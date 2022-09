Soal Jawab ini adalah temu bual penuh dengan Dr Jeremiah Weinstock. Untuk menyelam mendalam kami ke dalam ketagihan perdagangan mata wang kripto, dengan sumbangan daripada panel penuh pakar, sila lihat artikel ini.

Di bawah ialah temu bual dengan Dr. Jeremiah Weinstock, profesor di jabatan Psikologi di Universiti Saint Louis, memfokuskan pada tingkah laku ketagihan dengan penekanan pada gangguan perjudian dan senaman sebagai campur tangan. Ini adalah transkrip penuh wawancara kami, petikan yang diterbitkan dalam artikel utama kami mengenai topik di sini.

Untuk menyelam lebih mendalam mengenai topik ketagihan perdagangan mata wang kripto, dan pautannya kepada perjudian, sila ikuti pautan itu. Mengenai wawancara penuh Dr Weinstock, sila lihat di bawah.

CoinJournal (CJ): Adakah anda fikir terdapat persamaan antara ketagihan perdagangan crypto dan ketagihan perjudian? Jika ya, bolehkah anda namakan yang paling ketara?

Walaupun ketagihan perdagangan kripto bukanlah diagnosis rasmi dalam klasifikasi gangguan psikiatri kami, individu yang terlibat dalam perdagangan kripto boleh bergelut dan mengalami akibat negatif daripada kelakuan dagangan mereka.

Ciri gangguan perjudian dan ketagihan lain ialah (1) kehilangan kawalan, bermakna seseorang individu cuba menghentikan atau mengurangkan tingkah laku perjudian mereka dan tidak dapat berbuat demikian, (2) bertolak ansur, perlu melakukan tingkah laku di intensiti yang lebih besar untuk mencapai kesan yang diingini, dan (3) menarik diri, mengalami kerengsaan dan kemurungan apabila seseorang cuba untuk berhenti atau mengurangkan.

Jika individu yang terlibat dalam perdagangan kripto mengalami satu atau lebih daripada gejala ciri ini maka mereka berpotensi ketagih perdagangan kripto. Pedagang yang mencari keseronokan dan kerap berdagang (iaitu, bukan membeli dan memegang strategi pelaburan) menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk tingkah laku ini menjadi maladaptif.

CJ: Pada pendapat anda, apakah yang menyebabkan aktiviti seperti perdagangan menjadi ketagihan?

Ketidakpastian dan ketidaktentuan pasaran crypto. “Peluang” untuk memenangi wang dalam masa yang singkat wujud dalam pasaran ini. Individu yang mengalami kemenangan besar awal lebih terdedah kepada perdagangan crypto menjadi ketagihan.

CJ: Apakah pendapat anda tentang pengaruh yang, sebagai balasan untuk bayaran daripada pengasas, mempromosikan mata wang kripto yang tidak jelas kepada pengikut mereka dengan sedikit pengetahuan tentang cara ia berfungsi – adakah anda fikir ini bermasalah?

Saya tidak percaya pempengaruh bermasalah kerana orang awam umumnya memahami bahawa mereka cuba mengewangkan apa sahaja topik yang mereka ketengahkan atau promosikan. Pendedahan hubungan kewangan mereka dengan syarikat-syarikat ini akan meningkatkan ketelusan.

Promosi mereka terhadap mata wang ini meningkatkan ketersediaan yang dilihat. Ketersediaan adalah komponen yang diperlukan untuk membangunkan gangguan ketagihan.

CJ: Pada pendapat anda, adakah turun naik harian harga kripto memberi kesan kepada kesihatan mental, kerana orang ramai melihat pelaburan mereka naik dan turun secara meluas setiap hari?

Ya, turun naik menyumbang kepada masalah kesihatan mental kerana wang individu naik dan turun setiap hari. Apabila individu mengikat pelaburan crypto mereka ke dalam identiti mereka, ia menjejaskan harga diri dan menyumbang kepada kemurungan dan kebimbangan. Bagi sesetengah individu, turun naik akan menjadi menarik dan mereka akan mengejar keseronokan cuba “memasa” pasaran.

CJ: Penyelidikan mengenai ketagihan perdagangan kripto masih terhad, adakah anda fikir keperluan untuk ini mungkin akan berkembang pada masa hadapan?

Penyelidikan terhad mengenai perdagangan kripto wujud setakat ini, dan kebanyakannya menyiasat sama ada perdagangan kripto harus dimasukkan sebagai sebahagian daripada gangguan perjudian kerana tingkah laku itu sendiri memenuhi definisi perjudian – meletakkan sesuatu yang bernilai pada risiko apabila hasilnya tidak diketahui dengan harapan memperoleh sesuatu yang lebih bernilai.

