencipta yang benar-benar menghasilkan kandungan selalunya dibayar rendah dan kurang terlibat.

Sebaliknya, blok rantai sosial DESO menganggap kandungan media sosial sebagai utiliti awam, menjadikannya tanpa memerlukan kebenaran dan tersedia kepada sesiapa sahaja.

Ia menggabungkan paradigma sistem kewangan P2P terbuka yang ditawarkan oleh mata wang kripto dengan infrastruktur pangkalan data yang cekap dan boleh skala, disesuaikan untuk melancarkan rangkaian sosial Web 3.0 generasi seterusnya.

DESO pastinya bernilai jika anda melabur pada masa yang tepat. Malangnya, ini selalunya mustahil untuk diketahui terlebih dahulu. Sebarang keputusan pelaburan perlu mengambil kira toleransi risiko anda. Jangan mempercayai sebarang ramalan harga pada nilai muka semata-mata.

Digital Coin Price agak bulis dengan DESO, membuat ramalan berikut:

