Selepas stablecoinnya kehilangan tambatan mata wangnya kepada USD, Terra memasuki lingkaran penurunan. Kecenderungan itu berterusan hari ini, malah lebih ketara daripada semalam, apabila LUNA “hanya” kehilangan separuh daripada nilainya.

Terra telah turun ke kedudukan ke-14 di Coinmarketcap, tetapi hari ini, ia turun ke kedudukan ke-29. Adakah sudah masanya untuk membeli harga penurunan sebelum terlambat?

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Terra, bolehkah ia memberi anda pulangan yang baik, dan tempat terbaik untuk membeli Terra sekarang, anda telah datang ke tempat yang betul.

eToro adalah platform pelaburan pelbagai aset dengan lebih daripada 2000 aset, termasuk saham, ETF, indeks, komoditi dan Aset-aset Kripto. eToro menawarkan lebih daripada 60+ Aset Kripto untuk melabur atau melabur dalam Portfolio Kripto mereka di mana pelabur boleh mendapat manfaat daripada pertumbuhan terkumpul dari Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin dan mata wang kripto terkemuka yang lain. Pengguna eToro boleh berhubung, belajar daripada satu sama lain dan menyalin atau disalin oleh pengguna lain.

Beli LUNA dengan eToro hari ini Penafian

Celsius berbangga untuk menyediakan platform perkhidmatan yang dikurangkan yang telah ditinggalkan oleh bank-bank besar - perkara seperti minat yang adil, yuran sifar, dan transaksi cepat kilat. Matlamat kami adalah untuk mengganggu industri kewangan, satu pengguna yang bahagia pada satu masa, dan memperkenalkan kebebasan kewangan melalui Crypto.

Beli LUNA dengan Celsius hari ini

Terra cuba membezakan dirinya melalui penggunaan stablecoin yang ditambat kepada fiat, mendakwa ia menggabungkan faedah tanpa sempadan mata wang kripto dengan kestabilan harga harian mata wang fiat.

Ini adalah strategi yang boleh dipercayai, hanya stablecoin UST-nya kehilangan tambatannya, yang menjadi sebab semua ini berlaku. Stablecoin itu sebenarnya tidak mempunyai sokongan.

Algoritma yang dikatakan akan melaraskan bekalan stablecoin berdasarkan permintaan tidak membantu. Ia memberi insentif kepada pemegang LUNA untuk menukar LUNA dan stablecoin pada kadar pertukaran yang menguntungkan untuk sama ada mengembangkan atau menguncup bekalan stablecoin bagi memadankan permintaan.

Pada masa ini, LUNA mahupun UST tidak mendapat permintaan. Hampir semua bursa terkemuka telah menyekat pengeluarannya.

Terra pastinya bernilai jika anda melabur pada masa yang tepat. Mungkin bukan sekarang. Jika anda percaya ia akan pulih, ini adalah risiko yang anda perlu ambil.

Sebarang keputusan pelaburan perlu mengambil kira toleransi risiko anda. Jangan mempercayai sebarang ramalan harga pada nilai muka semata-mata.

Penganalisis kekal bulis tentang Terra walaupun mengalami penurunan. CryptoNewZ meramalkan ia akan didagangkan antara $78 hingga $85 bagi setiap syiling tahun depan. Ramalan harga satu tahun Wallet Investor ialah $151.

Coinpedia menjangkakan LUNA akan didagangkan antara $132 hingga $257 pada akhir tahun depan. Gov Capital menyertai bull dengan ramalan harga $166 dalam masa satu tahun.

Can we see luna at $4.9 🤨#LUNA #Cryptocrash #Terra pic.twitter.com/WVdBxKmJKl

— Hossain 🌔🌕 (@hossainraj16) May 10, 2022