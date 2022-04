Terra naik hampir 20%: tempat terbaik untuk membelinya

Token Terra Luna naik 16% dan terus meningkat selepas Terra mengumumkan pengenalan pinjaman bayar sendiri dan stablecoinnya, UST mengatasi pesaingnya BUSD, stablecoin Binance, berdasarkan permodalan pasaran.

Panduan ringkas ini mempunyai semua yang anda perlu ketahui tentang rangkaian dan syiling Terra Luna, termasuk sama ada dan di mana untuk membeli Terra Luna jika anda mahu.

Memandangkan LUNA ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli LUNA menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli LUNA sekarang, ikut langkah berikut:

Kami mencadangkan eToro kerana ia adalah salah satu platform perdagangan pelbagai aset terkemuka di dunia, satu bursa dan semua-dompet-dalam –satu dengan beberapa fi terendah dalam industry. Ia juga mesra pemula, dan mempunyai lebih banyak kaedah pembayaran yang tersedia untuk pengguna daripada mana-mana perkhidmatan lain yang tersedia.

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk LUNA

Terra ialah kripto ke-8 terbesar berdasarkan permodalan pasaran. Protokol blok rantainya menggunakan stablecoin terikat fiat untuk menyokong sistem pembayaran global dengan harga yang stabil.

Terra mendakwa akan menggabungkan kestabilan harga dan penerimaan meluas mata wang fiat dengan rintangan penapisan BTC. Ia menawarkan penyelesaian yang pantas dan berpatutan.

Pembangunan Terra bermula pada Januari 2018, dan mainnetnya dilancarkan secara rasmi pada April 2019. Stablecoinnya, UST mengekalkan tambatan mata wang satu sama satu melalui algoritma yang melaraskan bekalan dan permintaan secara automatik.

Ini dicapai dengan memberi insentif kepada pemegang LUNA untuk menukar LUNA dan stablecoin pada kadar pertukaran yang menguntungkan untuk mengembangkan atau menguncup bekalan stablecoin bagi memadankan permintaan.

Terra pastinya bernilai jika anda melabur pada masa yang tepat. Malangnya, ini selalunya mustahil untuk diketahui terlebih dahulu. Sebarang keputusan pelaburan perlu mengambil kira toleransi risiko anda. Jangan mempercayai sebarang ramalan harga pada nilai muka semata-mata.

Wallet Investor berpendapat Terra adalah pelaburan yang sangat baik. Mereka menjangkakan peningkatan jangka panjang. Pada April 2027, 1 LUNA akan bernilai $554.

Pelaburan selama 5 tahun akan membawa hasil sekitar +517%. Jika anda melabur $100 di dalamnya sekarang, ia mungkin akan naik sehingga $617 dalam tempoh lima tahun.

1/ @Terra_money has been a huge accumulator of $CVX, growing to be the largest CVX held by a DAO in 4 months.

Over the past 30 days, they have accumulated around 649k of CVX, pushing them ahead of @FraxFinance to be the largest DAO holders of CVX. pic.twitter.com/zjEEEBF4ZJ

— Delphi Digital (@Delphi_Digital) April 18, 2022