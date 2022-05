Walaupun memulakan minggu dengan penurunan 6.1%, Tron (TRX) telah melonjak sebanyak 9.3% sepanjang minggu lalu selepas pelancaran stablecoin baharunya.

Pada hari Sabtu, Tron DAO membeli lebih banyak token TRX untuk menyokong stablecoin baharunya.

TRON DAO Reserve, yang menyokong stablecoin Tron baharu, USDD, menyatakan bahawa ia telah membeli hampir 504.6 juta token TRX bernilai $38.99 juta untuk menyokong stablecoin baharu serta melindungi keseluruhan pasaran kripto dan industri blok rantai.

To safeguard the overall blockchain industry and crypto market, TRON DAO Reserve have bought 504,600,250 #TRX at 0.07727 average price with 38,993,043 #USD .

Selain itu, Tron baru-baru ini melancarkan stablecoin USDD yang melebihi jumlah bekalan edaran sebanyak $200 juta dalam masa 48 jam sahaja dengan jumlah dagangan 24 jam meningkat sebanyak 30%.

Hasil tinggi sebanyak 30% untuk token itu nampaknya menarik lebih banyak penerimaan token selain ini adalah hasil tertinggi yang ditawarkan oleh mana-mana stablecoin di pasaran.

TRON DAO Reserve mencatatkan penerimaan USDD yang pantas dan berjanji bahawa dalam masa 10 hari akan datang rangkaiannya akan meluluskan 1 bilion lagi token. Walau bagaimanapun, rizab itu juga menyatakan bahawa mendapatkan elaun tidak menjamin pengeluaran atau peredaran token, yang bergantung kepada permintaan pasaran.

#USDD is increasing at such a rapid rate that we have decided to authorize 1 more billion #USDD in the next ten days. Be aware that authorization doesn't mean issuance or circulation, which depends on market demand.

— TRON DAO Reserve (@trondaoreserve) May 7, 2022