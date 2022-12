7 van de beste play-to-earn crypto games om in 2023 in te investeren

Recent werd bekend dat alleen al in het derde kwartaal van 2022 $1,3 miljard werd opgehaald met play-to-earn en metaverse games. Dit komt door bijna een miljoen dagelijkse actieve wallets die interactie hebben met deze spellen. Deze cijfers laten zien dat, zelfs vanaf het begin, play-to-earn gaming uitstekende investeringsmogelijkheden biedt die zeker niet gemist mogen worden.

Als je je afvraagt waar je moet beginnen om geld te verdienen met beleggen, dan hebben wij het antwoord voor je. In dit artikel gaan we in op zeven van de beste play-to-earn cryptogames om in te investeren, zodat je vroeg kunt instappen bij deze gaming revolutie. Laten we dit nader bekijken.

1. Metacade – De beste play-to-earn investering

Metacade is een community-hub die is gebouwd voor de toekomst van play-to-earn (P2E) gaming. Het is zelf geen game, maar de ultieme bestemming van Web3 waar gebruikers de de nieuwste play-to-earn-titels kunnen vinden, contact kunnen maken met gelijkgestemde gamers en kunnen leren wat de beste manieren zijn om hun play-to-earn-inkomsten te maximaliseren.

De filosofie van Metacade is om spelers te helpen het meeste uit play-to-earn-gaming te halen. Daarom vind je beoordelingen, game-scoreborden en alfa van experts uit de branche die iedereen, ongeacht hun game-achtergrond, helpen om hun weg te vinden in deze ongelooflijk opwindende branche. Maar misschien wel het belangrijkste is dat Metacade spelers wil helpen om een directe stem te hebben in de games die ze spelen.

Om ervaren gamers van play-to-earn aan te moedigen hun kennis met nieuwe spelers te delen, beloont Metacade degenen die beoordelingen, alfa en andere inhoud plaatsen voor hun bijdragen met het native MCADE-token. Maar zelfs als je een noob bent op het gebied van play-to-earn, kun je nog steeds verdienen door je mening te delen over een nieuwe game die je hebt gespeeld.

Metacade biedt meerdere manieren om je inkomen te verhogen, niet alleen door inhoud te delen en best practices te leren. Op het platform vind je prijstrekkingen en toernooien waarin je je vaardigheden kunt inzetten tegen andere Metacade-spelers om kans te maken op een grote prijs. Als je niet kunt wachten om te beginnen met het spelen van de nieuwste play-to-earn-titels, dan kun je ook MCADE-tokens verdienen met het testen van nieuwe games voor de community van ontwikkelaars van Metacade.

In 2024 vind je zelfs langdurig werk in de game-industrie met de vacaturebank van Metacade. Hier ontdek je parttime testklussen, stages en hoge functies bij de gamestudio’s die voorop lopen op het gebied van play-to-earn gaming.

Zodra Metacade een bloeiende community wordt die verantwoordelijk is voor enkele van de beste play-to-earn-games op de markt, zal het kernteam een stap terug doen en de community de touwtjes in handen laten nemen door een gedecentraliseerde autonome community (DAO) te vormen. Vanaf hier wordt over elke belangrijke beslissing, zoals nieuwe functies, partnerschappen en leiderschapsposities, gestemd door MCADE-houders, waardoor Metacade de eerste virtuele arcade ter wereld wordt die eigendom is van de community.

Met zijn ideeën om de nummer één bestemming te zijn voor alles op het gebied van play-to-earn gaming, community-eigendom en crowdsourced game-ontwikkeling, staat Metacade klaar om de game-to-earn-ruimte te domineren. Dit brengt ons ertoe om MCADE te kronen als de nummer één beste cryptovaluta om te verdienen om te kopen als je vroeg in de gaming revolutie wilt stappen.

2. Axie Infinity (AXS & SLP) – team vechtspel

Axie Infinity is een van de meest erkende play-to-earn-games die momenteel op de markt actief is. Axie Infinity is een Pokémon-achtig spel gebouwd op de Ethereum-blockchain. Spelers vormen een team van drie Axies die worden gebruikt in de strijd tegen andere spelers om kans te maken op Smooth Love Potion (SLP) en Axie Infinity Shards (AXS) tokens, die voor fiat kunnen worden verkocht. Je kunt ook verdienen door missies te voltooien, AI-vijanden te verslaan in de Adventure-modus en belangrijke hulpbronnen te farmen.

