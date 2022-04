Tempat terbaik untuk membeli ENS, yang naik lebih 20%

Selepas menyiarkan jualan harian domain ENS yang bersejarah di OpenSea, syiling Ethereum Name Service naik lebih 20%.

Panduan ringkas ini mempunyai semua yang anda perlu tahu tentang rangkaian dan syiling ENS, termasuk sama ada dan di mana untuk membeli ENS jika anda mahu.

Ethereum Name Service (ENS) ialah sistem penamaan yang diedarkan, terbuka dan boleh diperluaskan berdasarkan blok rantai Ethereum. ENS menukar alamat Ethereum yang boleh dibaca manusia kepada kod alfanumerik yang boleh dibaca mesin.

Penukaran terbalik — mengaitkan metadata dan alamat boleh dibaca mesin dengan alamat Ethereum yang boleh dibaca manusia — juga boleh dilakukan.

Matlamat Ethereum Name Service adalah untuk menjadikan web berasaskan Ethereum lebih mudah diakses dan difahami oleh manusia, sama seperti bagaimana DNS di internet menjadikan internet lebih mudah diakses.

Seperti DNS, ENS juga menggunakan sistem nama hierarki yang dipisahkan titik yang dipanggil domain dengan pemilik domain mengawal sepenuhnya subdomain mereka.

ENS boleh menjadi pelaburan yang menguntungkan, tetapi luangkan masa untuk membaca sekurang-kurangnya beberapa ramalan harga daripada penganalisis terkemuka dan lakukan penyelidikan pasaran sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat pelaburan dengan berhati-hati.

Price Prediction meramalkan tahap maksimum $24.21 untuk ENS tahun ini dengan harga purata $21. Ia akan didagangkan pada sekurang-kurangnya $29.51 pada tahun 2023, di mana pada tahun itu ia boleh meningkat kepada $35.40.

Penganalisis juga meramalkan trajektori ke atas pada tahun 2024. 1 ENS akan bernilai sekurang-kurangnya $42. Ia boleh mencapai $51.44 dengan harga purata $43.

The ENS volcano has erupted!!! 🌋🌋🌋

Just plotted historical daily sales of ENS domains on OpenSea and I can’t believe my eyes!!!#ENS #ENSdomains #domains pic.twitter.com/M38fJ7fHNm

— foe.eth / urb.eth / 056.eth / 3210.eth / 2100.eth (@MattGarciaEth) April 27, 2022