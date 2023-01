Als je denkt dat DOGE de hype waard is na de overname van Twitter door Musk, check dan Metacade, dat tijdens de bèta ronde €1 miljoen aan pre-sales genereerde

Net toen je dacht dat er geen hype meer kon zijn rond Dogecoin (DOGE), bracht de overname van Elon Musk op Twitter de geruchtenmolen weer in een stroomversnelling. Zou Musk echt van plan zijn om DOGE op Twitter op te nemen ? Het is een intrigerende gedachte en een die serieuze – lees opwaartse – implicaties zou hebben voor DOGE.

Maar niet iedereen gaat mee in de hype rond DOGE, Musk en zijn Twitter-acquisitie. Als al de commotie over is, zou het eigenlijk de andere kant op kunnen gaan. Musk zou zijn aandacht weer kunnen richten op Tesla en SpaceX. Twitter zou marktaandeel kunnen verliezen als Twitterati het platform verlaten uit protest tegen de nieuwe eigenaar. En de bekende minpunten rond DOGE zijn er nog steeds: onbeperkt tokenaanbod, verwaarloosbare ontwikkeling, minimale functionaliteit en gebrek aan brede acceptatie voor betaling.

Om die redenen kijken veel investeerders verder dan de overname van DOGE en Musk op Twitter, omdat ze geloven dat er elders grote kansen liggen. En dat is waar Metacade om de hoek komt kijken. Deze GameFi-nieuwkomer heeft voor veel opschudding gezorgd in de markt, met al €1 miljoen aan pre-sales tijdens de bèta ronde. Lees verder om erachter te komen waarom zoveel mensen geloven dat dit de volgende crypto-gaming-sensatie is.

Wat is Metacade?

Er is een tastbaar gevoel van opwinding rond GameFi-nieuwkomer Metacade (MCADE) . In een sector waar sommige bedrijven te veel nadruk hebben gelegd op de “Fi” en niet genoeg op de “Game”, krijgt Metacade (MCADE) de balans precies goed. Het biedt een verbluffende selectie futuristische metaverse en virtuele games naast geliefde, klassieke arcade-games. Metacade (MCADE) is momenteel beschikbaar tegen een geweldige pre sale prijs en Metacade (MCADE) levert de ultieme GameFi-ervaring.

Hoe Metacade werkt

Metacade (MCADE) brengt alle kanten van de cryptogaming- en GameFi-industrie samen. Spelers, ontwerpers, ontwikkelaars, cryptofanaten en investeerders worden allemaal – letterlijk – verrijkt door de verbindingen, synergieën en gedeelde ervaringen die Metacade (MCADE) mogelijk maakt. Fungerend als een Web3-communityhub voor GameFi, is dit hoe Metacade werkt:

Blockchain-gamers kunnen plezier hebben en inkomsten genereren met Metacade’s play-to-earn-, compete-to-earn, create-to-earn en work-to-earn functionaliteit

Ontwerpers en ontwikkelaars kunnen nieuwe games testen, presenteren, op de markt brengen en lanceren, wedstrijden organiseren, rechtstreeks communiceren met spelers en investeerders en nieuwe medewerkers werven

Cryptofanatici en investeerders kunnen MCADE-tokens inzetten en profiteren van opwindende investeringsmogelijkheden

Metacade (MCADE) verdient inkomsten uit betaalde games, advertenties, lanceringen van nieuwe games, betaalde toernooien en wervingsadvertenties.

Naast een fantastisch spelaanbod, met zowel nieuwe als bekende games, kijkt Metacade (MCADE) ook naar de toekomst met het Metagrants programma. Dit toekomstgerichte initiatief voorziet in financiering voor de ontwikkeling van de volgende generatie games op het platform. Metacade host dus niet alleen de beste games: het ontwikkelt ook actief de beste nieuwe! Bovendien wordt een deel van de inkomsten uit nieuwe games teruggevoerd naar de Metacade-community

Mainstream en sociale media richten zich vaak op slecht nieuws verhalen zoals de FTX-crash of grote nieuwsgebeurtenissen zoals de Twitter-overname van Elon Musk. Dat is jammer, want het betekent dat ze echt interessante verhalen missen, zoals de enorme potentiële opkomst van GameFi en bedrijven als Metacade (MCADE).

Moeten beleggers Metacade verkiezen boven Dogecoin?

Momenteel zijn er niet veel lichtpuntjes in de crypto-industrie, maar de snelgroeiende play-to-earn sector vormt een uitzondering op die regel. Veel analisten en experts voorspellen dat de markt in 2023 zal stijgen, wat de crypto markt het broodnodige goede nieuws zal brengen. Hoewel Dogecoin (DOGE) een boost kreeg in de nasleep van Musk’s Twitter-acquisitie, lijkt het erop dat Metacade (MCADE) in de play-to-earn sector de markt echt stormenderhand kan veroveren.

Metacade (MCADE) heeft ook om een aantal andere redenen de overhand. Het aanbod van MCADE-tokens is beperkt en ze bieden meer functionaliteit. Vervolgens is het bedrijf volledig gecontroleerd door Certik om de beveiliging en veiligheid van investeerders te ondersteunen. En tot slot bevat de Metacade (MCADE)-routekaart plannen om een DAO te worden, waardoor leden van de community bestuursrechten en beloningen krijgen voor hun betrokkenheid bij het bedrijf.

Dat gezegd hebbende, komt het erop neer dat investeren uiteindelijk draait om het maken van winst. Nogmaals, Metacade (MCADE) heeft het voordeel ten opzichte van Dogecoin (DOGE). Nieuwe investeerders kunnen profiteren van een early mover-voordeel en een waardevol rendement op de aantrekkelijke Metacade (MCADE) presale prijs. Maar na de lancering kan het pas echt interessant worden, waarbij sommige experts speculeren over het vooruitzicht van 100x winst of meer als play-to-earn echt van de grond komt.

Elon Musk is de op één na rijkste man ter wereld, dus het is geen verrassing dat zijn Twitter-acquisitie en daaropvolgende opmerkingen over Dogecoin (DOGE) investeerders naar dit token hebben gedreven. Maar kijk eens goed naar DOGE en het is niet zo duidelijk of DOGE de hype echt waard is.

DOGE of MCADE: het vonnis

Zoals met alles wat hij zegt en doet, veroorzaakte de Twitter-acquisitie van Elon Musk een media-razernij, inclusief verhalen over Dogecoin (DOGE). Maar toen alles eenmaal tot rust was gekomen, vertoont de DOGE-prijs nog steeds slechts een kleine premie sinds de overname van Twitter. Afgezien van alle DOGE-hype, nemen slimme investeerders in plaats daarvan Metacade (MCADE) onder de loep, vooral in het licht van de indrukwekkende presale-prestaties.

Je moet wel snel zijn als je deel wil uitmaken van het succes. De eerste fase van de presale van Metacade (MCADE) is bijna uitverkocht, dus handel nu om in te stappen tegen de beste prijs .