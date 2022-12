Belangrijkste punten

Crypto werd over de hele linie verpletterd, waarbij alle top 10 munten werden gehamerd

LUNA was de ergste, aangezien de waarde in mei bijna nul was

Solana heeft dit jaar 92% van zijn waarde verloren en is gedaald van de derde grootste crypto naar de zestiende

De drie beste presteerders waren BNB, XRP en Dogecoin, maar ze waren nog steeds 56%+

Bitcoin daalde met 64% en Ethereum daalde met 67%

2022. Wat een jaar.

In cryptomarkten is het veilig om te zeggen dat het niet een van de beste is geweest. De wereld is overgestapt op een nieuw renteparadigma, waarbij markten zich realiseren hoeveel van de crypto-ruimte was voorspeld op overmatige hefboomwerking tegen lage tarieven.

Dat goedkope krediet is nu weg en het kleed van de liquiditeit is getrokken, met als gevolg dat de marktprijzen instorten. Voeg daar een paar schandalen aan toe – FTX, LUNA en Celsius, om er maar een paar te noemen – en de markten zijn absoluut verzengend.

In dit artikel blikken we terug op de top 10 munten aan het begin van het jaar.

2022 lijkt nu al lang geleden

Het onderstaande is een historisch screenshot vanaf het begin van het jaar, genomen van CoinMarketCap.

Bitcoin is niet ver weg van een biljoen dollar, handelt in de buurt van $50.000 en loopt voorop voor de markt als geheel. Ethereum is onlangs onder de $4.000 gezakt, terwijl de derde plek wordt ingenomen door de munt van Binance, BNB.

Tether is de eerste stablecoin op de lijst op de vierde plaats, terwijl Solana als volgende op de vijfde plaats springt. De munt, gekoppeld aan een gerespecteerde ondernemer genaamd Sam Bankman-Fried, brengt zichzelf op de markt als een ETH-moordenaar en boekt serieuze winsten, nu meer dan $50 miljard aan marktkapitalisatie.

De enige andere stablecoin is USD Coin op de zevende plaats, terwijl Dogecoin op de tiende plaats staat als de stablecoins buiten beschouwing worden gelaten, of op de twaalfde plaats in het algemeen. Er is ook LUNA, of Terra, op de negende plaats – de munt die het ontluikende DeFi-ecosysteem dat Terra is, aandrijft.

Het leven is goed, het leven is leuk, het leven is up-only. Zeker, de markt is een beetje teruggetrokken sinds november, toen Bitcoin zijn hoogste punt ooit bereikte van $68.739, maar de prijzen zijn nog steeds hoog en de winsten stromen. Fijne jaarwisseling en op naar 2022.

Een jaar later

Een jaar later zou je waarschijnlijk kunnen zeggen dat de dingen een beetje anders zijn. Ik heb de prestaties van de top 10 munten (exclusief de twee stallen) verzameld in de onderstaande grafiek:

Luna is duidelijk vrijwel nul geworden. Solana komt binnen als de op één na slechtste performer en verliest maar liefst 92% van zijn waarde in 2022. Van de vierde grootste cryptovaluta staat het nu op de zestiende plaats. Avalanche heeft ook investeerders gedood, van elf naar achttien gedaald en daarbij 87% van zijn waarde geschoren.

De beste presteerders daarentegen zijn BNB, XRP en Dogecoin, waarbij het trio “slechts” 56%/57% van hun waarde verliest. BNB lijkt, ondanks de recente controverse rond Binance, het jaar te eindigen als de vijfde grootste cryptovaluta, nadat ze USDC en USDT hebben laten inhalen.

Dit jaar waren het echt alleen stablecoins die immuun waren voor de prijsactie. Zelfs Bitcoin en Ethereum zijn respectievelijk 64% en 67% gedaald. Nogmaals, al deze cijfers zouden nog verder worden vergroot als ze terug zouden worden gebracht naar de hoogste niveaus ooit van november.

Beleggers zullen opgelucht zijn dat het jaar ten einde loopt, zo zwaar is de afstraffing op de markten geweest. Het enige probleem is dat we ons nog steeds in een omgeving met hoge rentetarieven bevinden, dat de sector nog steeds te maken heeft met de gevolgen van FTX en dat de wereld op dit moment een zeer onzekere plek is.