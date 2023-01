Bereid je voor op de volgende 100x kans met Metacade (MCADE)

De metaverse-industrie heeft de gevolgen gevoeld van de langdurige bearish crypto marktomstandigheden in 2022, waarbij verschillende toonaangevende metaverse coins schrikbarend in waarde daalden. Het goede nieuws is dat sommige nieuwe metaverse projecten tegen de trend in gaan en bullish presteren.

Een van die nieuwkomers in de metaverse-industrie is Metacade, dat het doel heeft om het komende jaar de leidende blockchain GameFi-provider te worden met hun virtuele videogame-arcade. Hun presale prestaties hebben geleid tot voorspellingen dat hun MCADE-token de volgende zou kunnen zijn die investeerders 100x winst zou kunnen opleveren. Een prima kans voor online geld verdienen dus.

MCADE kan de aankoop van het jaar worden voor online geld verdienen

Metacade sprak al tot de verbeelding van GameFi-fans en crypto-investeerders voordat de presale in november 2022 van start ging. De hype rond het blockchain play-to-earn (P2E) gaming platform is volkomen terecht. De bèta-presale van het MCADE-token was binnen drie weken na release uitverkocht, wat meer dan $1,6 miljoen opleverde.

Met de waarde van MCADE-tokens die tijdens elke fase van de presale fase zal stijgen van de bètaprijs van $0,008 elk tot $0,02 tegen de tijd dat de negende en laatste fase is afgelopen, worden mooie rendementen aangeboden voor de bullish vroege belegger. Duizenden zijn al massaal naar Metacade getrokken om hun winst te maximaliseren, zij zagen de mooie kans voor online geld verdienen. MCADE wordt openbaar op gedecentraliseerde beurzen (DEX) nadat de presale is afgelopen.

De aantrekkelijke whitepaper van Metacade toont de diepgang van de plannen van het platform en gaat veel verder dan alleen een traditioneel play-to-earn platform. Deze plannen die baanbrekend zijn en uiteindelijk leiden tot een transitie naar een volwaardige en zelfbesturende gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) tegen het vierde kwartaal van 2024, hebben ertoe geleid dat experts voorspelden dat Metacade het volgende metaverse project zou kunnen zijn om 100x winst te behalen voor zij die op zoek zijn naar kansen voor online geld verdienen in 2023.

Hoe hoog zou MCADE kunnen stijgen in 2023?

De waarde van MCADE stijgt al gegarandeerd met elke fase van de Metacade presale. Wanneer MCADE de Bittrex Exchange bereikt voor wereldwijde openbare consumptie, zal de tokenprijs $0,02 zijn, wat een van de beste waarden voor online geld verdienen biedt binnen de metaverse industrie.

Metacade heeft een totale vaste voorraad van twee miljard MCADE-tokens. Deze verhoogde blootstelling van MCADE-tokens op openbare exchanges, gecombineerd met het momentum dat is opgebouwd tijdens de presale van het token, zal naar verwachting resulteren in een prijsstijging naarmate de vraag aanzienlijk toeneemt. Bestaande tokenhouders die vroeg tijdens de presale zijn ingestapt, zullen waarschijnlijk hun aandelenbezit behouden, in de verwachting dat de prijs omhoog schiet, wat kan leiden tot potentieel hoge winsten bij het online geld verdienen.

De ingebouwde utility van MCADE, de bloeiende platform-roadmap en meerlagige functies betekenen dat de prijs in 2023 de grens van $1 zou kunnen overschrijden. Dit kan leiden tot potentiële 100x winsten voor die slimme investeerders die hebben geprofiteerd van de ondergewaardeerde MCADE-prijs in de presale.

Wat is Metacade?

Metacade maakt gebruik van Ethereum blockchain-technologie en geavanceerde Web3-ontwikkelingstechnieken om de toonaangevende virtuele video-arcade van de metaverse-industrie te bouwen. De arcade belooft een steeds evoluerende en groeiende bibliotheek van play-to-earn (P2E)-titels die GameFi-spelers de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot verslavende games, van klassieke arcade-titels van weleer tot gloednieuwe titels die exclusief voor Metacade zijn ontwikkeld.

Andere kenmerken van Metacade zijn wat het echt onderscheidt van rivaliserende GameFi-titels, door verschillende dieptelagen toe te voegen die zelden worden aangetroffen in de metaverse gaming-industrie. Van het innovatieve Metagrants-initiatief dat in Q3 2023 wordt gelanceerd tot verschillende mogelijkheden om extra passieve inkomstenstromen te verdienen.

De overgang naar het worden van een complete DAO, waarbij kritieke rollen, verantwoordelijkheden en controle over de treasury wallet met meerdere handtekeningen worden overgedragen aan leden van de community, begint in het tweede kwartaal van 2023, vóór de afronding tegen het einde van 2024. Op dit punt is volledige controle over het bestuur en de toekomstige ontwikkeling van het platform zullen in handen zijn van de gebruikers.

Hoe werkt het?

Hoewel prominent aanwezig, is het play-to-earn element van het platform slechts één onderdeel van de aantrekkingskracht van Metacade. Gebruikers hebben extra routes om inkomen te verdienen via hun create-to-earn, compete-to-earn en work-to-earn schema’s. MCADE-tokenhouders ontvangen beloningen voor sociale interacties met het platform, zoals het schrijven van game beoordelingen en het delen van GameFi-kennis, door tokens uit te zetten om deel te nemen aan toernooien en prijstrekkingen en, vanaf Q1 2024, door te solliciteren naar Web3-vacatures die op het vacaturesite zijn geplaatst.

Deze beloningen, samen met het gloednieuwe Metagrants-programma, zullen volledig uit eigen middelen worden gefinancierd via meerdere interne en inkomstenstromen. Deze omvatten toegang tot pay-to-play titels, het verkopen van advertentieruimte op het platform en het in rekening brengen van externe bedrijven om vacatures te plaatsen en hun eigen game titels op Metacade uit te brengen.

Metacade: de ontwikkeling van GameFi bevorderen

Metacade wil de metaverse-industrie leiden in de ontwikkeling van GameFi via haar Metagrants-schema. Met dit programma kunnen beginnende ontwikkelaars voorstellen indienen om financiering te ontvangen ter ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe exclusieve titels. MCADE-token houders stemmen voor deze voorstellen, waarbij de meest succesvolle ideeën financiering ontvangen om nieuwe blockchain-spellen te maken.

Is Metacade de investering waard?

Metacade heeft de metaverse-industrie al in vuur en vlam gezet met zijn presale prestaties. Hoewel de kans om tegen de laagst mogelijke waarde te beleggen voorbij is nadat de bètafase zo snel was uitverkocht, is er ruimte voor uitstekende winsten en online geld verdienen door nu te beleggen tegen de huidige prijs van $0,01.

Hoe eerder investeerders hun MCADE-tokens kopen, hoe groter hun kans om tot 100x winst te behalen naarmate de Metacade-hype de open markten bereikt. Met een robuuste roadmap en toekomst naast het momentum van een zeer voorspoedige presale-prestatie, zijn de vooruitzichten voor Metacade uitzonderlijk gunstig voor 2023 en daarna.