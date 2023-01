Beste Altcoins voor 2023 die een kans bieden op snel geld verdienen

Altcoins leveren beleggers vaak waanzinnige winsten op en zijn een goede kans op snel geld verdienen. Voor het beste rendement is het altijd het beste om altcoins in hun vroegste stadia te kopen; er zijn echter ook enkele gevestigde altcoins die de komende jaren grote investeringen lijken.

Dit is de top vijf beste altcoins voor 2023:

Metacade (MCADE) Litecoin (LTC) The Sandbox (SAND) Ripple (XRP) ChainLink (LINK)

1. Metacade (MCADE)

Metacade is de eerste door de community gestuurde en grootste gedecentraliseerde arcade ter wereld, waardoor het de beste altcoin voor 2023 is. Het platform biedt zowel informele als competitieve gameplay, waardoor spelers cryptocurrency-beloningen kunnen verdienen door verschillende arcade-achtige titels te spelen.

Metacade is gebouwd op de Ethereum-blockchain en levert geavanceerde play-to-earn (P2E) mechanica. Gamers krijgen controle over hun ervaring en kunnen stemmen op nieuwe games die zijn ontworpen voor Metacade via het Metagrants programma. De Metagrants, waarbij de game-ontwikkelaars die game-ideeën indienen bij de community van Metacade worden beloond, zal de eerste subsidie in de tweede helft van 2023 toekennen.

Metacade biedt enkele extra gebruikersvoordelen en verschillende manieren om crypto-inkomsten te verdienen op het platform. De work-to-earn functie helpt de Metacade community om een carrière in Web3 te starten, aangezien spelers toegang hebben tot vacatures bij Metacade-partners voor korte klussen en freelance posities.

Gamers hebben toegang tot nieuwe titels voordat ze officieel worden gelanceerd via de bètatest functies van het platform. De community kan feedback geven aan game-ontwikkelaars over nieuwe titels, waarbij eventuele bugs worden ontdekt en gerapporteerd die vóór de lancering moeten worden verholpen.

Metacade’s create-to-earn functie zal leden van de community belonen voor het leveren van nuttige bijdragen aan andere leden. Beloningen worden verdiend voor het plaatsen van gamebeoordelingen, het delen van GameFi-alfa en interactie met andere gebruikers, aangezien Metacade in de loop van de tijd een centrale hub voor blockchain-gamers wil worden.

Waarom zou je MCADE kopen?

Het MCADE-token heeft onlangs zijn presale evenement gelanceerd, wat een groot succes is geweest. Als je op zoek bent naar manieren voor snel geld verdienen, is dit je kans. Tijdens de start van de bètafase van Metacade werden 140 miljoen tokens verkocht, waarmee meer dan $1 miljoen aan financiering werd opgehaald om het Metacade-platform te bouwen.

Metacade kan een van de meest gebruikte GameFi-platforms worden, met een prijsvoorspelling van meer dan $1 – een stijging van 50x vanaf het einde van de presale. Vroege investeerders kunnen snel geld verdienen, en daarom is het de nummer één beste altcoin voor 2023 en daarna.

>>> Je kunt hier deelnemen aan de Metacade-presale <<<

2. Litecoin (LTC)

De op een na beste altcoin voor 2023 is Litecoin – gemaakt als een Bitcoin fork. Het wordt vaak het zilver voor het goud van Bitcoin genoemd en biedt veel van dezelfde functionaliteit, maar met verbeterde schaalbaarheid.

Litecoin kan in 3,5 minuten een blokfinaliteit bereiken – aanzienlijk sneller dan de tien minuten van Bitcoin. Het project noemt zichzelf de op één na populairste pure cryptocurrency, omdat de kernfunctie ervan is om geld via internet te verzenden met behulp van een veilige, transparante en betrouwbare blockchain.

In tegenstelling tot andere blockchains ondersteunt Litecoin niet de ontwikkeling van gedecentraliseerde applicaties (dApps). In plaats daarvan richt het LTC-token zich uitsluitend op het zijn van een ruilmiddel voor individuen en handelaren over de hele wereld.

