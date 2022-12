10 beste crypto’s om in te investeren in 2022 (aankomende voorverkoop)

Nu de cryptowereld zich snel blijft uitbreiden, kan investeren in nieuwe digitale middelen een lastige onderneming zijn, maar ook zeer lucratief.

Om ervoor te zorgen dat jij slimme beslissingen neemt met presale-investeringen, gaat deze gids uitgebreid in op aankomende projecten – waarin wordt uiteengezet hoe investeerders hun ideale bezit kunnen vinden uit de beste crypto-voorverkoopopties die momenteel beschikbaar zijn.

Hier zijn de 10 beste crypto-voorverkoop om in te investeren met beoordelingen van elk project.

De beste crypto-voorverkoop om nu in te investeren

Vooruitkijkend naar 2022, onthulde onze zoektocht een verleidelijke reeks crypto-voorverkoop die klaar is om te investeren. Uit het aanbod op tafel vielen deze op als bijzonder uitnodigende vooruitzichten.

Metacade (MCADE) EstateX (ESX) LunaOne (XLN) Sleep Care (SLEEP) Avoteo (AVO) WeSendit (WSI) Toon Finance (TFT) Artyfact (ARTY) Metropoly (METRO) Bet2ken (BTK)

Top 10 voorverkoopcrypto’s om in te kopen 2022 beoordeeld

Metacade is Web3’s go-to voor alles wat metaverse gaming te maken heeft, waardoor zowel spelers als cryptofanaten kunnen communiceren in de snel groeiende wereld van Play2Earn.

Het stelt gebruikers in staat door hen te belonen met MCADE-tokens telkens wanneer ze beoordelingen, alfa-releases of andere nuttige artikelen delen – waardoor een hub ontstaat waar gamers meer kunnen leren over GameFi terwijl ze zich onderdompelen in dit groeiende ecosysteem.

Met een ambitieuze visie die vooruitgaat naar 2022, die streeft naar 10x zijn waarde als een van de populairste nieuwe metaverse tokens op de markt, staat Metacade in de voorhoede van het overbruggen van toegankelijkheid tussen aspirant-game-ontwikkelaars en enthousiaste gamers op platforms die tegenwoordig overal bestaan.

Metacade, het opwindende nieuwe metaverse token-platform, zit boordevol functies die zeker gamers uit alle demografische categorieën zullen aantrekken.

Toernooien en prijstrekkingen zijn slechts enkele van het aanbod – Metagrants biedt leden ook een innovatieve mogelijkheid om hun eigen games te financieren via een op competitie gebaseerd systeem dat wordt gehost in een virtuele speelhal.

Gebruikers krijgen misschien zelfs de kans om titels uit te testen door samen te werken met game-ontwikkelaars – en mogelijk zelf rendement te behalen binnen dit unieke Play2Earn-ecosysteem.

Met zulke boeiende vooruitzichten aan boord, heeft het echt zoveel potentieel voor 10x winst in 2023?

Metacade, het metaverse token dat is aangesloten bij GameFi’s bloeiende marktgroei van 10x traditionele gaming tegen 2025 (Crypto.com), wordt binnenkort gelanceerd.

Met een voorverkoopprijs van $0,020 per MCADE-token en 1,4 miljard tokens die circuleren bij de beursintroductie, kijken investeerders naar een geschatte potentiële stijging van de marktkapitalisatie van $28 miljoen naar maar liefst tienvoudige stijging – helemaal tot een indrukwekkende waarde sluiten tot 3 honderd miljoen dollar ($280 miljoen).

De GameFi-sector neemt een vlucht en daarmee komt een nieuwe generatie metaverse tokens. De cryptowereld heeft het al opgemerkt, zoals The Sandbox en Decentraland, die hun marktkapitalisaties ongelooflijke hoogten hebben zien bereiken, met een piek van respectievelijk $6,5 miljard en $7 miljard in 2021!

Als Metacade dit patroon ook volgt, wijzen alle tekenen erop dat de waardering tegen 2023 100x omhoog zal schieten – een indrukwekkende $2,8 miljard die haalbaar zou kunnen zijn als de schattingen voor de totale omvang van de industrie kloppen (Crypto.com voorspelt een groei tot 50 miljard).

