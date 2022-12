Beste crypto om in december 2022 te kopen tegen lage prijzen

De grote vraag waar iedereen aan denkt nu we december 2022 ingaan: is de Bitcoin-bearmarkt voorbij? Staat de “cryptowinter” op het punt om net op tijd te ontdooien voor de echte, seizoensgebonden winter op het noordelijk halfrond? Als dat zo is, kunnen ze dit jaar ‘Feliz Navidad’ met extra enthousiasme zingen in de crypto-archipel van Puerto Rico ! Naar onze mening zullen handelaren die investeren in in crypto en nu enkele van de beste crypto’s van deze lijst kopen, een gelukkig nieuwjaar hebben als ze eraan vasthouden.

Bitcoin (BTC) is al vijf opeenvolgende maanden griezelig stil in de handel, van juni tot oktober. De doorgaans enorm volatiele prijsactie voor Bitcoin op crypto-uitwisselingen maakte plaats voor Bitcoin’s langste streak-handel begrensd door het smalste prijsbereik sinds 2020. Het begon deze zomer na een steile val van de hoogste prijs ooit van $68K.

Het lijkt een soort serene stilte voor de storm.

Zoals het lot van Bitcoin gaat, gaan ook het lot van de snelgroeiende altcoin-markt en zijn vele ontluikende projecten. (Ik ben verheugd om je te vertellen over deze op de lijst van beste crypto’s om in december tegen lage prijzen te kopen. Het heeft het potentieel om in 2023 te exploderen!) Bitcoiners en cryptomarktkijkers zijn benieuwd of ’s werelds oudste en de meest dominante cryptovaluta per marktkapitalisatie zal stijgen, opnieuw zal capituleren of zijn streak zal blijven uitbreiden in de staat van stagnatie rond $20K.

Hoewel alles momenteel rustig lijkt met cryptocurrencies, is het absoluut griezelig wat een vals gevoel van rust het is. Er is zoveel activiteit die plaatsvindt om producten te ontwikkelen en op de markt te brengen die worden aangedreven door de functies en voordelen van de blockchain. Het is die serene stilte voor de storm naar de mening van de auteur, en aan het einde van dit rapport zul je het, op basis van de gepresenteerde informatie en ideeën, waarschijnlijk ook vinden.

De meeste Bitcoin (BTC) wordt nog steeds met winst gehouden, ondanks een prijsdaling van 65% over 1 jaar.

Hoewel cryptocurrencies met 60% tot 90% tot 99% zijn gedaald ten opzichte van het hoogtepunt van de laatste crypto-marktbubbel, bijna 12 maanden geleden, en de prijzen bevroren lijken, heeft de sector niet zo veel te leiden als het lijkt. Niet wanneer je dieper ingaat op sommige gegevens en nadenkt over wat er op een dieper niveau gebeurt dan alleen de dagprijs bij de beurs.

Net iets meer dan de helft van de bestaande Bitcoin wordt momenteel bijvoorbeeld vastgehouden met een niet-gerealiseerde winst, ondanks dat de Bitcoin-prijs (BTC) met 65% is gedaald bij de jaarlijkse op 27 oktober 2022. De cryptomarkten hebben heb dit al vaker meegemaakt.

Dit is vergelijkbaar met toen de BTC-prijs crashte van $17K naar $3K. Op dat moment verkocht 86% van de mensen die het op $17K hielden het niet. Degenen die tijdens de manie van eind vorig jaar verkochten, deden het heel goed. Degenen die in oktober 2022 nog steeds Bitcoin in hun bezit hebben en het voor $20K kunnen verkopen als ze dat willen, doen het goed. En de O.G. cryptocurrency werkt voor hen, zoals geadverteerd, als een buffer voor inflatie.

December en Q4 2022 vooruitzichten voor cryptomarkten

Dus wat is de prijs van crypto in december? Best goedkoop. Een goed moment om ervoor te kiezen om te gaan investeren in crypto. Crypto-prijzen zijn overal gedaald van 50%, tot 75%, tot 90% en 95% ten opzichte van de eerdere hoogste prijzen ooit. Terwijl de prijzen het hele jaar na de laatste grote bull run capituleerden en tot rust kwamen, is de rest van de wereld serieuzer dan ooit tevoren geworden over het adopteren en gebruiken van cryptocurrency.

