Harga token Wing Finance telah meningkat dalam beberapa hari kebelakangan ini, terutamanya sejak Khamis, 28 Julai. Harga meroket untuk mencecah paras tinggi melebihi $53 pada hari Jumaat, 29 Julai sebelum melakukan terjunan besar kepada harga semasanya sebanyak $16.69. Token WING telah memperoleh kira-kira 167.8% sepanjang 7 hari lalu dan ia masih menaik.

Namun begitu, pelabur percaya bahawa kenaikan harga minggu lepas adalah petunjuk bahawa token WING boleh melonjak ke paras tertinggi yang lebih tinggi dalam beberapa hari akan datang. Lagipun, ia kini didagangkan pada harga lebih tiga kali ganda pada 27 Julai, iaitu kira-kira lima hari lalu.

Untuk membantu pelabur dan peniaga yang ingin mengambil kesempatan daripada token Wing Finance terutamanya sekarang apabila ia telah menurun daripada paras tertinggi pada hari Jumaat, Coinjournal telah mencipta artikel ringkas ini untuk membantu mengenal pasti tempat terbaik untuk membeli token WING.

Untuk mengetahui lebih lanjut, sila teruskan membaca.

Bitstamp ialah bursa mata wang kripto terkemuka yang menawarkan perdagangan dalam mata wang fiat atau mata wang kripto yang popular. Bitstamp is a fully regulated company which offers users an intuitive interface, a high degree of security for your digital assets, excellent customer support and multiple withdrawal methods.

Uphold ialah platform yang mempunyai lebih daripada 50 mata wang kripto untuk dipilih. Penggunanya boleh membuat dagangan kripto dengan akaun bank, kad kredit atau kad debit kripto. Ia mempunyai yuran yang pelbagai dan membenarkan para penggunanya mengautomasikan dagangan. Pangguna yang menggunakan pelayar internet Brave juga memperoleh token BAT berdasarkan tabiat layaran mereka.

Binance ialah salah satu daripada bursa mata wang kripto terbesar di dunia. Ianya lebih sesuai untuk pelabur yang lebih berpengalaman dan menawarkan bilangan mata wang kripto yang besar untuk dipilih, iaitu lebih daripada 600. Binance juga dikenali kerana mempunyai yuran dagangan yang rendah dan berbilang pilihan dagangan yang boleh dimanfaatkan oleh penggunanya seperti perdagangan peer-to-peer, perdagangan margin dan perdagangan spot.

Blockfi telah diwujudkan untuk menyediakan perkhidmatan kredit kepada pasaran dengan akses terhad kepada produk kewangan yang mudah. Blockfi menetapkan dirinya selain daripada penyedia perkhidmatan Crypto yang lain dengan memasangkan kadar yang kompetitif dengan faedah yang berkualiti institusi. Blockfi adalah satu-satunya pemberi pinjaman bebas dengan sokongan institusi dari pelabur yang termasuk Valar Ventures, Galaxy Digital, Fidelity, Akuna Capital, Sofi, dan usaha Coinbase.

Coinmama ialah bursa yang menawarkan sebuah platform yang mudah digunakan oleh pengguna mata wang kripto untuk membeli dan menjual syiling kripto mereka. Coinmama menawarkan mata wang kripto utama untuk dibeli atau dijual dan ia dikenali kerana mempunyai khidmat pelanggan yang cemerlang. Bursa Coinmama mempunyai perlindungan keselamatan yang mantap dan menawarkan beberapa kaedah berbeza untuk membiayai akaun.

Kucoin ialah bursa mata wang kripto yang menawarkan lebih daripada 200 mata wang kripto. Kucoin mempunyai pelbagai jenis perkhidmatan seperti bursa peer-to-peer terbina dalam, perdagangan spot dan margin, keselamatan tahap bank dan pelbagai kaedah pembayaran yang diterima. Pengguna boleh mengambil manfaat daripada antara muka yang mesra pengguna dan yuran yang secara relatifnya rendah.

CCG Mining adalah pasukan profesional yang melakukan segala -galanya dalam kuasa untuk membuat tagline "Kami menjadikannya mudah untuk anda" tersedia untuk sesiapa sahaja, tanpa mengira di mana mereka tinggal, pengetahuan tentang kriptografi, dan tahap penglibatan dalam kriptografi. Kami bekerja setiap hari dan mencipta produk inovatif baru untuk memenuhi keperluan terbesar dan paling kompleks anda sambil menawarkan penyelesaian yang paling fleksibel dan kompetitif.

Celsius berbangga untuk menyediakan platform perkhidmatan yang dikurangkan yang telah ditinggalkan oleh bank-bank besar - perkara seperti minat yang adil, yuran sifar, dan transaksi cepat kilat. Matlamat kami adalah untuk mengganggu industri kewangan, satu pengguna yang bahagia pada satu masa, dan memperkenalkan kebebasan kewangan melalui Crypto.

