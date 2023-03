5 Redenen om te kijken naar ASI – het nieuwe token van AltSignals

AltSignals heeft, dankzij het enorme vertrouwen dat het project heeft verdiend, een online community van 52.000 handelaren opgebouwd. Door eersteklas trading notificaties te leveren voor dagelijkse crypto, Binance-futures, Forex, CFD en aandelen, blijft het platform toegang bieden tot marktconforme transacties, met meer innovatieve trading tools in de pijplijn.

De markt reageert enthousiast op de aankondiging dat AltSignals nu de presale van het gloednieuwe ASI-token lanceert. Als een nieuw utility-token zal het toegang geven tot functies van de volgende generatie op zijn hele platform, waaronder het innovatieve en nieuwe ActualizeAI-product – waardoor het potentieel een ongelooflijke optie binnen investeren in crypto is voor slimme beleggers, terwijl het ook dient om de positie van AltSignals als leider op het gebied van trading signals te versterken.

Wat is AltSignals?

AltSignals biedt een reeks hoogwaardige trading signals en heeft tot nu toe meer dan 3.700 notificaties geleverd aan meer dan 52.000 gebruikers van de service. Handelaren kunnen de notificaties gebruiken om een voorsprong op de concurrentie te verwerven, kansen vroegtijdig te identificeren en hun winst te maximaliseren.

De functie van de volgende generatie waartoe ASI toegang geeft, staat bekend als ActualizeAI, die gebruikmaakt van geavanceerde natuurlijke taalverwerking (NLP) en sentimentanalyse technieken om de volgende evolutie van premium trading signals te bieden. Deze tool scant constant stromen marktgegevens om real-time notificaties te bieden, waardoor beleggers het essentiële inzicht krijgen dat ze nodig hebben om effectieve transacties te creëren.

Hoe werkt AltSignals?

Het project heeft algoritmen geformuleerd door middel van een zorgvuldige analyse van zowel technische als fundamentele gegevens, terwijl het verder wordt ondersteund door het gebruik van machine learning en AI om patronen in de marktmodellen te inspecteren en te vinden. Deze modellen zoeken naar herkenbare handelsmogelijkheden binnen de gegevens, creëren signalen die vervolgens worden verspreid onder de gebruikers van het platform, die toegang krijgen na inschrijving.

Samen met de ASI-presale komt de lancering van de ActualizeAI Club. Deze groep is een belangrijk onderdeel van de ASI-propositie en geeft gebruikers toegang tot vroege releases van nieuwe versies van het algoritme, wat een ongelooflijke voorsprong geeft op de concurrentie.

De ASI crypto presale is een enorme kans voor investeren in crypto

Er zijn veel factoren die de interesse in de ASI-presale stimuleren. Om de volledige voordelen van ASI als nieuwe optie voor investeren in crypto te waarderen, zijn dit de vijf meest impactvolle factoren.

De omvang van de bestaande AltSignals-community: Met een gevestigde community van meer dan 52.000 gebruikers heeft AltSignals al een community klaarstaan die wacht op de release. Dit is een enorm voordeel ten opzichte van andere projecten en zou het potentieel voor het ASI-token enorm moeten vergroten.

Succespercentage van tools: Het AltSignals-team heeft al spectaculaire resultaten behaald tijdens het backtesting proces van bestaande tools, waarbij ETH- en BTC-transacties een succespercentage van 70-83% zagen. Dit is het bewijs dat het volgende niveau van AI-gestuurde inzichten via ActualizeAI waarschijnlijk nog sterker zal zijn.

Utility van het ASI-token: Het ASI-token zal intensief worden gebruikt op het AltSignals-platform en zal een cruciale rol spelen in het vermogen van gebruikers om, op basis van hun bezit, toegang te krijgen tot bepaalde delen van het platform, inclusief de ActualizeAI-inzichten. Dit zal extra opwaartse druk op de ASI-prijs creëren naarmate het gebruikersbestand van AltSignals blijft groeien.

Gebruikers beoordelen AltSignals uitzonderlijk hoog: De Trustpilot-score van AltSignals is een uitstekende 4,9/5, met meer dan 500 ‘Excellent’-beoordelingen. Dit is illustratief voor de geweldige gebruikerservaring die wordt geboden, en het hebben van zulke lovende beoordelingen zal in de loop van de tijd een katalysator zijn voor aanhoudende groei van gebruikers.

Andere mogelijkheden voor inkomsten: De ActualizeAI Club staat open voor houders van ASI-tokens en biedt nog een andere manier om inkomsten te genereren, waarbij leden worden beloond voor hun bijdragen en feedback. Leden krijgen ook vroegtijdig toegang tot nieuwe releases van de AI-gestuurde software, waardoor gebruikers de kans krijgen om gebruik te maken van de allernieuwste tools.

Is de ASI-presale een goede optie voor investeren in crypto?

Iedereen kan begrijpen dat de grootste opbrengsten worden behaald door beleggers die investeren in crypto die zo vroeg mogelijk bij high-potential crypto projecten instappen, waardoor ze kunnen profiteren van een snelle opwaartse reis naar een hoge marktkapitalisatie.

Experts op het gebied van crypto zien de ASI-presale als een eenmalige kans op enorme winsten, waardoor het geen verrassing is dat het al $113k heeft opgehaald in slechts 2 dagen. Velen hebben opgemerkt hoe zeldzaam het is dat een project een nieuwe crypto-presale start met een product dat al enorm succesvolle resultaten heeft opgeleverd.

Gecombineerd met de zeer lage ASI-prijzen in de vier presale fasen, biedt het aanbod een zeldzame kans op potentieel enorme opbrengsten.

Met steeds meer investeerders en bestaande AltSignals-gebruikers die in de rij staan om zo snel mogelijk deel te nemen aan de nieuwe crypto presale, kunnen degenen die investeren in crypto uitkijken naar een spannend 2023.