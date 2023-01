ACH/USD steeg met 50% in één handelsdag

Een dalend wigpatroon ondersteunt de bullish case

Het risico op een valse uitbraak blijft bestaan

De cryptomarkt leed onder het FTX-schandaal toen investeerders wegvluchtten in het licht van opnieuw een zwendel in de branche. Maar ondanks de vele voorspellingen dat de industrie zal mislukken, is de recente prijsactie bemoedigend voor speculanten.

Neem bijvoorbeeld Alchemy Pay (ACH). Het was gisteren de leidende cryptocurrency, toen het ongeveer 50% won ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Alchemy Pay is de pionier van ’s werelds eerste betalingsgateway-oplossing om fiat-valuta’s en crypto-economieën met elkaar te verbinden. Kortom, het heeft tot doel een brug te slaan tussen crypto- en fiat-werelden.

Met een circulerende voorraad van 4,9 miljard zal de maximale voorraad van de cryptocurrency 10 miljard zijn. Tegen de huidige marktprijs heeft Alchemy Pay een marktkapitalisatie van bijna $60 miljoen en worden er dagelijks meer dan 180 miljard munten verhandeld.

ACH/USD-grafiek door TradingView

Een dalende wig duidt op meer stijging, maar de angst voor valse uitbraken blijft bestaan

Tot voor kort handelde ACH/USD met een zware toon, net als de algehele cryptocurrency-markt. Maar de recente sprong in Bitcoin en andere grote cryptocurrencies leidde ertoe dat kleine munten een bod kregen.

Als zodanig brak de prijsactie uit een dalend wigpatroon. Zo’n patroon signaleert een omkering; meestal volgt de markt meer dan de helft van de afstand van het patroon.

Het betekent echter niet dat de markt niet opnieuw een dieptepunt kan bereiken.

Daarom moet elke lange transactie een stop-loss-order hebben op het laagste punt in de dalende wig, terwijl de take-profit ongeveer de helft van de afstand moet zijn die de markt aflegde op zijn weg naar beneden. Met andere woorden, 0,035 zou geschikt moeten zijn.

De angst is dat de bounce van gisteren weer een valse uitbraak is. Een snelle blik op wat er in het verleden is gebeurd, laat vergelijkbare uitbraken zien die niets anders dan valse bleken te zijn toen de markt omkeerde en een nieuw dieptepunt bereikte.

Kort samengevat, als de recente dieptepunten standhouden, heeft ACH/USD meer opwaarts potentieel.