Axies worden als NFT’s op de blockchain opgeslagen en kunnen worden gekocht en verkocht via de Axie Infinity Marketplace. Tegenwoordig vind je Axies variërend van een paar dollar voor de meest elementaire tot honderdduizenden dollars voor de zeldzaamste. Spelers kunnen profiteren van de unieke eigenschappen van hun Axies om nieuwe Axies met zeldzame kenmerken te kweken, waardoor ze met winst kunnen worden verkocht.

Sinds de populariteit in 2021 enorm is gestegen, is Axie Infinity een van de populairste play-to-earn-games gebleven en trekt het nog steeds honderdduizenden maandelijkse spelers aan die elke dag miljoenen dollars verhandelen . Het governance-token en het primaire investeringsvehikel van de game, AXS, is onze tweede keuze voor de beste play-to-earn-crypto’s om in te investeren.

3. The Sandbox (SAND)

The Sandbox is een virtuele 3D-wereld waarin spelers kunnen bouwen wat hun hartje begeert, zoals in een letterlijke zandbak. The Sandbox is opgedeeld in duizenden percelen digitaal land, vertegenwoordigd door de LAND NFT. Gebruikers kopen LAND en andere in-game activa op The Sandbox’s Marketplace met behulp van het SAND-token. Dit LAND wordt vervolgens gebruikt om geld te verdienen met games, ervaringen en sociale hubs waarmee de rest van de Sandbox-community kan communiceren.

Als gebruikers hun eigen unieke objecten willen maken, kunnen ze VoxEdit gebruiken, een tool voor het ontwerpen van kunst, auto’s, wearables, personages, monsters en meer. De gegenereerde items kunnen met winst op de markt worden verkocht of worden gebruikt in de Game Maker, de plug-and-play-oplossing van The Sandbox voor game-design.

Er zijn al tientallen meeslepende ervaringen te vinden in The Sandbox, zoals Hell’s Gate, vEmpire en Xalya Sanctuary, allemaal gebouwd met VoxEdit en de Game Maker. Om deze reden is SAND onze derde optie voor de beste play-to-earn crypto’s om in te investeren.

4. Splinterlands (SPS & DEC) – gevechten gebaseerd op kaarten en deckbuilding

Splinterlands is een ruilkaartspel dat kan worden gezien als de blockchain-versie van Magic: The Gathering. Elke kaart is eigendom van een NFT en wordt gebruikt als onderdeel van een groter kaartspel in onderlinge duels tegen andere spelers. Als je genoeg games wint, kun je naar de top van het leaderboard van je rang klimmen om kaartenpakketten te winnen, die kunnen worden geüpgraded, verkocht en zelfs verhuurd aan andere spelers.

Je kunt ook Dark Energy Crystals (DEC) verdienen, de oorspronkelijke valuta van het spel, door missies te voltooien en toernooien te winnen die je kunt uitgeven aan nieuwe kaarten. Sommige van deze kaarten brengen duizenden dollars op voor de zeldzaamste en krachtigste. Splinterlands gebruikt ook het Splinterhards (SPS)-token, een governance-token dat spelers gebruiken om te stemmen over aanstaande wijzigingen in het spel.

Met alleen al meer dan 300.000 actieve spelers in de afgelopen week, is Splinterlands een van de beste play-to-earn-games, en het SPS-token is onze vierde keuze voor de beste play-to-earn-crypto’s om in te investeren.

5. Alien Worlds (TLM) – de reikwijdte van de ruimte verkennen

Alien Worlds is een op blockchain gebaseerd spel dat zich afspeelt in de ruimte. Het primaire doel van het spel is om Trillium (TLM) te minen terwijl je missies voltooit, vecht tegen andere spelers en je in-game land ontwikkelt. Dit land is te vinden op de zeven planeten van het spel en kan worden gedolven voor eigen gewin of worden verhuurd zodat anderen het kunnen minen. Elke planeet heeft zijn eigen DAO en stakers van het TLM-token kunnen stemmen bij wekelijkse verkiezingen, treasury-distributie en andere beslissingen die van invloed zijn op de toekomst van de planeet.

Bij het minen is er ook een kans om een van de NFT’s van de game te winnen, zoals een tool, wapen of minion, die kan worden gebruikt om vooruit te komen in de game of die op de markt kan worden verkocht. Spelers kunnen deze NFT’s ook verdienen door hun TLM voor een bepaalde periode uit te zetten. Hoe langer de lock-up, hoe zeldzamer de NFT-beloning.

Alien Worlds is de meest populaire play-to-earn-game op de markt en trok de afgelopen maand ongeveer 650.000 actieve spelers aan. Aangezien de game blijft domineren, zullen we TLM waarschijnlijk aanzienlijk in prijs zien stijgen. Dat brengt ons ertoe om het op nummer vijf te plaatsen als een van de beste crypto’s om te verdienen om in te investeren.

