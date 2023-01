Bahama’s ontkennen Bankman-Fried te hebben opgedragen nieuwe munten te slaan

Belangrijkste punten

Gerechtszaken beschuldigden ambtenaren van de Bahama’s ervan Bankman-Fired te hebben gevraagd nieuwe tokens te slaan en over te dragen aan ambtenaren

De Securities Commission of the Bahamas (SCB) ontkennen claims dat tokens onder haar controle zijn gestolen

Moeilijk om te zeggen welke beschuldigingen waar zijn, maar iedereen die op afstand verbonden is met FTX komt er slecht uit te midden van het hele debacle – en dat geldt ook voor de regelgever van de Bahama’s

Er waren de afgelopen twee maanden veel verrassende onthullingen na de spectaculaire ineenstorting van FTX. Maar een van de meest verraderlijke, naar mijn mening althans, was dat de regering van de Bahama’s samenwerkte met Bankman-Fried om een nieuw token te slaan in de nasleep van de ineenstorting van de beurs.

Advocaten beschuldigen ambtenaren van de Bahama’s van pogingen om nieuwe tokens te slaan

Advocaten van FTX zeiden in een rechtszaak in december dat regeringsfunctionarissen van de Bahama’s Bankman-Fried hadden gevraagd om nieuwe digitale activa ter waarde van “honderden miljoenen dollars” te slaan, terwijl ze de in ongenade gevallen CEO vroegen de nieuwe tokens over te dragen aan de controle van overheidsfunctionarissen.

Het rapport, gepubliceerd door Bloomberg, schetst ook dat ambtenaren van de Bahama’s hebben geprobeerd om Bankman-Fried te helpen weer toegang te krijgen tot essentiële computersystemen op het FTX-platform. De functionarissen waren “verantwoordelijk voor het leiden van ongeautoriseerde toegang” tot de systemen om controle te krijgen over enkele van de digitale activa die zich op het FTX-platform bevonden.

Dit was allemaal bijzonder zorgwekkend omdat er na de ineenstorting van FTX duidelijk geld op de blockchain bewoog. Een gerapporteerde “hack” leidde tot een verhuizing van $477 miljoen aan crypto in de dagen na de faillissementsaanvraag, waarbij de hacker vervolgens probeerde het geld over te hevelen naar verschillende entiteiten en valuta’s.

(1/2) Exchanges should be aware that certain funds transferred from FTX Global and related debtors without authorization on 11/11/22 are being transferred to them through intermediate wallets. — FTX (@FTX_Official) November 20, 2022

Of dit verband houdt met het verhaal over de druk van de Bahama’s op Bankman-Fried is pure speculatie, en voor de duidelijkheid: er is geen enkel bewijs dat suggereert dat de autoriteiten er iets mee te maken hebben.

De Bahamaanse toezichthouder heeft vandaag een verklaring vrijgegeven waarin hij zich verzet tegen de bovengenoemde opmerkingen van John Ray III, de vertegenwoordiger van in de VS gevestigde FTX-debiteuren. De verklaring luidde dat het “wederom materiële onjuiste verklaringen van de heer John J. Ray III moet corrigeren … in zowel de pers als de gerechtelijke stukken.”

De verklaring schetste dat Ray’s gerechtelijke documenten, die “onder ede” waren, “zonder bewijs” waren, onwrikbaar terugschoten tegen de bewering dat ambtenaren Bankman-Fried hadden opgedragen nieuwe tokens te slaan, en ook “werknemers (van FTX) opdroegen om munt $300 miljoen aan nieuwe FTT-tokens te slaan.” Vervolgens betwistte het de bewering dat digitale activa onder controle van de Securities Commission of the Bahamas (SCB) waren “gestolen”.

Wat is er nu echt gebeurd?

In werkelijkheid is het onmogelijk om hier de ins en outs van het debacle te kennen. Maar wat duidelijk is, is dat deze hele saga elke dag smeriger en beschamender wordt voor cryptocurrency als geheel, en iedereen die op afstand verbonden is met FTX ziet er met het verstrijken van de tijd steeds slechter uit.

Het was duidelijk een enorme mislukking met betrekking tot de regulering in de Bahama’s, en de SCB wordt daardoor terecht gehamerd. Of een van de andere beschuldigingen steek houdt, hebben we geen bewijs om over te oordelen, maar ik weet zeker dat de tijd het zal leren.

Met meer dan een miljoen schuldeisers, $8 miljard aan ontbrekende activa van klanten en vele geruïneerde levens, is het verdriet en de ernst van de FTX-situatie moeilijk te overschatten. Nu is het tijd om de puinhoop op te ruimen en te proberen erachter te komen wie er precies de schuld had buiten Bankman-Fried, want er is meer dan genoeg schuld om rond te gaan.