Coingin adalah syarikat FinTech yang berpangkalan di Lithuania yang ditubuhkan pada tahun 2014. Gerbang pembayaran menawarkan perkhidmatan pemprosesan pembayaran kriptan untuk perniagaan dari mana-mana saiz. Pengurusan akaun berasaskan kebenaran, pembayaran Fiat ke akaun bank dan ciri pengebilan e-mel baru hanya beberapa sebab mengapa Coentuk telah menjadi pemproses pembayaran untuk ramai.

InstaForex menyediakan perkhidmatan dan kebolehpercayaan terkemuka diiktiraf oleh pelbagai anugerah dan dibuktikan oleh kepercayaan lebih daripada 7,000,000 pelanggan. Pelbagai pilihan tawaran dan pelaburan boleh memenuhi keperluan mana-mana peniaga yang menuntut. Keselamatan disokong oleh lesen dari Cysec, SNB, KNF, dan CNB. InstaForex mempunyai segalanya untuk membuat pengalaman perdagangan anda sebagai positif yang mungkin.

Bitcoin yang terbesar dan tertua di dunia, Kraken secara konsisten dinamakan salah satu tempat terbaik untuk membeli dan menjual Crypto dalam talian, terima kasih kepada perkhidmatan terbaik kami, yuran yang rendah, pilihan pendanaan serba boleh dan standard keselamatan yang ketat - tetapi ini hanya sebahagian daripada cerita. Kami telah berada di barisan hadapan revolusi blockchain sejak tahun 2011

Lendabit.com adalah permulaan fintech yang dicipta oleh profesional dengan campuran unik pengalaman projek berasaskan blockchain, kepakaran kewangan dan perisikan pasaran global. Lendabit.com bersedia membawa manfaat ruang digital baru ini kepada pelanggan kami.

Sejak 2018 Nexo telah berusaha untuk membawa perkhidmatan kewangan profesional ke dunia aset digital. Dengan memanfaatkan pengalaman bertahun-tahun pasukan yang terbaik di FinTech bersama dengan kuasa teknologi blockchain, Nexo memberi kuasa kepada berjuta-juta orang untuk memanfaatkan nilai di sebalik aset Crypto mereka, membentuk sistem kewangan yang baru dan lebih baik.

OKCoin adalah pertukaran berlesen di dunia dengan pejabat di San Francisco, Miami, Malta, Hong Kong, Singapura dan Jepun. Misi Okcoin adalah untuk membantu mendesentralisasi kewangan dan tahap bidang bermain ekonomi untuk semua orang di seluruh dunia. Berkhidmat 190+ negara dengan lebih 100K + pedagang aktif dan pelabur.

Sorare adalah permainan bola sepak Fantasy global di mana pengurus boleh berdagang koleksi digital rasmi. Sorare dibiayai oleh pasukan bertaraf dunia termasuk penanda aras, Accel Partners, e.Ventures, pemain bola sepak Gerard Piqué, Antoine Giezmann dan André Schürrle.

Bursa Vindax telah hidup untuk perdagangan cryptocurrency untuk pengguna global sejak Mac 2019. Vindax memberi tumpuan kepada menyediakan perkhidmatan pertukaran untuk transcation cryptocurrency digital dengan tahap keselamatan yang tinggi, kecekapan yang sangat baik dan yuran perdagangan yang optmized.

Wazirx adalah pertukaran crypto terbesar di India. Bermula pada tahun 2018, Wazirx telah berkembang menjadi pertukaran yang paling dipercayai di pasaran Crypto India. Ia adalah sebahagian daripada Kumpulan Binance, yang melayani pengguna di 180 negara.

Swapzone adalah agregator pertukaran crypto yang beroperasi sebagai pintu masuk antara perkhidmatan Cryptocurrency dan Exchange. Swapzone bertujuan untuk menyediakan antara muka yang mudah, aliran pengguna yang selamat, dan data yang jelas untuk pengguna untuk mencari kadar pertukaran terbaik di kalangan keseluruhan pasaran cryptocurrency.

Pilihan Crypto Perdagangan di Buxano, Platform Pertama Dunia yang menawarkan Peer-to-Peer Options Trading for Cryptocurrency Pairs.Kami menawarkan perdagangan langsung Crypto trading antara rakan-rakan, diselesaikan di Bitcoin, dengan itu menghapuskan kemungkinan bermain busuk yang boleh berlaku di laman pilihan binari tradisional di mana perdagangan dilakukan terhadap broker.

