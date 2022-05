Kenaikan faedah Persekutuan tercermin di seluruh pasaran kripto dengan sangat positif. Salah seorang pemenangnya ialah Thorchain.

Token aslinya RUNE meningkat lagi selepas pengumuman bahawa program bounti pepijat dengan Immunefi telah dikemas kini. Ekosistem Thorchain kini akan membayar sehingga $1,000,000 untuk mengesan kelemahan kritikal.

Jika anda ingin tahu apa itu Thorchain, bolehkah ia memberi anda pulangan yang baik, dan tempat terbaik untuk membeli Thorchain, anda telah datang ke tempat yang betul.

Thorchain adalah protokol kecairan teragih yang membolehkan pengguna menukar mata wang kripto dengan lancar pada beberapa rangkaian tanpa risiko kehilangan kawalan dan penjagaan aset mereka.

Protokol itu membenarkan pengguna menukar satu aset dengan aset lain dalam tetapan tanpa memerlukan kebenaran. Kecairan boleh diperoleh tanpa perlu bergantung pada buku pesanan. Nisbah aset dalam kumpulan digunakan untuk mengekalkan harga pasaran.

RUNE adalah token asli platform Thorchain. Ia berfungsi sebagai mata wang utama dalam ekosistem Thorchain. Pengguna platform juga menggunakannya untuk tadbir urus dan keselamatan sebagai sebahagian daripada mekanisme penentangan Thorchain.

Thorchain pastinya bernilai jika anda melabur pada masa yang tepat. Malangnya, ini selalunya mustahil untuk diketahui terlebih dahulu. Sebarang keputusan pelaburan perlu mengambil kira toleransi risiko anda. Jangan mempercayai sebarang ramalan harga pada nilai muka semata-mata.

Wallet Investor menganggap RUNE Thorchain sebagai pelaburan yang baik. Mereka menjangkakan peningkatan jangka panjang, meramalkan harga $22.72 pada Mei 2027.

Pelaburan selama 5 tahun akan menjana pendapatan sekitar +214%. Jika anda melabur $100 dalam Thorchain sekarang, ia mungkin meningkat kepada $314 pada tahun 2027.