Meer dan 2000 winkels en andere detailhandelaren accepteren LTC voor betalingen, omdat het sinds de start in 2011 een betrouwbare methode is voor het verwerken van peer-to-peer-transacties. Litecoin is een van de oorspronkelijke cryptovaluta’s, die slechts 2 jaar na de het minen van de Bitcoin genesis block werd gecreëerd.

Waarom zou je LTC kopen?

Het kernteam achter het Litecoin project bestaat uit ervaren ontwikkelaars met een indrukwekkende carrière, met Charlie Lee als oprichter. Het team bouwt verder aan het Litecoin ecosysteem met als doel van LTC een alternatieve betaalmethode voor BTC te maken die beter geschikt is voor dagelijks gebruik en als optie voor snel geld verdienen.

Het Mimblewimble Extension Block (MWEB) ging begin 2022 live op het Litecoin netwerk, dat werd aangeprezen als de grootste upgrade van de blockchain sinds de eerste lancering. De upgrade verbetert de schaalbaarheid van Litecoin en kan LTC helpen om een cash-achtige cryptocurrency te worden.

De LTC-prijs is momenteel $62,59. Het heeft een recordhoogte van meer dan $400 en heeft het potentieel om in de loop van de tijd $1000 te overschrijden. Op het huidige prijsniveau is LTC een van de beste altcoins voor 2023, omdat het een grote belofte is voor de toekomst van gedecentraliseerde financiering (DeFi).

3. The Sandbox (SAND)

The Sandbox is de op twee na beste altcoin voor 2023. Het project is een metaverse game in een open wereld waarmee gebruikers hun eigen game-ervaringen kunnen opbouwen. Spelers kunnen digitale middelen kopen, verkopen en creëren waarmee ze geld kunnen verdienen binnen The Sandbox gameworld.

Het project geeft prioriteit aan door gebruikers gegenereerde inhoud (UGC) aan de basis van het spel. Door gebruikers in staat te stellen hun eigen games te maken in The Sandbox, evolueren de reikwijdte en schaal van het virtuele landschap voortdurend. Gebruikers kunnen dit landschap verkennen en deelnemen aan verschillende soorten tijdverdrijf, en crypto-tokens verdienen in play-to-earn games die andere gebruikers hebben gebouwd.

The Sandbox biedt een toolkit waarmee gebruikers games kunnen maken met aanpasbare regelsets. Hierdoor kan iedereen een game-ontwikkelaar worden, ook met weinig tot geen programmeerervaring, om het algehele niveau van innovatie in GameFi te stimuleren.

Alle games kunnen worden gemint als NFT’s en worden verkocht op de marktplaats van het platform met behulp van SAND-tokens. SAND kan ook worden gebruikt om andere spel activa te kopen, zoals personage-upgrades en andere unieke items. Het niveau van aanpasbaarheid dat spelers kunnen krijgen tijdens het spelen van The Sandbox is een primaire reden voor zijn populariteit.

Waarom zou je SAND kopen?

De Sandbox is een van de meest gebruikte blockchain-spellen, waarbij SAND het beste metaverse project is op basis van marktkapitalisatie. Het is vergelijkbaar met Minecraft, de meest gekochte pc-game aller tijden.

De populariteit van UGC als gameplay functie wordt weerspiegeld in de vroege successen van The Sandbox. Naar verwachting zal het project in de loop van de tijd groeien naarmate de bredere GameFi sector populairder wordt onder gebruikers.

SAND is momenteel $0,403797 waard, een daling ten opzichte van het hoogste punt ooit van $7,50. Het token heeft het potentieel om in de loop van de tijd aanzienlijk in waarde te stijgen, waardoor het een van de beste altcoins voor 2023 en een goede keuze voor snel geld verdienen is.

4. Ripple (XRP)

De vierde beste altcoin voor 2023 is XRP – een gedecentraliseerde cryptocurrency die onmiddellijke liquiditeit kan bieden voor internationale schikkingen. Ripple , het moederbedrijf van de XRP-cryptocurrency, heeft partnerschappen gevormd met financiële instellingen om oplossingen te ontwikkelen voor wereldwijde transacties waarbij digitale activa op verschillende manieren worden gebruikt.

Het XRP-token maakt vrijwel onmiddellijke transacties mogelijk, bijna zonder kosten voor de afzender. Dit betekent een grote verbetering ten opzichte van traditionele financiering, die doorgaans dagen nodig heeft om grensoverschrijdende betalingen te bevestigen en een premie in rekening brengt voor de verwerking van grote transacties.

