Waves Labs membuka ibu pejabat di Miami dan melakukan beberapa pengambilan pekerja yang penting dalam pasukan kepimpinan AS mereka selepas mengumumkan pelan transformasi ekosistem pada Februari 2022. Mata wang kripto Waves, yang kini merupakan yang ke-32 terbesar mengikut modal pasaran, telah naik lebih 50% susulan berita tersebut.

Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli Waves, panduan ini adalah untuk anda.

Memandangkan WAVES ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli WAVES menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli WAVES sekarang, ikut langkah berikut:

Kami mencadangkan eToro kerana ia adalah salah satu platform perdagangan pelbagai aset terkemuka di dunia, satu bursa dan semua-dompet-dalam –satu dengan beberapa fi terendah dalam industry. Ia juga mesra pemula, dan mempunyai lebih banyak kaedah pembayaran yang tersedia untuk pengguna daripada mana-mana perkhidmatan lain yang tersedia.

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk WAVES

Waves ialah platform blok rantai pelbagai fungsi yang menyokong kontrak pintar, dApps dan kes penggunaan lain. Token aslinya WAVES digunakan untuk membayar ganjaran blok antara transaksi kewangan standard yang lain. Bekalannya tidak terhad.

Waves adalah salah satu produk pertama seumpamanya. Ia berhasrat untuk menambah baik produk dan platform blok rantai asas serta cuba menarik pelanggan perniagaan berpotensi, yang mahu menggunakan blok rantai dalam mencipta perkhidmatan baharu atau menambah baik proses.

Semasa ia dilancarkan, kelajuan dan intuitif Waves mengatasi pesaingnya, dan ini masih lagi terpakai pada tahap yang besar, walaupun produk serupa telah muncul di pasaran.

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

Digital Coin Price membuat ramalan berikut:

Waves, one of the best performing crypto in the last one month, is now the 41st largest cryptocurrency with a market value of over $3 billion.

reports @godbole17https://t.co/tm5Be3i17a

— CoinDesk (@CoinDesk) March 24, 2022