Zal de geschiedenis zich herhalen? De tijd zal het leren…

Metacade bevindt zich in een uitstekende positie om te profiteren van de snelle groei van zowel GameFi- als metaverse-technologieën, en heeft al gezien hoe succesvol nieuwe tokens zoals The Sandbox en Decentraland kunnen zijn.

Met hun plannen om een belangrijke speler te worden in deze snel evoluerende ruimte, zouden early adopters binnenkort enorme beloningen kunnen oogsten – met een winstpotentieel tot 10x wat ze aanvankelijk investeerden!

Je kunt hier deelnemen aan de Metacade-voorverkoop.

2. EstateX (ESX)

EstateX maakt zich op om een van de beste crypto-voorverkoop van dit jaar te worden, met zijn innovatieve concept dat al een breed publiek aantrekt.

Het project beoogt een revolutie teweeg te brengen in het beleggen in onroerend goed door mensen over de hele wereld toegang en betaalbaarheid te geven in het bezit van onroerend goed door middel van ‘fractionele eigendom’.

Met elke aankoop of verkoop die wordt gefaciliteerd via ESX (EstateX’s native token), kan EstateX mogelijk gebruikmaken van Europa’s groeiende tokenized vastgoedmarkt die naar verwachting binnen vier jaar €1,5 biljoen zal bereiken.

Via EstateX kunnen investeerders deelnemen aan een revolutionair nieuw blockchain-systeem waarbij eigendomsbelangen zeer veilig en transparant zijn.

Ze hebben toegang tot wereldwijde 24/7 handelsmogelijkheden op de secundaire marktplaats van het platform – en kunnen ook snel lenen met behulp van asset-backed tokens.

Bovendien zullen ze in 2022 zelfs betrokken raken bij het helpen beslissen welke eigendommen deel moeten uitmaken van dit innovatieve DAO-cryptoproject!

3. LunaOne (XLN)

LunaOne maakt dit jaar enorme golven in de crypto-ruimte – en met een goede reden. Dit metaverse project wordt een allesomvattende virtuele wereld, gebruikt voor gaming, bedrijven en onderwijsdoeleinden.

Als een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) hebben tokenhouders directe input over het vormgeven van hoe LunaOne werkt; plus ze kunnen genieten van tal van geavanceerde functies, zoals streamingplatforms met ingebouwde beloningssystemen, compatibiliteit met Virtual Reality-headsets en zelfs gepersonaliseerde avatars binnen de eigen universums van hun gebruikers.

Het is geen verrassing dat velen het beschouwen als een van de beste Web 3.0-munten die er zijn – mis het niet om mee te doen!

Maak je klaar om je bij meer dan 7.600 crypto-enthousiastelingen aan te sluiten bij de langverwachte LunaOne-voorverkoop. Als een platform dat is gebouwd op Binance Smart Chain-technologie, kunnen gebruikers lage netwerkkosten ervaren en uitkijken naar het uitvoeren van transacties met XLN – het native token.

Er zullen zeker veel beloningen zijn tijdens deze spannende reis die voor je ligt, dus mis het niet.

4. Sleep Care (SLEEP)

Sleep Care zal een revolutie teweegbrengen in de groeiende ‘Social-Fi’-niche als een innovatief op blockchain gebaseerd platform, waarbij gebruikers worden betaald voor hun slaapgewoonten.

Door gebruik te maken van GPS en lichaamssensoren gekoppeld aan iOS- of Android-apparaten, creëert Sleep Care een gegevenskaart van slaapkwaliteit die gebruikers beloont in $SLEEP-tokens na vijf uur rustgevende slaap.

Voor wie denkt elke maand de concurrentie te kunnen verslaan; er zullen zelfs prijzen beschikbaar zijn op leaderboards. Nu kun je betaald worden terwijl je wat Zzz’s vangt – beter dan dat wordt het niet.

Sleep Care’s innovatieve benadering van cryptocurrency heeft het al een toegewijde aanhang in de cryptowereld opgeleverd.

