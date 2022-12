Belangrijkste punten

Sam Bankman-Fried is gearresteerd op de Bahama’s en wordt uitgeleverd aan de VS

Alameda CEO Caroline Ellison werd naar verluidt gespot in New York

Voormalig CEO Sam Trabucco nam ontslag in augustus en heeft grotendeels hetzelfde niveau van controle vermeden als de andere twee

O, Sam.

De in ongenade gevallen oprichter van FTX, Sam Bankman-Fried, is maandag gearresteerd door de politie van de Bahama’s, nadat de VS strafrechtelijke aanklachten tegen hem hadden ingediend. De Bahama’s hebben verklaard dat zij verwachten dat de VS binnenkort ook om uitlevering zullen verzoeken.

“Als resultaat van de ontvangen kennisgeving en het daarbij verstrekte materiaal, werd het passend geacht voor de procureur-generaal om de arrestatie van SBF te zoeken en hem in hechtenis te houden overeenkomstig de uitleveringswet van ons land,” aldus de verklaring, toegeschreven aan procureur-generaal Ryan Pinder.

De aanklachten tegen Bankman-Fried omvatten naar verluidt bankfraude, samenzwering met bankfraude, fraude met effecten, samenzwering met effectenfraude en het witwassen van geld. De aanklachten kunnen Bankman-Fried tientallen jaren gevangenisstraf opleveren. Oeps.

Wat gebeurt er nu?

Dat zijn behoorlijke beschuldigingen, die laten zien dat Bankman-Fried het echt allemaal heeft gedaan.

Het was de bedoeling dat hij vandaag om 10.00 uur EST zou getuigen voor het House Financial Services Committee over de FTX-crash. Dat is niet langer het geval, in plaats daarvan zal Bankman-Fried verschijnen voor de Magistrate Court in Nassau, Bahama’s.

Zodra Bankman-Fried weer op Amerikaanse bodem is, zal er niet snel een proces plaatsvinden. Dit is een misdaad van historische omvang in talloze jurisdicties, en de zaak zal veel tijd kosten.

De SEC heeft ook afzonderlijke beschuldigingen ingediend dat Bankman-Fried investeerders heeft opgelicht.

We beweren dat Sam Bankman-Fried een kaartenhuis heeft gebouwd op basis van bedrog, terwijl hij investeerders vertelde dat het een van de veiligste gebouwen in crypto was”, aldus SEC-voorzitter Gary Gensler. “De vermeende fraude gepleegd door de heer Bankman-Fried is een duidelijke oproep aan cryptoplatforms dat ze onze wetten moeten naleven.”

Wat gebeurt er met Caroline Ellison?

De olifant in de kamer is wat er nu gebeurt met Caroline Ellison, CEO van Alameda. Alameda is het handelsbedrijf dat ook is opgericht door Bankman-Fried, en waar klantengelden op FTX naartoe werden gestuurd om grote handelsverliezen te dekken.

Ellison zou op het moment van de arrestatie in Hong Kong zijn geweest, maar ze is mogelijk gezien in een café in Manhattan, wat betekent dat ze al op Amerikaanse bodem is.

PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 4, 2022

Dit leidde tot speculaties dat er mogelijk een pleidooiovereenkomst is bereikt, hoewel dat nog allemaal speculatie is.

Bankman-Fried heeft herhaaldelijk ontkend dat hij volledig toezicht had op alle operaties, waarbij hij betwistte dat hij “Alameda niet leidde” en “de omvang van hun positie niet kende.”

Dit suggereert dat Bankman-Fried Ellison, zijn voormalige vriendin, onder de bus gooit. Ellison heeft sinds 9 november niet meer getweet, een radiostilte sinds het faillissement.

Ze had eerder op 6 november getweet naar de CEO van Binance, Zhao, in een poging om de instortende FTT-tokens – het native token met lage liquiditeit van de FTX-beurs dat het hele ecosysteem kunstmatig ondersteunde – van Zhao te kopen voor $22 per aandeel (Zhao zelf is ook geconfronteerd met strafrechtelijke vervolging in verband met een afzonderlijke zaak).

De tijd zal leren wat er met Ellison gebeurt, maar het lijkt bijna onmogelijk te geloven dat zowel Bankman-Fried als Ellison niet wisten wat er bij hun beide bedrijven gebeurde, gezien de omvang van de schade – $8 miljard. Dat en het feit dat ze natuurlijk beide CEO’s waren van de respectieve entiteiten.

En Sam Trabucco?

Dan is er nog het geval van Sam Trabucco.

Trabucco is naast Ellison de voormalige co-CEO van Alameda. Zijn timing was, hoe moet ik dit zeggen, interessant. Hij kondigde zijn pensionering aan minder dan drie maanden voordat het kaartenhuis instortte, toen Ellison de enige CEO werd.

In een beruchte tweet-thread noemde hij toenemende werkuren en een verandering van prioriteiten voor het aftreden.

“Ik heb een punt in mijn leven bereikt waarop ik andere dingen wil. Welke andere dingen? Ik weet het niet precies. De laatste tijd ben ik heel gelukkig geweest, veel tijd besteden aan reizen, vrienden en familie bezoeken, aan ‘mezelf’ werken en wat al niet meer. Ik heb ook een boot gekocht, dat was gaaf.”

Ik weet niet zeker waarom Trabucco niet onder de loep wordt genomen. De LUNA-doodsspiraal van mei is vermoedelijk de oorzaak van veel van de verliezen voor Alameda die hebben geleid tot het vermengen van fondsen van FTX. Het was drie maanden na deze ineenstorting, in augustus, dat Trabucco aftrad. Als CEO moet hij hebben geweten wat er aan de hand was, maar hij ontsnapt grotendeels aan controle.

Hij is ook stil sinds het faillissement, zijn laatste tweet van 8 november, waarin hij de wens uitsprak dat de “weg vooruit beter is.”

Much love to everyone — I'm sure the past few days have been dark for many and I hope the road ahead is brighter. — Sam Trabucco (@AlamedaTrabucco) November 8, 2022

Er werd ook onthuld dat hij vorig jaar twee eigendommen ter waarde van $8,7 miljoen in contanten had gekocht. Dit is een aanvulling op de hierboven genoemde jachtaankoop, waarvoor hij naar verluidt een freelancer op Fiverr heeft ingehuurd om het logo te ontwerpen (hij noemde het blijkbaar “Soak my Deck”).

Laten we dus niet vergeten dat hij in dit alles ook een sleutelfiguur is.

Conclusie

Er zullen waarschijnlijk meer wendingen in het verhaal komen, maar nu een van de drie topmanagers is gearresteerd, ben ik benieuwd wat er met de andere twee zal gebeuren.

Het proces van Bankman-Fried zal waarschijnlijk nog een hele tijd niet beginnen, en de hele zaak zal nog jaren duren. Wat de andere twee betreft, alle weddenschappen zijn uitgeschakeld, maar het zou me verbazen als er niet snel op hun deur wordt geklopt.

Wat een complete puinhoop en een triest verhaal voor de hele branche.