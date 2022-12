200.000 bitcoin verlaat uitwisselingen na instorten FTX

Belangrijkste punten

Uitwisselingssaldi zijn bijna 200.000 bitcoins lager in vergelijking met voor het instorten van FTX, omdat klanten alle vertrouwen in uitwisselingen hebben verloren

Dit overtreft de Celsius-insolventie van juni, waar 128.000 bitcoins van beurzen werden gehaald in de maand na de ondergang van Celsius

Terra stortte in mei in, maar aangezien het een DeFi-protocol was, was het vertrouwen in gecentraliseerde entiteiten op dat moment nog niet gebroken

Alleen de tijd zal leren hoe erg de besmetting door het FTX-faillissement is

Het vertrouwen in crypto-exchanges staat op een dieptepunt . Het is niet moeilijk om erachter te komen waarom, aangezien de ineenstorting van FTX schokgolven door de industrie heeft gestuurd. Sinds minder dan een maand geleden werd FTX beschouwd als een van de veiligste uitwisselingen die er zijn.

Klanten halen bitcoins uit FTX

De cijfers staven dit. Wij van CoinJournal.net keken on-chain, waar we Bitcoin met ongekende snelheid uit de beurzen hebben zien stromen in de nasleep van hetfaillissement van FTX.

In de 27 dagen sinds het FTX-verhaal begon te breken, is een nettocijfer van bijna 200.000 bitcoins van beurzen gehaald. Het lijkt erop dat duizenden Bitcoin-houders met hun Bitcoin naar de heuvels rennen en naar de veiligheid van koude opslag trekken.

“FTX was tier-1 royalty als het ging om uitwisselingen. De ineenstorting heeft investeerders doen schrikken, zoals het hoort. De transparantie van uitwisselingen is ongelooflijk laag en de realiteit is dat het bijna onmogelijk is om te weten wat er achter de schermen gebeurt. De beweging van Bitcoin van deze beurzen laat zien dat klanten dit beseffen,” verklaart Max Coupland, directeur van CoinJournal.

Helaas is het FTX-schandaal verre van het enige dat crypto dit jaar op zijn kop heeft gezet. Dus, hoe verschilt de reactie van klanten deze keer?

Celsius veroorzaakte soortgelijke paniek

Toen Celsius op zondag 12 juni 2022 een e-mail naar klanten stuurde dat het opnames op zijn platform opschortte, was dat een dolk in het hart van alle investeerders die activa op het platform hadden.

Hoewel die activa duidelijk ontoegankelijk waren, raakten klanten al snel in paniek dat fondsen die op andere leenplatforms werden aangehouden, binnenkort in gevaar zouden kunnen komen, aangezien de besmetting door de sector bleef kabbelen.

Het belangrijkste verschil hier was dat uitwisselingen niet onder druk stonden. Toch bleven klanten in paniek, zoals onderstaande grafiek laat zien. Uitwisselingssaldi werden de volgende maand met 128.000 bitcoins verminderd, met meer dan 100.000 die in een periode van 5 dagen uitstroomden, kort nadat Celsius insolvent was verklaard.

Terra doodsspiraal was anders

De derde schokkende variabele die dit jaar de cryptomarkten op zijn kop zette, was de Terra-doodsspiraal in mei. Eigenlijk is hier alles begonnen. Celsius daalde tot de daaropvolgende besmetting (iets waar ik ook in verstrikt was geraakt) – naast Three Arrows Capital, Voyager Digital en een hele reeks andere bedrijven.

Dit was met name ook toen handelsfirma Alameda Research grote verliezen leed, wat ertoe leidde dat Bankman-Fried naar verluidt klantdeposito’s van FTX stuurde om de liquiditeit bij de firma te versterken. Dus in zekere zin kwam het allemaal voort uit Terra.

Maar Terra was anders omdat dit geen gecentraliseerd bedrijf was en insolvent bleek te zijn. Dit was een gedecentraliseerd financieel protocol met een gebrekkig model. De reacties van klanten waren dan ook enorm verschillend.

We kunnen dit zien door te kijken naar de stroom van Bitcoins van en naar beurzen in de onderstaande grafiek.

Merk op dat de eerste paar dagen een enorme toestroom van Bitcoins naar beurzen laten zien. Dit was de oorlogskist die de Luna Foundation Guard vasthield, die naar uitwisselingen werd gestuurd om te worden ingewisseld terwijl Terra wanhopig worstelde om de pin te verdedigen.

Daarna is de activiteit vrij normaal, zonder waarneembaar patroon tussen bitcoins die van en naar beurzen stromen.

Samenvatting 2022

Het vertrouwen in uitwisselingen is niet zo laag geweest sinds de ineenstorting van Mt Gox in 2014. Maar als we het hele jaar van uitwisselingsactiviteit bekijken, is het duidelijk dat twee incidenten dit vertrouwen meer dan enig ander hebben aangetast: Celsius en FTX.

Wat de toekomst betreft, zal alleen de tijd leren hoe slecht de reputatie van crypto op de lange termijn is aangetast.

Onderzoeksmethode

Gegevens ontleend aan on-chain. Wallets komen overeen met bekende openbare beurswallets.