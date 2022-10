KuCoin Token (KCS) is de native token van de KuCoin Community Chain (KCC).

KCS biedt houders trading kortingen, de kans op dagelijks passief inkomen en andere bonussen.

KuCoin koopt en verbrandt KCS maandelijks met 10% van zijn inkomsten

Er is bijna $50 miljoen aan TVL op KCC, met vele DApps in opkomst

Wat is KCS?

KCS is een utility token afkomstig van het KuCoin platform. De token is gelanceerd in 2017 en KCS heeft verschillende voordelen voor hodlers. Ten eerste, een trader die de token gebruikt voor gad fees zal genieten van een korting van 20%. Een gebruiker die meer KCS bezit, zal daarvoor ook meer voordelen ontvangen, terwijl er bonussen beschikbaar zijn die verankerd zijn aan zowel holdings als het handelsvolume van de bredere KuCoin exchange.

KCS is in wezen een weddenschap op de KuCoin beurs. Als de KuCoin exchange groeit, zal KCS waarschijnlijk ook een piek bereiken. KuCoin is de derde grootste exchange volgens CoinMarketCap. Meer dan 8 miljoen gebruikers in 207 landen en jurisdicties over de hele wereld, hebben toegang tot KuCoin diensten, waaronder honderden digitale activa en cryptocurrencies.

Het aanbod van producten is enorm, waaronder Spothandel, Margehandel, P2P fiathandel, Futureshandel, Staking en Lending. KuCoin kondigde ook een ronde A-financiering van $ 20 miljoen aan in november 2018, met deelname van IDG Capital en Matrix Partners.

KuCoin koopt tevens maandelijks KCS terug van de secundaire markt met 10% van de inkomsten van het platform. Deze aangekochte KCS worden verbrand, waardoor het aanbod vermindert. KuCoin heeft al 27 van deze burns voltooid.

Ten slotte, om betere ondersteuning te bieden voor de ontwikkeling van het KCS ecosysteem, zullen de EIP-1559 en het KCC vergoedingsmechanisme van basisvergoeding + prioriteitsvergoeding worden geïntroduceerd in het KCS Deflatiemechanisme. Hierdoor zal de basisvergoeding dynamisch worden aangepast, aan de congestie van het KCC netwerk.

KCS is genoteerd op verschillende plaatsen, waaronder Kucoin, MXC, Poloniex, Probit, AscendEX (voorheen Bitmax).

Spotlight & Burningdrop

Door KCS vast te houden, krijgen investeerders het recht om deel te nemen aan de token verkoop op KuCoin Spotlight, wat het token lanceringsplatform is op KuCoin.

KuCoin Spotlight heeft meer dan 20 projecten gelanceerd, met als hoogtepunten onder andere CWAR en HOTCROSS.

Ten tweede is BurningDrop een eerlijk token distributie platform, dat de token distributie van een breed scala aan blockchain start-ups heeft ondersteund, waar KCS houders aan kunnen deelnemen. Door middel van locking of designating crypot assets, kunnen gebruikers hun rekenkracht vergroten voor extra token distributie.

KuCoin Community Chain

De KCS token is de brandstof waarop de KuCoin Community Chain draait. KCC werkt op basis van een Staked Authority (PoSA) consensus mechanisme, met sterke prestaties, hoge doorvoer, lage transactiekosten, een lage latency en sterke beveiliging en stabiliteit. Bovendien helpt de PoSA de duur van blockbevestigingen te beperken tot 3 seconden.

De on-chain TVL bedraagt momenteel ongeveer $50 miljoen, en het aantal wallet-adressen is meer dan 300.000.

KCC richt zich op de volgende dingen:

Het bouwen van een basis toolchain voor de blockchain

Het verbinden van het gecentraliseerde en het gedecentraliseerde

Het bouwen van een wereldwijd open ontwikkelaarsplatform

Het opzetten van een gedecentraliseerde autonome community

Het bouwen van interoperabiliteitsprotocollen voor de verschillende chains

Het uitbreiden van de capaciteit, om de toegevoegde last te beheren

DeFi, NFTs, Web3 projecten, en gaming zijn ook doelgebieden voor het KuCoin ecosysteem.

KCS Management Foundation

De KCS Management Foundation is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, besluitvorming, investering en toepassing van KCS en werkt momenteel aan het onderzoek en de ontwikkeling van verschillende gecentraliseerde en gedecentraliseerde toepassingen.

In de toekomst zal het KCS ecosysteem – bestaande uit het KuCoin core team, de KCC GoDAO Foundation, investeringsinstellingen, angel investeerders, en vertegenwoordigers van de KCS Holder Community – efficiëntere, autonome en community gebaseerde protocollen en tools ontwikkelen en geleidelijk aan de macht ontnemen van de KCS Management Foundation.

Uiteindelijk zal de GoDAO gemeenschap het beheer volledig overnemen.

Andere KCS Use Cases & De Toekomst

KCS kan ook worden gebruikt om een breed scala aan goederen en diensten online en offline te kopen. Denk aan handelaren en digitale betalingsproviders die dit token ondersteunen voor onder andere online winkelen, hotelreserveringen en online games.

Om het doel van KCS te bereiken, moeten ze samenwerken met de KuCoin Exchange en KCC om een betalingssysteem te ontwikkelen dat gebruikers over de hele wereld kan bedienen. Dit betalingssysteem moet alle projecten verbinden met het KCS ecosysteem. Het zou ook betrokken moeten zijn bij talloze transacties, zoals de handel in derivaten, de lancering van nieuwe munten, stablecoins, leningen, NFT transacties en de transacties van het KCC ecosysteem.