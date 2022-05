Tether telah mengeluarkan laporan pengesahan yang menunjukkan bahawa rizab stablecoin USDT “disokong sepenuhnya.”

Disediakan oleh akauntan bebas MHA Cayman, pengesahan juga menunjukkan bahawa aset konsolidasi Tether melebihi liabiliti, dengan rizab konsolidasi untuk USDT terbitan melebihi jumlah yang diperlukan untuk menebusnya.

Menurut laporan jaminan syarikat, jumlah aset konsolidasi pada 31 Mac berjumlah lebih daripada $82.4 bilion. Bekalan edaran Tether ialah 74,213,168,169, menurut data dari CoinGecko.

Pada masa yang sama, Tether telah mengurangkan pegangan kertas perdagangannya, salah satu persaingan utama yang sejak beberapa tahun lalu telah memaklumkan peningkatan kritikan terhadap penerbit stablecoin.

Menurut laporannya, pegangan kertas perdagangan jatuh 17% berbanding suku terakhir, daripada $24.2 bilion kepada $20.1 bilion. Pegangan dalam kertas perdagangan juga telah jatuh 20% sejak 1 April, statistik yang akan tercermin dalam laporannya pada S2.

Memandangkan Tether mengurangkan pegangan kertas perdagangan yang lebih tidak cair, ia bergerak untuk meningkatkan aset dalam dana pasaran wang dan bil perbendaharaan AS. Ini telah menyebabkan pelaburan dalam bil perbendaharaan melonjak 13%, daripada $34.5 bilion kepada $39.2 bilion.

Dengan laporan ini, Tether memberitahu pasaran bahawa USDT disokong dan stablecoin tidak akan runtuh seperti TerraUSD (UST). Rizab USDT itu telah diambil kira dan stablecoin akan terus mengekalkan tambatan dolarnya.

Tetapi adakah ini cukup untuk meningkatkan kepercayaan komuniti kripto terhadap USDT?

Pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Three Arrows Capital, Su Zhu berkata penghapusan $9 bilion USDT sepanjang minggu lalu membuktikan bahawa sememangnya “USDT boleh ditebus” untuk USD. Sesetengah pihak dalam industri masih tidak mempercayai kata-kata Tether.

This proves the opposite, which is that USDT is redeemable, in size, for USD https://t.co/FI9Vk0LjFP

— Zhu Su 🔺🌕 (@zhusu) May 18, 2022