6. CryptoBlades (SKILL) – raiding en ranking

CryptoBlades is een play-to-earn game waarbij traditionele RPG-gameplay wordt gecombineerd met een crypto-element. De game speelt zich af in een mystiek land en het doel is om tegen andere spelers te vechten, SKILL-tokens te winnen en je wapens te upgraden om hogerop te komen. Elk personage heeft een aantal attributen, zoals uithoudingsvermogen en kracht, waardoor ze een betere kans hebben om duels te winnen, maar je kunt ook nieuwe wapen-NFT’s kopen of smeden om je kans op het winnen van een gevecht te vergroten.

Net als veel andere RPG-spellen, kun je ook samenwerken met andere spelers en op raids gaan. Raids zijn missies om een van de bazen van het spel neer te halen, en hoe hoger je collectieve rang, hoe moeilijker het zal zijn om te winnen. Dit betekent echter ook dat je kansen op het verdienen van een serieuze buit toenemen. Quests kunnen ook worden voltooid om je rang te verhogen, waardoor je SKILL-beloningen door te spelen toenemen.

CryptoBlades is een van de toonaangevende play-to-earn RPG-games en SKILL is onze zesde keuze voor de beste play-to-earn crypto’s om in te investeren.

7. Gods Unchained (GODS) – kaart gevechten met NFT’s

Gods Unchained is een ander turn-based play-to-earn ruilkaartspel. Elke kaart wordt opgeslagen als een NFT op de Ethereum-blockchain, wat betekent dat deze kan worden gekocht en verkocht op de markt van de game met behulp van het GODS-token. Kaarten hebben een breed scala aan verschillende attributen, waardoor ze zeldzamer zijn en ze voor duizenden dollars per keer kunnen worden verkocht.

Nieuwe spelers krijgen 140 kaarten om mee te beginnen, en door gevechten te winnen en de leaderboards te beklimmen, kunnen ze een krachtig kaartspel bouwen om het op te nemen tegen spelers met een hogere rang. Ze kunnen ook Flux winnen, een in-game valuta die niet verhandelbaar is, in tegenstelling tot GODS. Flux wordt gebruikt om nieuwe kaarten te smeden en bestaande te verbeteren, die kunnen worden gebruikt om je kaartspel vooruit te helpen of voor een lekkere winst kunnen worden verkocht.

Net als Splinterlands heeft Gods Unchained een loyale schare fans gekregen door zijn verbetering in het ruilkaarten spelgenre. Nu digitaal eigendom in de mix wordt gebracht, heeft Gods Unchained snel succes gezien als een van de beste games in dit genre. Daarom is GODS onze zevende keuze als de beste play-to-earn crypto om in te investeren.

Het beste play-to-earn crypto-project: Metacade (MCADE)

Er zijn veel uitstekende games op deze lijst die het waarschijnlijk heel goed zullen doen in de komende jaren. Games als Axie Infinity en The Sandbox hebben al bewezen dat ze met hun innovatieve spelmechanica een groot publiek kunnen trekken, terwijl titels als Splinterlands en Gods Unchained aantonen dat het verbeteren van een oude vorm met nieuwe technologie ongelooflijke resultaten kan opleveren.

Er is ook het risico dat sommige games om verschillende redenen uit de gratie raken. Daarom is er geen andere plaats om Metacade te plaatsen dan in pole position. Metacade vertrouwt alleen op game-to-earn-games die als geheel groeien en is niet afhankelijk van de prestaties van een enkele game. Terwijl oude titels vervagen en nieuwe titels zich bij deze snelgroeiende industrie voegen, zal Metacade centraal staan in dit alles.

Als je bedenkt dat play-to-earn gaming in 2025 naar verwachting 10x harder zal groeien dan traditionele gaming, is Metacade in een perfecte positie om enorme winsten te behalen in de komende jaren. En er is geen beter moment om te kopen dan nu.

Met de Metacade-presale nog steeds in fase 1, kun je 125 MCADE-tokens kopen voor slechts $1. Vergelijk dat met fase 8, waar je slechts 50 MCADE-tokens krijgt voor $1. Als je je langetermijnrendement op Metacade meer dan wilt verdubbelen, overweeg dan of je een van de eerste investeerders in dit fantastische project moet worden. Het zou zomaar een van de beste play-to-earn-crypto’s waarin je ooit hebt geïnvesteerd kunnen zijn.