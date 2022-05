Tempat terbaik untuk membeli KNC yang naik 33% hari ini

Token Kyber Network naik 22% semalam dan naik satu pertiga lagi hari ini, menguji semula tahap tertinggi dari minggu lepas. Bagaimanakah harganya akan bergerak?

Teruskan membaca artikel pendek ini untuk semua butiran tentang KNC: apakah ia, adakah ia berbaloi untuk dilabur, dan tempat terbaik untuk membeli KNC sekarang.

KNC adalah token asli Kyber Network Crystal v2, yang menggambarkan dirinya sebagai hab kecairan DeFi berbilang rantaian teratas. Ia mengagregatkan kecairan dari pelbagai sumber untuk menyediakan transaksi yang selamat dan segera pada mana-mana aplikasi teragih (DApp).

Matlamat utamanya adalah untuk membolehkan DEX, DeFi DApps dan pengguna lain mengakses kumpulan kecairan yang memberikan kadar terbaik. Semua transaksi di rangkaian ini berlaku on-chain, yang bermaksud mana-mana peneroka blok Ethereum boleh mengesahkannya dengan mudah.

Projek boleh dibina di atas Kyber untuk menggunakan perkhidmatannya, seperti pengagregatan kecairan, penyelesaian segera token dan model perniagaan yang boleh disesuaikan.

KNC pasti bernilai melabur jika masa anda tepat. Malangnya, ini selalunya mustahil untuk diketahui terlebih dahulu. Sebarang keputusan pelaburan harus mengambil kira toleransi risiko anda. Jangan ambil sebarang ramalan harga pada nilai muka.

Digital Coin meramalkan KNC akan mencapai $3.99 pada tahun 2023 sebelum merosot kepada $3.83 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, ia akan bangkit semula, mencapai $5.28. Mereka meramalkan penurunan sekali lagi kepada $4.83 pada tahun 2026 sebelum pulih kepada $6 pada tahun 2027.

#Knc is retesting its high from last week!$knc #kyberswap pic.twitter.com/m60gJy6t7P

— LeonXYO (@LeonMay07861086) May 17, 2022