Keperluan untuk menjalankan penyelidikan dalam bidang ini wujud. Berapa banyak perhatian yang diterima oleh kawasan ini bergantung pada kedua-dua pasaran dan sama ada penyatuan/peraturan berlaku, sama ada akibat negatif perdagangan kripto mendapat tajuk utama, dan akhirnya jika terdapat pembiayaan (iaitu, wang) yang ditujukan kepada bidang topik ini.

Pada masa ini, perdagangan kripto bukanlah bidang topik yang dibiayai oleh Institut Kesihatan Nasional, sumber pembiayaan penyelidikan terbesar di Amerika.

CJ: Adakah anda percaya industri mata wang kripto perlu melakukan lebih banyak untuk mempromosikan pelaburan yang selamat dan menangani masalah ketagihan?

Industri mata wang kripto harus mengikut telunjuk NYSE dan pasaran saham lain kerana mereka mempromosikan idea bahawa wang dalam pasaran adalah pelaburan, bukan skim cepat kaya. Tiada peraturan mengenai perjudian di pasaran saham.

CJ: Perjudian konvensional dihadkan di banyak wilayah kepada pengguna 18 tahun ke atas. Adakah anda percaya perlu ada peraturan yang sama dalam mata wang kripto, untuk melindungi minda yang lebih muda dan lebih mudah dipengaruhi daripada potensi ketagihan?

Itu adalah soalan rumit yang memerlukan nuansa. Remaja adalah tempoh perkembangan yang dicirikan oleh pengambilan risiko. Pendedahan awal kepada tingkah laku ketagihan meningkatkan kemungkinan tingkah laku itu menjadi bermasalah. Sebagai contoh, individu yang minum alkohol pertama sebelum umur 13 tahun berisiko meningkat dengan ketara untuk mengalami gangguan penggunaan alkohol.

Bagaimanakah remaja mendapat akses kepada mata wang kripto? Pemantauan dan penyeliaan ibu bapa adalah sangat penting jika mata wang kripto tersedia untuk remaja. Walau bagaimanapun, adakah NYSE mempunyai had umur untuk melabur dalam syarikat yang disenaraikan di bursa?

Kedua-dua soalan ini mendedahkan warna kelabu yang diperlukan untuk menjawab soalan ini.

CJ: Jika saya boleh menolak anda untuk jawapan ya atau tidak, adakah anda percaya dunia akan menjadi tempat yang lebih bahagia tanpa perjudian?

Perjudian telah menjadi usaha manusia sejak awal zaman!

Dadu ditemui di kubur Firaun. Teks Hindu kuno, Mahabharata mengandungi kisah ketagihan berjudi dengan ayat seterusnya yang tidak menggalakkan perjudian. Baik atau buruk, ia ada dalam DNA kita. Kami adalah makhluk sosial yang mengambil risiko.

Perjudian adalah salah satu ungkapan pengambilan risiko kami. Harapan saya ialah industri menjadi serius tentang pencegahan gangguan perjudian dan mengenal pasti apabila tingkah laku seseorang menjadi bermasalah.

CJ: Apakah nasihat yang boleh anda berikan kepada orang yang berminat untuk berdagang kripto, yang mungkin terdedah kepada ketagihan berkaitan perjudian?

Beberapa tahun yang lalu kami melakukan kajian membandingkan penjudi profesional dengan individu yang mengalami gangguan perjudian (Weinstock, Massura, & Petry, 2013). Ini adalah dua kumpulan orang yang kedua-duanya berjudi secara kerap tetapi mengalami hasil yang sangat berbeza dari segi akibat kewangan dan kesihatan mental.

Kedua-dua kumpulan menyokong keasyikan dengan perjudian; namun, perbezaan besar antara kedua-dua kumpulan adalah disiplin dengan wang mereka berbanding kehilangan kawalan/mengejar kerugian. Penjudi profesional mempunyai wang yang mereka gunakan untuk berjudi. Setiap hari penjudi profesional hanya mempertaruhkan 5% daripada jumlah wang mereka.

Sebaik sahaja mereka mencapai had kerugian ini, mereka telah selesai untuk hari itu. Mereka tidak akan berjudi lagi. Ia menghalang mengejar kerugian mereka. Individu yang mengalami gangguan perjudian tidak dapat menetapkan had dan mematuhinya. Idea untuk menetapkan had dan mematuhinya akan menjadi nasihat terbesar dan paling penting.

Dan jika anda mendapati anda tidak dapat mematuhi had anda, tanya diri anda sama ada ini adalah petanda bahawa dagangan anda semakin tidak terkawal!