Met gemeenschapsfuncties zoals het vergelijken van slaapgewoonten en een ingebouwd verbrandingsmechanisme, kijken investeerders naar $SLEEP voor opwindende langetermijnrendementen. Er naar kijken; dit juweel met een lage kapitalisatie kan je ticket naar financieel succes zijn.

5. Avoteo (AVO)

Avoteo schudt de cryptowereld wakker met zijn innovatieve voorverkoop in 2022. Avoteo biedt een op blockchain gebaseerd crowdfundingplatform en wil een revolutie teweegbrengen in het kapitaalverwervingsproces voor startups wereldwijd.

Voor AVO-houders kan het stemmen op spannende projecten niet alleen resulteren in het maken van een verschil, maar ook in het verdienen van een passief inkomen door middel van winstdelingsfuncties.

Daarnaast is er nog meer: start-ups die op zoek zijn naar freelancers zullen merken dat in hun behoeften wordt voorzien met opties op de marktplaats voor vaardigheden en gebruikers die investeren, krijgen toegang tot tastbare voordelen zoals stemmen over bestuur of het kopen van goederen/diensten met behulp van AVO bij ondersteunde bedrijven – het wordt niet beter dan dit.

Wat de veiligheid betreft, is Avoteo al gecontroleerd door Certik en wordt het ondersteund door tal van toonaangevende cryptobedrijven, zoals Coinzilla en Blockchain Army.

Het project bevindt zich momenteel in fase 2 van de voorverkoop, waarbij investeerders AVO-tokens kunnen kopen via de website van het project. Met de lanceringsdatum voor september, zullen alle ogen gericht zijn op de vooruitgang van Avoteo gedurende het laatste deel van het jaar.

6. WeSendit (WSI)

Met 10 jaar ervaring in het bedrijfsleven is WeSendit een vertrouwd platform geworden voor meer dan 3,5 miljoen gebruikers in 150 landen om eenvoudig bestanden te delen.

Nu gaat het Zwitserse bedrijf nog een stap verder en betreedt web 3.0 met hun gedecentraliseerde versie die blockchain-technologie zal gebruiken om gegevensbeveiliging en privacy te beschermen tijdens het overdragen van transacties.

WeSendit zorgt voor een revolutie in de digitale ruimte met zijn nieuwe platform en biedt gebruikers twee manieren om toegang te krijgen tot hun diensten.

Beide opties bieden een veilige ervaring -je kunt je aanmelden en betalen via PayPal of je geld anoniem overmaken met WESENDIT-tokens terwijl je profiteert van een indrukwekkende korting van 60%.

Bovendien ontvangen tokenhouders extra beloningen bij de start van de voorverkoop.. Bereid je vandaag nog voor op deze innovatieve manier om wereldwijd geld te verzenden.

7. Toon Finance (TFT)

Vanaf de relatief recente lancering is Toon Finance omhooggeschoten naar de top van de crypto-ranglijst! Achter dit succes staat een formidabel team van ontwikkelaars en artiesten.

Met hun behendige vaardigheden en bevrijdende creativiteit hebben ze een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we transacties uitvoeren; blockchains overbruggen, cryptocurrencies verhandelen en ons betrekken bij boeiende NFT’s allemaal op één plek.

Toon Finance Coin is snel de meest populaire meme-munt op de markt geworden en trekt veel aandacht – niet alleen van investeerders, maar ook voor hun baanbrekende DEX-platform.

Hun native utility-token TFT kan worden gebruikt om NFT’s te kopen die gameplay-ervaringen verrijken, en om te stemmen op community-games met zijn Cross Chain-bron.

Deze verbazingwekkende nieuwe technologie zou een revolutie teweeg kunnen brengen in de handel in cryptocurrency door extra autoriteit en geloofwaardigheid te geven aan aandelen zoals Toon Finance, zelfs nadat het leven alleen in memes werd gedeeld!

TFT Coin-gebruikers kunnen veilige en kosteneffectieve uitwisselingen uitvoeren zonder tussenkomst van een derde partij. Dit peer-to-peer-netwerk stelt handelaren in staat om conventionele handelsprotocollen te omzeilen, waardoor ze op een gemakkelijke en efficiënte manier rechtstreeks met elkaar kunnen kopen en verkopen.

