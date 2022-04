ZRX, token 0x, naik 46% selepas mengumumkan bahawa mereka menjalin kerjasama dengan bursa kripto terkemuka Coinbase untuk menguasakan pasaran NFT sosial baharu.

Jika anda ingin tahu apa itu ZRX, bolehkah ia memberi anda pulangan yang baik, dan tempat terbaik untuk membeli ZRX, anda telah datang ke tempat yang betul.

Memandangkan ZRX ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli ZRX menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli ZRX sekarang, ikut langkah berikut:

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk ZRX

0x ialah protokol infrastruktur yang membolehkan pengguna memperdagangkan token ERC20 dan aset lain dengan mudah di blok rantai Ethereum tanpa bergantung pada perantara berpusat seperti bursa mata wang kripto tradisional.

0x mencapai fungsi bursa teragih ini menggunakan koleksi kontrak pintar sumber terbuka yang boleh diaudit secara terbuka dan bekerjasama untuk menghasilkan protokol perdagangan yang fleksibel dan geseran rendah yang boleh dijalinkan oleh pembangun ke dalam produk mereka dengan mudah.

0x menyokong token boleh tukar (ERC20) dan NFT (ERC-723). Ia boleh digunakan untuk perdagangan tanpa memerlukan kebenaran bagi pelbagai aset, memberikan pemegang cara untuk membeli, menjual dan menukar aset Ethereum melalui lebih daripada sedozen aplikasi yang berbeza.

ZRX boleh menjadi pelaburan yang menguntungkan, tetapi luangkan masa untuk membaca sekurang-kurangnya beberapa ramalan harga daripada penganalisis terkemuka dan lakukan penyelidikan pasaran sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat pelaburan dengan berhati-hati.

Wallet Investor menganggap syiling ini adalah pelaburan yang cukup baik. Pada April 2027, mereka meramalkan ia akan didagangkan pada $2.27. Pelaburan selama 5 tahun akan menjana pendapatan sekitar +110%. Pelaburan $100 mungkin akan naik sehingga $210 dalam tempoh masa ini.

