Dogecoin menjadi sohor kini selepas Elon Musk mengulas secara terbuka bahawa dia tidak akan menjual mana-mana simpanannya. Trend ini telah menjejaskan hampir semua mata wang kripto bertema anjing, yang mana tiada kekurangan dalam pasaran.

Baca panduan ini untuk semua butiran mengenai Dogecoin, jika ia berbaloi untuk dilabur, dan tempat terbaik untuk membeli Dogecoin hari ini.

eToro ialah platform pelaburan berbilang aset dengan lebih daripada 2000 aset, termasuk saham, ETF, indeks, komoditi dan Cryptoassets. eToro menawarkan lebih 20+ Cryptoassets untuk melabur atau melabur dalam CryptoPortfolio mereka di mana pelabur boleh mendapat manfaat daripada pertumbuhan terkumpul Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin dan mata wang kripto terkemuka yang lain. Pengguna eToro boleh berhubung dengan, belajar daripada dan menyalin atau disalin oleh pengguna lain.

Beli DOGE dengan eToro hari ini

Dogecoin menampilkan Shiba Inu pada logonya. Mata wang digital sumber terbuka ini merupakan pecahan daripada Litecoin pada Disember 2013. Penciptanya membayangkannya sebagai mata wang kripto yang menyeronokkan dan ringan yang akan mempunyai daya tarikan yang lebih besar di luar khalayak teras Bitcoin, kerana berdasarkan meme anjing.

Ketua Pegawai Eksekutif Tesla, Elon Musk menyiarkan beberapa ciapan Twitter di media sosial bahawa Dogecoin adalah syiling kegemarannya. Sesungguhnya, kejayaan syiling ini berkait rapat dengan keghairahan jutawan itu untuknya.

Dia mula membuat ciapan Twitter tentang Dogecoin pada awal 2021. Perkongsiannya tentang meme Lion King DOGE mendorong kenaikan, yang memuncak dalam penampilannya di Saturday Night Live.

Altcoin mempunyai masa blok selama satu minit dan jumlah bekalan tidak terhad, yang bermaksud bahawa tiada had untuk bilangan Dogecoin yang boleh dilombong.

Tiada apa yang boleh menggantikan melakukan penyelidikan anda sendiri. Sebarang keputusan pelaburan yang anda buat hendaklah berdasarkan kepakaran pasaran anda, sikap anda terhadap risiko, dan ciri serta penyebaran portfolio anda. Pertimbangkan juga perasaan anda tentang kehilangan wang.

Analytics Insight memetik pakar sebagai berkata bahawa harga DOGE akan menjadi $0.56-$0.58 pada tahun 2025, meningkat daripada $0.11 pada masa ini. Jika ramalan ini berlaku, harga purata Dogecoin adalah sekitar $1.79 pada 2028 dengan potensi untuk mencapai $2.13.

If you had sold your #dogecoin at ATH, now you could buy more than 6.5x doge shit. pic.twitter.com/wRwMs68CHX

— Vijay (@aadupuli) March 14, 2022