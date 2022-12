Beweren dat regeringen Bitcoin niet kunnen afsluiten, slaat de plank mis

Belangrijkste punten

De voorzitter van het US Banking Committee heeft een verbod op alle cryptocurrencies voorgesteld

Velen verklaren dat crypto immuun is voor sluitingen door de overheid, maar dit is slechts deels waar

Door het ecosysteem en de mogelijkheid om er toegang toe te krijgen aan te vallen, kan crypto door wetgevers aanzienlijk worden ingeperkt

Bitcoin kan niet worden afgesloten, zo wordt altijd gezegd. Maar dit is niet helemaal waar.

Laat me allereerst duidelijk zijn en bevestigen dat deze mantra waar is, althans technisch. Bitcoin bestaat op internet en is daarom immuun voor sluiting. Tenzij je natuurlijk op de een of andere manier het internet afsluit. Maar in alle opzichten is Bitcoin gedecentraliseerd en bestaat het in de online wereld, een technologisch hoogstandje dat het veerkrachtig maakt om aan banden te worden gelegd.

Bitcoin kan niet direct worden afgesloten, maar indirect is een ander verhaal

Maar hoewel een directe sluiting van de blockchain onmogelijk is, kunnen regeringen, althans in theorie, Bitcoin zwaar beschadigen en de acceptatie ervan door de massa beperken. Het kwalificeert technisch gezien misschien niet als afsluiten, en ik geef geen commentaar op de waarschijnlijkheid dat dit gebeurt, maar het lijdt weinig twijfel dat als er voldoende gezamenlijke inspanning wordt geleverd, een aanval door wetgevers op Bitcoin verwoestend kan zijn.

We hoeven alleen maar te kijken naar de prevalentie van gecentraliseerde entiteiten in de ruimte. Hoewel Bitcoin zelf gedecentraliseerd is, gaat de overgrote meerderheid ervan via gecentraliseerde bedrijven zoals Binance of andere beurzen om de massa er toegang toe te geven. En wat gebeurt er als overheden achter deze bedrijven aan gaan?

Deze bedrijven zullen zich aan de wetten moeten houden. Natuurlijk zullen gedecentraliseerde uitwisselingen (DEX’s) blijven bestaan, en net als Bitcoin zelf zijn ze bestand tegen directe sluiting. Maar zou u verwachten dat Bitcoin mainstream succes zal behalen en zal blijven uitgroeien tot een legitiem financieel actief als DEX’s de enige optie waren?

Instellingen zouden niet alleen terughoudend zijn om deze route te volgen, maar ze zouden er ook gewoon van kunnen worden uitgesloten.

De voorzitter van de US Banking Committee stelt voor om cryptocurrencies te verbieden

Ik schrijf dit artikel nu in de nasleep van het verhaal dat naar voren kwam over de voorzitter van de US Banking Committee, Sherrod Brown, die een verbod op cryptocurrencies suggereerde.

Brown zei:

‘Ik ben al naar de schatkist en de minister gegaan en heb gevraagd om een overheidsbrede beoordeling via alle verschillende regelgevende instanties. … De SEC is bijzonder agressief geweest, en we moeten op die manier en wetgevend vooruitgang boeken als het erop aankomt.”

Het is in sommige kringen bespot, maar het is de moeite waard om er aandacht aan te besteden. De VS is de financiële hoofdstad van de wereld. Als de SEC naar buiten zou komen en het zou verbieden, zou dit een enorme impact hebben.

Denk aan het deel van de markt dat verboden zou kunnen worden om Bitcoin te houden – instellingen, pensioenfondsen, openbare bedrijven, enz. Of alle infrastructuur die zou worden afgebroken, zoals beurzen.

Aan de andere kant blijft het een vergezochte mogelijkheid. En om terug te komen op mijn punt eerder over hoe mensen het potentieel voor regeringen om Bitcoin te sluiten over het hoofd zien, erkende Brown “We willen dat ze tegelijkertijd doen wat ze moeten doen, misschien door het te verbieden, hoewel het erg moeilijk is om het te verbieden. omdat het offshore zou gaan, en wie weet hoe dat zou werken.”

Conclusie

Ik voorspel geen enkele ondergang voor Bitcoin of crypto op basis hiervan. Ik denk gewoon dat te veel over het hoofd zien hoe schadelijk regeringen kunnen zijn voor ’s werelds grootste cryptocurrency.

Natuurlijk, het mooie van de blockchain is dat deze niet direct kan worden afgesloten. Maar indirect? Dat is een ander verhaal. Overheden hebben te veel macht om als “irrelevant” te worden afgeschreven als het om Bitcoin gaat.

Tot nu toe valt niet te denken dat landen als de VS zulke drastische maatregelen zullen nemen om crypto te verbieden. Maar na een verzengend 2022 waarin schandaal na schandaal de ruimte heeft doen schudden, zijn opmerkingen zoals die van Sherrod Brown niet verrassend.

In de kleine mogelijkheid dat deze woorden ooit in daden zouden worden omgezet, zou het dwaas zijn als beleggers het zouden afschrijven als een goedaardige ontwikkeling voor crypto.