FTX adalah pertukaran cryptocurrency yang dibina oleh peniaga, untuk peniaga. FTX menawarkan produk inovatif termasuk derivatif industri, pilihan, produk volatiliti dan token leveraged. Kami berusaha untuk membangunkan platform yang cukup mantap untuk firma perdagangan profesional dan cukup intuitif untuk pengguna kali pertama.

Ingin menjadikannya besar dalam industri perlombongan crypto? Recover Hashlists, penyelesaian sehenti-henti anda untuk semua keperluan perlombongan crypto anda, dan memanfaatkan seni perlombongan crypto. Anda memerlukan tiga langkah mudah untuk mengubah hidup anda dan menjadi versi yang lebih baik dari diri anda.

Minting NFTs untuk Pencipta & Jenama. NFTs untuk pemasaran digital untuk meningkatkan penjenamaan, membina kesetiaan dan meningkatkan pendapatan.

OANDA adalah nama yang dipercayai untuk dagangan Forex dan CFD. Sejak 1997 OANDA telah menubuhkan reputasi untuk harga yang adil dan telus dan perkhidmatan pelanggan yang responsif. Proses pembukaan akaun yang mudah.

OKX ialah bursa mata wang kripto yang menawarkan lebih daripada 140 mata wang kripto untuk melabur di dalamnya. OKX mengambil serius mengenai keselamatan pelanggan, ia menyimpan hampir semua dana klien mereka di storan sejuk, dan bursa itu sendiri tidak pernah di godam. Selain daripada semua ini, bursa ini menawarkan yuran yang sangat rendah dan bahkan pelanggannya boleh menggunakan mata wang kripto mereka sebagai cagaran ke atas pinjaman di platform.

PrimexBT adalah platform yang memenangi anugerah yang membolehkan anda berdagang pasaran kewangan global menggunakan Bitcoin, USD Tether, USDC dan banyak lagi

Iq Option adalah platform perdagangan di mana anda boleh berdagang pelbagai instrumen. Antaranya ialah CFDS di Forex, Crypto, Stok, Komoditi, Indeks dan ETF. Anda boleh mencari yang tersedia untuk aset perdagangan dalam tab Aset dan semak prestasi harga serta waktu dagangan.

Wing Finance, biasanya hanya dirujuk sebagai Wing, ialah platform terdesentralisasi berasaskan kredit yang direka untuk pinjaman aset kripto dan komunikasi silang rantai antara projek kewangan Terdesentralisasi (DeFi).

Ia bertujuan untuk menjadikan perkhidmatan pinjaman kripto lebih inklusif melalui modul penilaian kredit yang menghapuskan keperluan untuk menggunakan cagaran dalam peminjaman. Ia juga membolehkan penciptaan projek blockchain baharu.

Wing menggunakan tadbir urus terdesentralisasi (DAO) ditambah dengan mekanisme kawalan risiko untuk membangunkan hubungan antara pemiutang, peminjam dan penjamin. Ini telah meningkatkan bilangan projek menggunakan platform dan juga meningkatkan kebolehcapaian kepada perkhidmatan pinjaman dan peminjaman crypto kepada pengguna

Wing telah berjaya menangani masalah cagaran berlebihan yang membelenggu industri DeFi dengan menggunakan Wing DAO. DAO telah membina protokol DeFi berasaskan kredit yang berjalan pada rantaian Ontology (ONT) dan ia membolehkan pengguna turut mengambil bahagian dalam proses membuat keputusan, operasi dan reka bentuk produk.

Jika anda sedang mencari mata wang kripto yang telah menunjukkan tanda-tanda akan mula beroperasi pada hari-hari mendatang, terutamanya berikutan kemerosotan pasaran crypto baru-baru ini, maka Wing Finance boleh menjadi pilihan yang baik.

Namun begitu, anda harus berhati-hati kerana pasaran kripto sangat tidak menentu seperti yang baru sahaja disaksikan dengan WING pada hujung minggu di mana harganya meningkat kepada melebihi $53 dan turun di bawah $20 dalam masa lima hari.

Majoriti percaya bahawa kenaikan Wing Finance pada hari Jumaat hanyalah pemanasan badan dan ia mungkin bersedia untuk berlepas besar terutamanya berikutan peningkatan aktiviti di platform Wing.

Platform Wing baru-baru ini melancarkan Wing NFT Pool dan mengumumkan Wing x Flamingo Joint Event dan Wing Polkapets NFT Airdrop Update.

Semua mata tertumpu pada harga sasaran $60 sebelum akhir minggu ini.

🚨UPGRADE ANNOUNCEMENT #Wing Flash Pools are undergoing an upgrade from 3:00 am on 1st August for optimization of $WING distribution model. 🙌

Users will be informed when the upgrade is complete.#DeFi pic.twitter.com/cSvGoRyAy0

— Wing (nft.wing.finance🔥) (@Wing_Finance) August 1, 2022