8. Artyfact (ARTY)

Artyfact is een ambitieus project, waarin de high-fidelity graphics en verslavende gameplay van een moderne open-world game samensmelten met revolutionaire Play-and-Earn (PAE)-functies.

Door gebruik te maken van de blockchain-technologie van Binance Smart Chain en de mogelijkheden van Unreal Engine 5, zou Artyfact de eerste gaming-metaverse kunnen zijn die echt zowel P2P- als P2E-elementen in één pakket combineert, waardoor gamers hun passie voor het spelen van games kunnen combineren met het verdienen van beloningen.

Na de aankondiging van de demo eerder deze maand, worden gamers overal al enthousiast om de meeslepende Web3-wereld van Artyfact te betreden!

9. Metropoly (METRO)

Metropoly brengt een revolutie teweeg in de wereld van beleggen in onroerend goed – gebruikers overal ter wereld de kans geven om financiële beloningen te plukken uit inkomstengenererende eigendommen over de hele wereld.

Zonder belemmeringen of verborgen kosten kunnen particulieren profiteren van deze gemakkelijke en probleemloze manier om te beleggen met slechts $100 USD vereist voor deelname.

Een ervaren team selecteert elke woning zorgvuldig op basis van inspectierapporten, zodat klanten weten waar ze aan beginnen voordat ze een investering doen! Het platform biedt investeerders zowel langetermijnverhuur als kortetermijnvakantiehuizen; nieuwe wegen openen om hun doelen sneller dan ooit te bereiken.

Metropoly schudt het cryptospel wakker met hun limited edition ERC-20-token, METRO. Gebouwd op Ethereum Blockchain en met een totale voorraad van 1 miljard tokens, kan dit utility-token worden gebruikt om betalingen te doen of beloningen te ontvangen in het innovatieve ecosysteem van Metropoly.

Nu hebben fans van early adopters een exclusieve kans om er deel van uit te maken tijdens de komende voorverkoop!

Met vijf niveaus, variërend van Student tot Tycoon – elk met speciale incentives zoals NFT’s, cashback-investeringen en bonustokens voor gebruik binnen het platform – kan iedereen meedoen met alles wat Metropoly te bieden heeft. Mis het niet – haal vandaag nog jouw stukje geschiedenis!

10. Bet2ken (BTK)

Met Bet2ken kun je meedoen aan de actie van grote sporten en evenementen over de hele wereld. En als we “actie” zeggen, menen we het – dit eersteklas online platform biedt niet alleen traditionele (en veilige) weddenschappen via cryptocurrencies, maar ook Play-to-Earn-spellen en een voorspellingsmarktplaats.

Het is zelfs mogelijk om geld te verdienen met peer-to-peer wisselkoersweddenschappen. Alle spelersresultaten worden gegarandeerd door smart contracts, wat betekent dat iedereen eerlijk wordt beloond voor zijn weddenschappen.

En als toegevoegde bonus is er exclusieve toegang tot het oorspronkelijke token van het ecosysteem – dus of je nu kiest voor sportweddenschappen of je kansen speelt bij een ander spel, Bet2ken heeft tal van manieren voor spelers om veel te winnen.

Bet2ken’s lancering van een revolutionair token valt samen met de FIFA World Cup in Qatar, waardoor investeerders toegang krijgen tot ongeëvenaarde beloningen en bestuursrechten.

Met 25% winst die elke maand wordt herverdeeld voor spelers die verliezende weddenschappen hebben geplaatst – zelfs verliezen zijn kansen om te winnen. Niet alleen dat, maar deze reguliere voorverkoopcrypto kan ook rechtstreeks vanaf de Bet2ken-website worden ingezet – dus mis jouw kans niet om deel uit te maken van dit historische evenement.

Wat is een crypto-voorverkoop?

Crypto-voorverkoop biedt investeerders een unieke kans – het potentieel om enorme opbrengsten te behalen op digitale activa die tegen gereduceerde prijzen zijn gekocht.

Voorafgaand aan een Initial Coin Offering (ICO) kunnen deze tokens rechtstreeks van de website van het platform of via andere investeerderskanalen worden verkregen en later met winst worden doorverkocht zodra ze op beurzen zijn genoteerd.

