Zilliqa turun 14%, adakah ini masa untuk membelinya?

Selepas kenaikan yang mengagumkan, Zilliqa telah mengalami sumpahan pasaran. Ia adalah salah satu syiling yang paling rugi dalam carta hari ini, setelah turun 14%. Adakah ini masanya untuk membeli pada harga penurunan?

Teruskan membaca artikel pendek ini untuk semua butiran tentang Zilliqa: apakah ia, adakah ia berbaloi untuk dilabur, dan tempat terbaik untuk membeli Zilliqa sekarang.

Memandangkan ZIL ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli ZIL menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli ZIL sekarang, ikut langkah berikut:

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Pancakeswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk ZIL

Zilliqa ialah blok awam tanpa memerlukan kebenaran yang bertujuan untuk mencapai kadar transaksi berkelajuan tinggi dan menawarkan daya pemprosesan yang tinggi. Ia bertujuan untuk menyelesaikan isu kelajuan dan kebolehskalaan blok rantai menggunakan sharding sebagai penyelesaian penskalaan L2.

Zilliqa dikatakan sebagai blok rantai awam pertama di dunia yang bergantung sepenuhnya pada rangkaian sharding, yang membolehkannya mencapai kadar transaksi yang tinggi bagi setiap saat, menyelesaikan isu kebolehskalaan.

Apabila blok rantai berkembang dan lebih banyak shard ditambah, kelajuan transaksi meningkat kerana setiap shard memproses transaksi secara individu. Selepas diproses, rekod ditambah dengan serta-merta pada blok rantai Zilliqa. Tiada masa pengesahan tambahan diperlukan.

Tiada apa yang boleh menggantikan melakukan penyelidikan anda sendiri. Sebarang keputusan pelaburan yang anda buat hendaklah berdasarkan kepakaran pasaran anda, sikap anda terhadap risiko, dan ciri serta penyebaran portfolio anda. Pertimbangkan juga perasaan anda tentang kehilangan wang.

Berdasarkan ramalan Wallet Investor, peningkatan jangka panjang dijangkakan akan berlaku. Mereka meramalkan 1 ZIL akan didagangkan pada $0.18 dalam masa 5 tahun. Pelaburan selama 5 tahun akan menjana pendapatan sekitar +64%. Pelaburan $100 yang dibuat sekarang mungkin akan bernilai $164 pada tahun 2027.

$ZIL (Update)

Falling Wedge Formation in 4H TF 💥

If #Bitcoin Remains Above the 39k Support, Expecting Upside Breakout so Keep an eye on it..#Crypto #Zilliqa #ZIL #zilusdt pic.twitter.com/s05obB3UI4

— Captain Faibik (@CryptoFaibik) April 12, 2022