Nu ben ik geen accountant of professioneel financieel adviseur. En zelfs als ik dat was, ben ik geen waarzegger of iemand die in de toekomst kan kijken. Ik heb niet alle informatie of alle antwoorden, en ik weet niet precies wat de prijs van een cryptovaluta in de toekomst gaat doen. Beschouw mijn meningen in dit artikel dus niet als beloftes of garanties wanneer je gaat investeren in crypto.

Ik zal echter enkele van de beste argumenten voor bull-trader en bear-trader bespreken met betrekking tot de toekomst van de crypto-industrie in het komende jaar en het volgende decennium. En ik zal bronnen verstrekken om de relevante feiten en informatie die deze meningen ondersteunen vast te leggen. Het enige wat ik vraag is dat je alles wat je leest, inclusief dit artikel, met een korreltje zout neemt. Denk kritisch voor jezelf, doe je eigen onderzoek en blijf lezen en leren over crypto.

De belangrijkste investering die je kunt doen, is meer kennis, en dat kan altijd tegen een lage prijs, vaak vrijwel gratis. Leren is meestal ook een beloning op zich, dus blijf nederig en blijf ook leren over andere crypto’s, niet alleen over mijn lijst met de beste crypto’s die je nu tegen lage prijzen kunt kopen in december 2022.

Crypto bearmarkt voorspellingen

Crypto lijkt in 2022 op het eerste gezicht misschien midden in een soort van existentieel dreigende neerwaartse spiraal te zitten. De meest felle critici van de digitale activaklasse, zoals Peter Schiff van Europacific Capital, werden door de enorme correctie na de laatste crypto-prijsbubbel aangemoedigd om opnieuw te verklaren dat ze geloven dat Bitcoin en andere cryptocurrencies naar nul kunnen gaan .

Uitspraken over het einde van Bitcoin, zoals deze, hebben gezorgd voor een ongelooflijk grappige lijst van “ Bitcoin Obituaries “. De bloei van de cryptocurrency-sector maken de uitspraken alleen maar hilarisch.

De CEO van cryptoconcurrent JPMorgan, Jamie Dimon, noemde onlangs cryptocurrencies een “ gedecentraliseerd ponzi-schema “. Peter Brandt van het wereldwijde handelsbedrijf Factor LLC heeft ook gezegd dat Bitcoin naar nul zou kunnen gaan .

Natuurlijk kunnen zelfs de beste crypto coins naar nul gaan. Dat is een mogelijkheid. Maar zelfs dat in de discussie gooien zou hetzelfde zijn als het de moeite waard vinden om tegen je vriend te vermelden dat zijn verloofde een seriemoordenaar met een hakbijl zou kunnen zijn. Natuurlijk, dat behoort tot de mogelijkheden, zo kan ook JPMorgan naar nul gaan, net zoals Kmart of Enron. Maar dat betekent niet dat het waarschijnlijk is, of zelfs dat er een serieuze reden is dat iemand een theorie heeft over hoe en waarom het zou kunnen gebeuren.

Bitcoin, bijna 14 jaar oud, is net zo goed ingeburgerd en veilig als Facebook (nu Meta) was toen het 14 jaar oud was – slechts 4 jaar geleden, in 2018, toen het bovenaan de lijst van openbare bedrijven stond naar marktkapitalisatie. Nee, men zou zich de wereld niet zonder kunnen voorstellen. De marktkapitalisatie van Bitcoin is al veel groter dan die van Meta vandaag, zelfs met Meta’s voorsprong van 5 jaar. En de altcoin-markten zijn net begonnen met zoeken naar een project dat zo groot kan worden als Bitcoin.

Hier zijn vijf cryptocurrencies die de komende jaren de neiging hebben om omhoog te schieten, zo niet al ergens in de komende maanden.