Welke aanpak het beste is, hangt natuurlijk sterk af van de individuele risicobereidheid en van hoe sterk elk project eruitziet in termen van algehele levensvatbaarheid.

Crypto-voorverkoop is een lucratieve kans voor investeerders, waarbij sommige projecten beloningen bieden aan vroege deelnemers die hun bijdragen nog aantrekkelijker maken.

Hoewel bepaalde platforms geavanceerde registratie vereisen, geven anderen, zoals Metacade, iedereen de kans om mee te doen – geheel vrijblijvend!

Hoe je de beste crypto-voorverkoop vindt om in te investeren

De cryptocurrency-markt is niet langer een marginale industrie, aangezien digitale activa nu het potentieel hebben om hun plaats in te nemen in het reguliere bedrijfsleven.

Ondanks het bearish sentiment van veel investeerders tijdens deze crypto-winterperiode, zijn er nog steeds tokens die opmerkelijke veerkracht tonen en uitstekende kansen bieden voor slimme kopers die een opkomend project kunnen spotten.

Met elke maand meer nieuwe cryptocurrencies die op de markt komen, is het belangrijk dat slimme investeringen afhankelijk zijn van een solide analyse van deze projecten voordat ze worden gekocht.

Beleggers hoeven niet blindelings te zoeken naar de meest winstgevende cryptovoorverkoop met behulp van sleutelindicatoren. Door deze essentiële factoren in overweging te nemen, kunnen verstandige aankoopbeslissingen worden genomen die veelbelovende resultaten kunnen opleveren.

Kijk op de juiste plaatsen

Voor degenen die op zoek zijn naar de komende releases in cryptocurrency, is het belangrijk om onderzoek te doen voordat je investeert.

Crypto-aggregators zoals Coinmarketcap en Coingecko zijn essentiële tools, maar vergeet ook niet de populaire sociale media-websites en online forums zoals Twitter of Reddit die waardevolle inzichten kunnen bieden in welke nieuwe digitale tokens binnenkort opduiken.

Aangezien de voorverkoop al plaatsvindt voordat ICO’s of IDO’s op beurzen worden genoteerd, is er zeker een overvloed aan informatie beschikbaar – houd je ogen open.

Doe voldoende onderzoek naar het project

Investeren in een nieuw cryptoproject kan een ontmoedigende taak zijn, omdat de overvloed aan oplichting het moeilijk maakt om te onderscheiden welke legitiem zijn.

Als zodanig is onderzoek essentieel voor diegenen die verstandige investeringen willen doen. Na het selecteren van potentiële projecten uit jouw shortlist en het lezen van hun whitepapers, kun je overwegen hun roadmap nog beter te bekijken – dit zal je laten zien wanneer ze van plan zijn elke mijlpaal te bereiken, samen met hoe succesvol ze tot nu toe zijn geweest.

Uiteindelijk combineren al deze elementen tot één krachtige manier om te begrijpen of investeren in dat specifieke project later beloningen kan opleveren.

Als een bepaald cryptoproject geen whitepaper of roadmap heeft, is dit een rode vlag die beleggers niet over het hoofd mogen zien.

Dat gezegd hebbende, niet elk project met een whitepaper is een goede keuze. In plaats daarvan zouden beleggers moeten overwegen wat de unieke waardepropositie van het project is en waarom het een aantrekkelijke kans zou zijn.

Onderzoek het ontwikkelteam

Een eersteklas cryptoproject is het product van een deskundig team dat zijn branche begrijpt en omarmt.

Om succes te garanderen, moeten projecten worden ondersteund door experts die bekend zijn met blockchain-technologie en andere gerelateerde concepten, zoals play-to-earn gaming-modellen. Op deze manier kan voor elke onderneming een lange levensduur worden bereikt.

Bekijk en begrijp de ‘Tokenomics’ van het project

Crypto-voorverkoop biedt een unieke kans om vroegtijdig toegang te krijgen tot de nieuwste en meest veelbelovende tokens in de blockchain-ruimte.

