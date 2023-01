Altcoin Prijsvoorspelling 2030: Cronos (CRO), Polygon (MATIC) en Metacade (MCADE)

Het maken van een altcoin prijsvoorspelling voor 2030 is een bijna onmogelijke taak. Veel experts weten niet hoe de cryptomarkt volgend jaar zal zijn, wat voorspellingen op lange termijn bijzonder uitdagend maakt bij het investeren in crypto.

Het succes van een project kan echter worden bepaald door de utility ervan. Drie projecten die van groot nut zijn, zijn Cronos (CRO), Polygon (MATIC) en Metacade (MCADE). Elk heeft het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in een industrie en de manier waarop we omgaan met Web3 te veranderen. Dit is wat de prijsvoorspelling voor deze altcoins zou kunnen zijn in 2030.

Wat is Metacade?

Metacade wordt een gaming-gecentreerd platform – met als doel om ontwikkelaars, gamers en crypto-enthousiastelingen samen te brengen om samen te werken en nieuwe ideeën te creëren in de wereld van play-to-earn (P2E) gaming. Het is gebouwd op de Ethereum-blockchain en biedt gebruikers een unieke community waar ze games kunnen spelen, in realtime met anderen kunnen communiceren en worden beloond voor hun bijdragen met het native $MCADE-token.

Een van de belangrijkste kenmerken van Metacade is het Metgrants-fonds, waarmee ontwikkelaars voorstellen kunnen indienen voor game-ontwikkeling en financiering kunnen ontvangen als hun voorstel wordt gestemd door $MCADE-houders. Dit innovatieve initiatief wordt gelanceerd in 2023 en zal de groei en ontwikkeling van het platform helpen stimuleren.

In 2024 lanceert Metacade ook een vacaturebank als onderdeel van het work-to-earn initiatief. Deze functie geeft gebruikers toegang tot klussen, stages en banen in de game-industrie en daarbuiten, waardoor ze kunnen investeren in hun toekomst door in contact kunnen komen met topwerkgevers en hun carrière kunnen bevorderen.

Om ervoor te zorgen dat elk deel van het platform soepel verloopt, heeft Metacade een uitzetmechanisme geïmplementeerd dat leden van de community beloont voor hun deelname en bijdragen. Deze innovatieve aanpak helpt om een community op te bouwen waar iedereen kan profiteren en in kan investeren.

Naarmate het platform groeit en evolueert, heeft Metacade zijn zinnen gezet op het worden van een volledig gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) in 2024. Dit ambitieuze doel zal het platform zien overgaan in een DAO en DAO-governance bereiken, waardoor de macht in handen komt van de community.

Hoe werkt $MCADE?

$MCADE is het governance- en utility-token van Metacade. Het is gebouwd op het Ethereum-netwerk en wordt gebruikt voor prijstrekkingen, toernooi beloningen en betalingen op het platform. Het wordt ook gebruikt om mensen die investeren te belonen, hoewel sommige betalingen in stablecoins zullen worden gedaan om te voorkomen dat $MCADE wordt opgeblazen.

$MCADE wordt al verkocht in 9 presale stadia (1 bèta en 8 normaal), waarin 70% van het aanbod beschikbaar zal zijn. De resterende tokens worden als volgt verdeeld:

12,5% marketing

10% ontwikkelingsteam

2,5% wedstrijd beloningen

Metacade (MCADE) prijsvoorspelling voor 2030

Metacade is momenteel geprijsd op $0,01 in de 1 presaleronde en zal $0,02 bereiken aan het einde van presalefase 8. Tegen 2025 zou het een begrip kunnen worden, oplopend tot een voorspeld hoogtepunt van $2, terwijl het pioniert in de toekomst van Web3-gaming. Dit zou het een betere keuze om in te investeren maken dan veel altcoin-prijsvoorspellingen voor 2023.

Tijdens de eerste drie weken van de presale haalde Metacade bijna $1 miljoen op, waarmee het op weg was naar succes op de lange termijn. Nu het project er realistisch uitziet bij het opleveren van de haalbare roadmap, zou Metacade tegen het einde van 2030 gemakkelijk een hoogtepunt van $25 kunnen bereiken.

Polygon (MATIC) prijsvoorspelling voor 2030

Een geweldige prijsvoorspelling voor altcoins is Polygon. Polygon (MATIC) is een DeFi-project dat is ontworpen om de schaalbaarheid van Ethereum te verbeteren. Hiermee kunnen ontwikkelaars schaalbare, gebruiksvriendelijke gedecentraliseerde apps (dApps) bouwen, met lage transactiekosten en het hoogste beveiligingsniveau.

Om dit te bereiken, combineert Polygon de beste eigenschappen van Ethereum met soevereine blockchains om een volwaardig multi-chain systeem te creëren. Door deze functies te combineren, zorgt Polygon ervoor dat dApps volledig kunnen profiteren van het Ethereum-netwerk terwijl ze veilig, open en krachtiger zijn.

Het token van Polygon, MATIC, heeft de afgelopen 12 maanden een prijsdaling van 58,69% ervaren en wordt momenteel gewaardeerd op $0,864. Analisten voorspellen dat MATIC tegen 2030 zou kunnen stijgen tot $12,34, maar velen zijn sceptisch over deze stijging.

Cronos (CRO) prijsvoorspelling voor 2030

Een andere positief ogende prijsvoorspelling voor altcoins en wellicht een goede optie om in te investeren is Cronos . Cronos is een gedecentraliseerde, open-source openbare blockchain die is ontworpen om energiezuinig te zijn en tegelijkertijd hoge transactiesnelheden tegen lage kosten te garanderen. Het doel van het project is om de makerseconomie te ondersteunen, die werkt als de fundamentele infrastructuur voor DeFi en GameFi, en uiteindelijk een open Metaverse.

Het native token, CRO, wordt gebruikt voor de handel op Crypto.com, een van ’s werelds grootste crypto exchanges. Het wordt gebruikt voor transacties op het hele platform en kan ook op andere beurzen worden gekocht.

CRO is momenteel $0,06107 waard, een daling van 88,66% alleen al in de laatste 12 maanden. Analisten suggereren dat CRO tegen 2030 zou kunnen stijgen tot $5,94, maar gezien de recente beursschandalen zijn veel mensen die willen investeren huiverig voor het kopen van cryptocurrencies die aan een beurs zijn gekoppeld. Als gevolg hiervan is dit aantal mogelijk niet zo hoog als eerst werd voorspeld.

Conclusie – Metacade heeft alles in zich om te klimmen

Concluderend, alle drie de altcoins die in dit artikel worden genoemd – Cronos (CRO), Polygon (MATIC) en Metacade (MCADE) – zijn goede opties voor investeren, met het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in hun respectievelijke sectoren, waarbij het beleggerssentiment een groot effect heeft op hun prijs voorspellingen.

Op basis van zijn bruikbaarheid als spelplatform, sterke symbolische prestaties tijdens de presale en ambitieuze roadmap, lijkt het erop dat Metacade (MCADE) de duidelijke winnaar is. Het heeft het potentieel om tegen het einde van 2030 een hoogtepunt van $25 te bereiken, waardoor het een sterkere keuze om te investeren is dan veel altcoin-prijsvoorspellingen voor 2023 en een investering die de komende weken nauwlettend in de gaten moet worden gehouden.

Je kunt Cronos en Polygon hier bij eToro kopen.