USDD Tron akan menjadi lebih seperti UST Terra, dan menyasarkan rizab $10 bilion, kata pengasas Justin Sun.

Tron akan melancarkan stablecoin algoritma teragihnya yang dipanggil USDD (Decentralized USD) pada 5 Mei 2022. Pengasas Tron, Justin Sun mengumumkan perkembangan itu dalam sebuah surat terbuka .

Stablecoin baharu itu juga akan tersedia di Ethereum dan BNB Chain, yang dibolehkan melalui penyelesaian rentas rantaian BTTC Tron.

USDD sebagai stablecoin algoritma berbeza daripada stablecoin tradisional seperti Tether (USDT) atau USD Coin (USDC). Oleh itu, ia tidak disokong oleh wang tunai atau aset kewangan lain, tetapi oleh mata wang kripto.

Stablecoin USDD akan terikat kepada TRX sebagai aset asas dan akan menampilkan mekanisme “cetak dan bakar” yang serupa dengan yang digunakan oleh UST Terra. Melalui mekanisme ini, TRX akan dibakar untuk membolehkan pencetakan USDD.

Ketua Pegawai Eksekutif Terra, Do Kwon telah mengulas mengenai fungsi ‘mint-and-burn’ dan langkah Tron untuk melancarkan USDD sebagai isyarat tentang apa yang akan berlaku dalam masa depan ekonomi teragih. Dan ia adalah senario yang gagal difahami oleh pengkritik, tambahnya.

“Ekonomi teragih berhak mendapat wang teragih – setiap blok rantai akan berjalan di dect stable tidak lama lagi ”

Algorithmic stablecoins are fast becoming the norm – protocol-issued dollars coming to every blockchain.

Detractors cannot see – currencies are ultimately backed by the economies that use them, and the future is clearly opting to use decentralized and self sovereign stablecoin💰

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 22, 2022