7 redenen waarom Metacade de beste GameFi crypto optie voor investeren in 2023 zou kunnen zijn

Na de succesvolle token verkoop van de presale en het aantrekken van duizenden investeerders, zal het GameFi crypto project Metacade nu het MCADE-token aanbieden op grote exchanges. Maar wat is Metacade en waarom zou het een van de beste opties voor investeren in GameFi crypto van 2023 kunnen zijn?

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade is een opkomend project dat is ontworpen om de ultieme hub te zijn voor liefhebbers van play-to-earn (P2E), ontwikkelaars en beleggers die investeren in crypto. Het project brengt de GameFi community samen in een alles-in-één ecosysteem en biedt een plek om te communiceren, te discussiëren en deel te nemen aan de nieuwste games, trends en kansen in de zich snel ontwikkelende wereld van play-to-earn.

Metacade zal spelers binnenkort alles bieden wat ze nodig hebben om hun voorsprong in de play-to-earn-arena te vinden, met ruimtes voor het lezen van de nieuwste GameFi-alfa gedeeld door veteranen uit de industrie, subforums voor het bespreken van specifieke titels en een uitgebreid beoordelingssysteem om de games te vinden die het spelen waard zijn. Het zal gebruikmaken van de voordelen van blockchaintechnologie om spelers te belonen voor hun bijdragen aan het platform, een pay-to-play virtuele arcade te creëren en zelfs een gedecentraliseerd financieringsprogramma dat bekend staat als Metagrants.

Wat is de toekomst van Metacade?

Metacade noteerde in april met succes op Uniswap, waar de prijs van MCADE-tokens een positief traject bleef volgen. Degenen die tokens hebben gekocht toen de presale van Metacade begon, hebben al 150% rendement op hun investeringen behaald. Bovendien vulde Metacade een staking pool van 250 miljoen binnen 5 uur.

Beleggers wachten op komende lanceringen op de Bitmart en MEXC exchanges later in april en mei. Velen verwachten dat Metacade, zodra het project bekender, snel zal stijgen en zo en van de beste GameFi crypto van 2023 kan worden.

7 redenen waarom Metacade (MCADE) een van de beste GameFi crypto investeringen in 2023 zou kunnen zijn

Dus wat zou Metacade precies naar de status van “beste GameFi crypto om in 2023 in te investeren” kunnen drijven?

Door de community gestuurd ecosysteem

De focus van Metacade op het bouwen van een solide en betrokken community biedt investeerders een unieke waardepropositie. Op de community gebaseerde projecten hebben veel meer kans van slagen dan projecten zonder een sterke fanbase – Shiba Inu is daar een goed voorbeeld van. Ze profiteren enorm van het netwerkeffect, dat duizenden nieuwe gebruikers vrij snel naar het Metacade platform zou kunnen trekken.

Metagrants programma

Dit innovatieve financieringsschema stelt MCADE-houders in staat om te stemmen op en directe financiering uit de schatkist te geven aan de meest veelbelovende play-to-earn-games. Door de beste ontwikkelaars en projecten te ondersteunen, kan Metacade een kweekvijver worden voor de volgende generatie populaire games. Elke game wordt gehost in de virtuele arcade van het platform, wat betekent dat een grote hit Metacade in de schijnwerpers kan zetten.

Uitbreiding met vacatures

Metacade’s job board, dat in 2024 wordt gelanceerd, zal gebruikers in contact brengen met gaming- en Web3-bedrijven die parttime- en fulltime banen aanbieden. Sommige van deze rollen zullen de native testomgeving van het platform gebruiken, waar gebruikers MCADE kunnen verdienen voor het geven van feedback op nieuwe play-to-earn-titels. Deze functie voegt extra waarde toe voor de community en onderscheidt Metacade aanzienlijk van andere GameFi-cryptoprojecten.

DAO-bestuur

Metacade is van plan om in 2024 over te gaan naar een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO), waardoor houders van MCADE directe zeggenschap krijgen over kritieke beslissingen en platformbeheer. Deze stap naar decentralisatie versterkt de duurzaamheid van het project op de lange termijn en moedigt MCADE-houders aan om samen te werken om het platform te verbeteren.

Nadruk op veiligheid

Metacade is gecertificeerd door Certik, een van de meest toonaangevende auditors binnen de crypto industrie. Er is bevestigd dat het team, de smart contractcode en de specificatie voldoen aan de hoge normen die vereist zijn in Web3. Bovendien implementeert het platform multi-sig-wallets om verkeerd gebruik van de fondsen van de community te voorkomen en het vertrouwen in de functie van de schatkist te waarborgen.

Utility en staking

MCADE is een multifunctioneel utility-token dat voor verschillende doeleinden op het platform wordt gebruikt, zoals deelname aan gaming toernooien, deelname aan het bestuur van het platform en stemmen op inzendingen voor de Metagrants. Bovendien kunnen MCADE-houders hun tokens staken om beloningen te verdienen, waardoor een stimulans wordt gecreëerd voor langetermijninvesteringen en tokenwaardering. Er is zelfs een mogelijkheid voor een token buyback- en burnregeling, waardoor het circulerende aanbod in de loop van de tijd afneemt.

Snelle groei van GameFi- en play-to-earn-sectoren

De GameFi-sector zal naar verwachting de komende jaren exponentieel groeien. Een rapport van Crypto.com voorspelde dat de GameFi crypto markt 10x sneller zal groeien dan traditionele gaming, en tegen 2025 een industrie van $50 miljard zal worden. Door zichzelf te positioneren als een centrale hub voor deze ruimte, zal Metacade uiteraard profiteren van de algehele marktgroei, die zou zich kunnen vertalen in indrukwekkende rendementen voor beleggers die investeren in MCADE.

Mis de exchange listings van Metacade (MCADE) niet

Het staat vast dat Metacade het potentieel heeft om enorm te worden. Het project heeft niet alleen een unieke positie ingenomen in een van ’s werelds snelst groeiende industrieën, maar de op de community gerichte benadering zou gemakkelijk duizenden nieuwe en doorgewinterde play-to-earn-gamers kunnen aantrekken. De epische presale prestaties zijn een bewijs van het geloof van investeerders in dit opwindende GameFi crypto project, en de aankomende exchange listings van het MCADE-token zijn het bekijken waard.

Als je overweegt om in MCADE-tokens te investeren kan dat, de tokens zijn al beschikbaar op Uniswap. Als je echter liever met een gedecentraliseerde exchange werkt, zal MCADE medio april op Bitmart worden gelanceerd en begin mei hopelijk ook bij MEXC. Bekijk de Twitter pagina van Metacade om op de hoogte te blijven van wanneer tokens live gaan!