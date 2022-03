Terra bercadang untuk membeli dan menyimpan Bitcoin bernilai sehingga $10 bilion, satu jumlah besar mata wang kripto utama yang dikatakan oleh Terraform Labs akan digunakan untuk menyokong stablecoin TerraUSD (UST).

Berbanding Terra memegang rizab tunai dan setara tunai lain, ia merancang untuk menyimpan BTC yang mencukupi untuk menyokong semua UST dalam edaran.

Itu, pada asasnya, adalah bahagian utama berkaitan rancangan Terra untuk membeli BTC bernilai sehingga $10 bilion. CNBC mengulas mengenai Terra pada awal Selasa.

Rancangan UST Terra menambah permintaan Bitcoin

Pada hari Isnin, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Terraform Labs, Do Kwon mendedahkan bahawa syarikat itu telah membeli BTC bernilai $135 juta, menjadikan pembelian Bitcoinnya untuk tahun 2022 sebanyak $1 bilion.

Dalam ulasan awal mengenai langkah untuk membeli sebanyak mungkin Bitcoin, Kwon berkata:

“UST dengan rizab BTC bernilai lebih $10B akan membuka era monetari baharu menurut piawaian Bitcoin. Wang tunai elektronik P2P yang lebih mudah untuk dibelanjakan dan lebih menarik untuk memegang Bitcoin”

UST, seperti stablecoin lain, terikat 1:1 kepada dolar AS dan mempunyai nilai yang agak stabil walaupun pasaran mengalami turun naik yang sangat besar. Walau bagaimanapun, stablecoin ini mahu beralih dari mata wang algoritma terpencar yang disokong oleh rizab tunai dan setara lain, menjadi mata wang yang disokong oleh Bitcoin.

Dan sememangnya salah satu naratif yang telah mendorong Bitcoin naik lebih tinggi beberapa hari kebelakangan ini adalah pengumpulan agresif oleh paus. Bitcoin melonjak ke paras tertinggi melebihi $48,000 pada hari Isnin, menjadikan kenaikan 30 harinya kepada lebih 20% dan mendorong nilainya ke wilayah positif setakat ini.

LUNA Terra juga melonjak tinggi, naik dari sekitar $90 minggu lalu untuk mencapai paras tertinggi melebihi $106. Sementara itu, modal pasaran UST meningkat kepada lebih $16 bilion untuk menjadikannya projek kripto ke-14 terbesar.

Perhatian kawal selia?

Laporan CNBC mengenai pertaruhan besar Terra ke atas Bitcoin dan UST mengatakan bahawa beberapa penganalisis memberi amaran "mungkin tidak dipersetujui" oleh pengawal selia AS. Ini kerana pengawal selia sebelum ini telah menyuarakan kebimbangan terhadap stablecoin dan potensinya untuk menimbulkan risiko kepada sistem kewangan.

Walaupun setiausaha Perbendaharaan, Janet Yellen baru-baru ini berkata AS akan berusaha untuk menyediakan rangka kerja kawal selia yang membantu inovasi kripto, kebimbangan mengenai stablecoin masih ada.

Pada tahun 2021, SEC telah menghantar sepina kepada Terraform Labs dan Ketua Pegawai Eksekutif Do Kwon, di tengah-tengah dakwaan pelanggaran undang-undang AS. Kwon menyaman semula SEC dan pada awal tahun ini, mahkamah AS mengarahkan Terra untuk mematuhi sepina itu.

Bolehkah UST menarik lebih banyak perhatian sekarang? Ini mungkin berlaku, menurut penganalisis yang dipetik oleh CNBC, dengan sebarang perkembangan yang mungkin berlaku tidak lama lagi walaupun penggubal undang-undang ingin mempercepatkan pembangunan dolar digital.