Daardoor kunnen XRP en andere digitale activa het efficiëntieniveau voor traditionele financiële operaties redelijk verbeteren. Dit is de utility die wordt beloofd door Ripple, dat de basis vormt van zijn partnerschappen met grote instellingen zoals JP Morgan, Santander en de Bank of England.

Waarom zou je XRP kopen?

XRP is het onderwerp geweest van een langdurige rechtszaak met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). De zaak tegen XRP wil bewijzen dat het token een beveiliging is in plaats van een cryptocurrency; er wordt echter algemeen verwacht dat XRP de zaak wint en regelgevende goedkeuring krijgt als cryptocurrency.

De prijs van XRP werd waarschijnlijk tegengehouden tijdens de bullmarkt van 2021 vanwege de lopende zaak met de SEC. XRP staat tot op de dag van vandaag nog steeds in de top 10 van cryptocurrencies en heeft een marktkapitalisatie van bijna $20 miljard tijdens de bearmarkt.

De SEC-zaak zal naar verwachting eindigen in 2023, waarbij XRP naar voren komt als een legitieme cryptocurrency in de ogen van Amerikaanse aanklagers. XRP zou na dit punt in waarde omhoog kunnen schieten, waardoor het een van de beste altcoins voor 2023 is en ook een goede keuze voor snel geld verdienen.

5. Chainlink (LINK)

ChainLink is de op vier na beste altcoin voor 2023. Het is een multichain-orakel dat gegevens van meerdere blockchains registreert, waardoor veilige interoperabiliteit tussen verschillende netwerken mogelijk wordt en dApps worden geholpen om gegevens uit verschillende off-chain bronnen te delen en te gebruiken.

Het protocol maakt het mogelijk om smart contracts te lezen en uit te rollen in verschillende blockchain-ecosystemen, en slaat gegevens van off-chain op in een transparant, automatisch bijgewerkt orakel dat on-chain is gebouwd. Het orakel kan worden gebruikt om direct gegevens te delen die kunnen worden gebruikt met verschillende toepassingen, zoals gedecentraliseerde uitwisselingen (DEX’s) en meer.

De off-chain gegevens die op ChainLink zijn vastgelegd, stellen ontwikkelaars in staat om meer informatie in smart contracts te gebruiken en de complexiteit van dApps te vergroten. ChainLink is een van de meest gebruikte orakeloplossingen en levert diensten aan grote crypto platforms, waaronder Aave en Huobi.

Waarom zou je LINK kopen?

LINK is het native token voor het ChainLink-ecosysteem. Het token vertegenwoordigt een belang in het protocol, aangezien investeerders het token kunnen kopen als investering voor snel geld verdienen, waardeopslag of om geld over de wereld te sturen op een aantal verschillende blockchains.

ChainLink is ook van plan om staking voor het LINK-token te introduceren, waardoor de utility in de toekomst zal toenemen. De uitzetservice biedt passieve beloningen aan validators voor het beveiligen van de netwerkinfrastructuur.

LINK kost momenteel $5,71, met een recordhoogte van meer dan $50. Het token zal naar verwachting zijn eerdere hoogtepunten terugwinnen en de komende jaren grote winsten opleveren. Om deze reden is het bij het huidige prijsniveau een van de beste altcoins voor 2023.

Metacade: de beste altcoin voor 2023

Metacade is zonder twijfel de beste altcoin voor 2023. Na een snelle verkoop van 140 miljoen MCADE-tokens tijdens de bèta ronde, wordt verwacht dat het MCADE-token in elke andere fase van de presale uitverkocht zal zijn. Tijdens het evenement zal de prijs van MCADE stijgen van $0,008 naar $0,02 per token, wat investeerders een beperkte tijd geeft om mee te doen tegen de huidige prijs van $0,01 per token.

Het project biedt unieke functies aan Web3-gebruikers en tal van verschillende methoden om een in crypto betaald inkomen te verdienen. Metacade heeft het potentieel om een van de grootste GameFi-platforms te worden die er zijn, dus investeerders moeten snel zijn om de beste altcoin voor 2023 te bemachtigen voordat de presale uitverkocht is.

