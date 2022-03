TVS Flux capai $800 juta: Tempat terbaik untuk membeli Flux

Selepas mencapai TVS (Total Value Secured) sebanyak $800 juta, token rangkaian dan ekosistem Flux melonjak.

Ia telah menghasilkan jumlah dagangan sebanyak $46.7 juta dan naik 14% dalam tempoh 24 jam yang lalu. Pada masa artikel ini ditulis, ia didagangkan pada $1.88.

Panduan ringkas ini mempunyai semua yang anda perlu tahu tentang syiling Flux, termasuk jika anda perlu membelinya. Berikut tempat untuk membeli Flux jika anda mahu.

Memandangkan FLUX ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli FLUX menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli FLUX sekarang, ikut langkah berikut:

Kami mencadangkan eToro kerana ia adalah salah satu platform perdagangan pelbagai aset terkemuka di dunia, satu bursa dan semua-dompet-dalam –satu dengan beberapa fi terendah dalam industry. Ia juga mesra pemula, dan mempunyai lebih banyak kaedah pembayaran yang tersedia untuk pengguna daripada mana-mana perkhidmatan lain yang tersedia.

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk FLUX

Ekosistem Flux menawarkan persekitaran pembangunan yang terpencar dan saling beroperasi. Ia adalah rangkaian penyelesaian blockchain-as-a-service yang berfungsi sepenuhnya dan perkhidmatan pengkomputeran terpencar.

Ia menggambarkan dirinya sebagai generasi baharu infrastruktur awan terpencar yang boleh diskalakan. Ia memungkinkan penggunanya untuk membangun, menjalankan dan mengurus aplikasi pada beberapa pelayan secara serentak. Flux bersedia untuk menerima masa depan dApps, Web 3.0, dsb.

Flux ialah syiling asli GPU dengan model POW (Proof of Work) yang boleh dilombong dan memberikan insentif untuk pengehos perkakasan, tadbir urus DAO on-chain dan mitigasi pelaku buruk melalui keperluan pertaruhan untuk menjalankan perkakasan.

Flux boleh menjadi pelaburan yang menguntungkan, tetapi luangkan masa untuk membaca sekurang-kurangnya beberapa ramalan harga daripada penganalisis terkemuka dan lakukan penyelidikan pasaran sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat pelaburan dengan berhati-hati.

Up to Brain meramalkan Flux akan mencapai $2.89 menjelang akhir tahun 2023. Pada tahun berikutnya, ia akan meningkat kepada $3.53. Pada tahun 2025, penganalisis percaya ia akan mencapai paras tertinggi sepanjang masa pada $4.4.

Near ecosystem is attracting money from top VCs in both crypto market and traditional market! Let's have a look at some biggest fundraisings.$NEAR $OCT $FLX $PARAS $AURORA $PLY $REF $BSTN pic.twitter.com/96SEvCjZBu

— Nearians (@Nearians_) March 26, 2022