Om succes te garanderen, moeten investeerders de tokenomics bekijken – hoeveel munten er in totaal zijn uitgegeven en of er na de lancering “verbrand” zullen worden – omdat dit het prijspotentieel op de lange termijn drastisch kan beïnvloeden.

Onze gids over het vooraf kopen van crypto helpt geïnteresseerden al deze details te ontgrendelen, zodat ze alles hebben wat nodig is voor succesvolle investeringen die zich onderscheiden van de rest!

Maak gebruik van sociale media

Digitale munten hebben dankzij sociale media een groot succes gevonden, met Dogecoin als meest recente voorbeeld.

Elon Musk’s tweets en Reddit-discussies stuwden de prijs omhoog in een verbluffend vertoon van collectieve macht over financiële markten.

Sociale forums kunnen dus krachtige hulpmiddelen zijn voor investeerders die potentiële nieuwe cryptocurrencies willen ontdekken, maar ze moeten eerst basisstappen zoals achtergrondonderzoek nemen voordat ze actie ondernemen.

Is het een goed idee om te investeren in crypto-voorverkoop?

Met crypto-voorverkoop kunnen investeerders profiteren van verlaagde prijzen en het potentieel voor toekomstige winst door tokens tegen de laagste kosten vast te houden voordat ze worden uitgewisseld.

Hoog prijspotentieel

Met lagere instapkosten en uitgebreide groeimogelijkheden zouden slimme crypto-investeerders kunnen profiteren van het kopen van grotere hoeveelheden die zeer lonend zouden kunnen zijn als deze munten in de loop van de tijd in waarde zouden groeien.

Mogelijkheid om passief inkomen te verdienen

Crypto-projecten bieden investeerders niet alleen de mogelijkheid om vroeg aan de slag te gaan met baanbrekende nieuwe technologieën, maar leveren mogelijk ook passief inkomen op.

Dingen zoals Avoteo-tokens verdelen de op transacties geïnde belasting terug naar de houders – tot 3% van elke transactie.

Voor extra winst hebben veel crypto-initiatieven een staking-functie waarmee je jouw investering kunt vergrendelen voor grotere beloningen.

Als je kijkt welke voorverkoop je tijd en geld waard is, bekijk dan zeker alle bijbehorende voordelen; het zou meer inkomsten kunnen betekenen dan alleen prijsstijging alleen.

Voordeel voor vroege beleggers

Door te investeren in cryptoprojecten in de voorverkoop, kunnen investeerders op de begane grond van een innovatief concept springen en een potentieel hoog rendement voor de komende jaren veiligstellen.

Bovendien is het een geweldige kans om in contact te komen met andere gepassioneerde en goed geïnformeerde leden van de gemeenschap.

Dogecoin is misschien een goed voorbeeld – wat begon als een meme-munt, heeft sindsdien zijn early adopters rijkelijk beloond voor deelname in zo’n vroeg stadium.

Crypto Presales-risico’s

Investeren in een crypto-voorverkoop kan een opwindende manier zijn om jouw digitale valutaportfolio een vliegende start te geven, maar potentiële investeerders moeten één ding in gedachten houden: het risico.

Een project verloopt mogelijk niet zoals verwacht en laat je achter met waardeloze tokens; of als de marktomstandigheden plotseling veranderen na de ICO, kunnen alle winstmogelijkheden meezinken.

Het inventariseren van deze gevaren is essentieel voor iedereen die zijn cryptodromen wil laten uitkomen.

Beste crypto-voorverkoop – laatste gedachten

Met de belofte van afgeprijsde tokens en extra beloningen, kan meedoen aan een voorverkoop een aantrekkelijke optie zijn voor investeerders die vooruit willen komen.

Maar met tientallen nieuwe projecten die elke maand worden gelanceerd, is het moeilijk om er een te vinden die echt de moeite waard is om in te investeren – tot nu toe!

Metacade biedt hun voorverkoop in de laatste fase aan op het MCADE-token, waardoor investeerders toegang krijgen tot alles wat ze nodig hebben om te slagen in deze groeiende markt, samen met kortingen die nergens anders beschikbaar zijn. Verzeker jezelf er een terwijl je nog tijd hebt en begin te profiteren van wat crypto te bieden heeft.