1. Metacade (MCADE) – de volgende crypto die gaat ontploffen!

Metacade (MCADE) is een gloednieuw DeFi-gamingtoken die klaar is om te exploderen, met een Q1-lancering op drie van de top vijf gecentraliseerde crypto-uitwisselingen en op een DEX (gedecentraliseerde uitwisseling) of twee. Metacade bevindt zich momenteel in de presalefase voor zijn utility token, MCADE, in Q4 2022. Het wil de #1 communityhub zijn voor blockchain-gamers, waar ze kunnen genieten van alles wat GameFi, Meta en play-to-earn te bieden hebben. Hoewel Metacade ’s werelds eerste en grootste gedecentraliseerde, play-to-earn, digitale metaverse arcade bouwt, is het niet alleen een plek om games te spelen. Het wordt een communityforum waar DeFi-gamers geld kunnen verdienen door hun kennis te delen. Het project heeft zelfs stages en carrières in de maak, betaald door de communitykas van MCADE.

2. Bitcoin (BTC)

BTC en ETH sloten oktober beide af met een behoorlijk sterke kleine rally. Veel commentatoren hebben erop gewezen dat de reden voor de opwinding was dat Elon Musk het roer overnam bij Twitter (DOGE, Musk’s favoriete munt, schoot omhoog in het nieuws.) Maar kijk naar de acceptatie door Google en Walmart als waarschijnlijke redenen voor de stijging, en slechts twee redenen waarom Bitcoin een grote, duurzame groei in het vooruitzicht heeft voor 2023.

3. BNB Coin (BNB)

BNB Coin zal waarschijnlijk veel mensen verrassen met hoe goed het het gaat doen in 2023. Solana, Polkadot en Cardano krijgen veel aandacht als andere tweede generatie Layer 1 smart contract crypto’s die het marktaandeel van Ethereum kunnen bedreigen. Maar het BNB coin smart chain ecosysteem staat klaar om volgend jaar met grote sprongen te groeien. Door de daling van ongeveer de helft sinds een jaar geleden, ligt BNB in de koopjesbak en behoort het tot de beste crypto om kansen te maken.

4. Filecoin (FIL)

Filecoin is een gedecentraliseerd file storage systeem waarmee deelnemers serverruimte kunnen verkopen om bestanden op te slaan op een gedecentraliseerde, peer-to-peer blockchain-file hosting service. Het gebruikt proof-of-space om te bewijzen dat “miners” bestanden opslaan voor de gebruikers van de bestandsopslag van de blockchain. Miners kunnen geld verdienen door extra computerruimte te verhuren. Gebruikers die bestanden opslaan, kunnen geld besparen ten opzichte van traditionele zakelijke oplossingen voor bestandsopslag. Het is gedaald van een ATH van $55 naar $5, dus het is op dit moment een grote waarde om te kopen als je denkt dat het de winter doorkomt en je wilt investeren in crypto.

5. Zcash (ZEC)

Zcash is een veel over het hoofd geziene altcoin met een enorm opwaarts potentieel. Op het moment van publicatie was het slechts de 58e grootste cryptocurrency op basis van marktkapitalisatie, met een marktkapitalisatie van $825 miljoen. Het krijgt niet alle aandacht als privacy coin die de smart contractketens en stablecoins hebben gehad, maar de ultramoderne privacy faciliteiten zijn zeer waardevol.

Samengevat

Vergeet niet dat het Metacade-token (MCADE) op het punt staat te debuteren op crypto-uitwisselingen. Het is erg interessant met het team erachter en het soort tokens die vergelijkbaar zijn met ROI, zoals Axie Infinity (AXS), hebben behaald voor vroege investeerders. Ik denk dat als je wat extra inkomsten hebt om een speculatieve gok te wagen op een nieuw project met ongelooflijke mogelijkheden, het een van de beste crypto’s is om nu te kopen. Het zou zelfs de volgende crypto kunnen zijn die explodeert. Maar je kunt ook bijna nooit fout gaan door long te gaan op BTC.