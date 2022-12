Bewijs Binance van reserves: auditor maakt rapport op, wat betekent dit?

Belangrijkste punten

Mazar’s, het accountantskantoor dat met Binance werkte aan het bewijs van reserves, heeft de link van zijn website gehaald

Het heeft ook al het cryptowerk voor onbepaalde tijd onderbroken

Controverse volgde op het rapport, waarbij critici het gebrek aan informatie over de aansprakelijkheidskant afkeurden

Mazar’s had eerder verklaard dat dit een “rapport” was en geen “audit”

Woeps.

De “audit” van Binance, bewust met aanhalingstekens, is niet meer. Mazar’s, het accountantskantoor dat met Binance werkte aan het bewijs van de reserves – waarnaar Mazar’s verwees in plaats van een audit – heeft het rapport van zijn website verwijderd.

Het kondigde ook aan dat het zijn werk met alle crypto-clients zou onderbreken. Naast Binance omvat dit ook Crypto.com en KuCoin.

“Helaas betekent dit dat we voorlopig niet met Mazar’s kunnen werken,” laat een woordvoerder van Binance weten.

Waarom was het rapport van Mazar controversieel?

Ik heb uitgebreid geschrevenuit over de mislukking die het bewijs van het reserve-initiatief was. Kortom, het kon niet minder een audit zijn, waarbij het rapport meer vragen opriep dan het beantwoordde.

Het meest opvallend was dat er een weigering was om aansprakelijkheden te presenteren, waarbij CEO Changpeng Zhao op Twitter verklaarde dat dit “moeilijker” was en om alleen maar “rond te vragen” om te verifiëren dat Binance niemand iets verschuldigd is.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Onnodig te zeggen dat deze instructie om rond te vragen het investerende publiek niet echt geruststelde, vers van te horen krijgen “activa zijn prima” door FTX CEO Sam Bankman-Fried, voordat hij prompt de tweet verwijderde, faillissement aanvroeg en deze week werd gearresteerd.

Nu heeft Binance niets te maken met FTX, maar de PTSD die investeerders hebben over de ineenstorting van de laatste voedt momenteel een zeer gevoelige markt.

Toen kwam het vreselijk getimede nieuws dat Amerikaanse aanklagers naar verluidt overwogen om strafrechtelijke aanklachten in te dienen tegen Zhao en andere prominenten van Binance in verband met een witwaszaak die al een aantal jaren aan de gang is, en Binance was plotseling nieuwsbericht nummer één.

Opnames stroomden vervolgens stroomden vervolgens uit Binance.

Daarnaast pelde het BNB-token terug, dat eerder in 2022 goed stand had gehouden – in ieder geval vergeleken met de rest van de cryptomarkt.

Wat gebeurt er nu?

Mazar’s intrekking van het rapport verandert niet echt veel. In de ruimte wordt algemeen erkend dat meer transparantie nodig is. Binance – en andere beurzen – werken op een ondoorzichtige manier in vergelijking met traditionele financiële firma’s.

Het is een ironische waarheid in een branche die gebouwd moet zijn op de premisse van onwaarachtigheid, investeerders worden gedwongen te vertrouwen op de verzekeringen van leidinggevenden op Twitter. Hopelijk zal de furore die deze aflevering heeft veroorzaakt Binance dwingen om volledig schoon te komen en de wereld een bonafide audit te presenteren.

Er is zeker niets dat erop wijst dat het bedrijf een reden heeft om dat niet te doen, maar voor paranoïde beleggers is het tegenovergestelde ook waar: er is momenteel geen manier om te controleren of Binance hun woord waarmaakt.

Mazar’s had verklaard dat Binance voor 101% gedekt was.

“Op het moment van de beoordeling constateerde Mazars dat Binance gecontroleerde in-scope activa had voor meer dan 100% van hun totale verplichtingen als platform,” aldus het rapport.

Maar bij nader inzien waren de gegevens niet zo bevredigend. De activa van Binance bedroegen 582.486 bitcoins en de passiva bedroegen 597.602 bitcoins. Dit leek een onderpand van 3% te suggereren, maar wanneer de activa die via lening- en margerekeningen aan klanten waren uitgeleend, werden meegerekend, kwam het tot een zekerheidspercentage van 101%.

Hoewel de zaken de laatste tijd lijken te zijn afgenomen, met opnames van Binance die terugkeren naar normale niveaus, vat de aflevering samen dat cryptocurrency een transparantieprobleem heeft.

Het is geweldig dat Binance deze kleine “stresstest” heeft overleefd, maar in werkelijkheid had dit in de eerste plaats nooit mogen gebeuren. Totdat cryptobedrijven hun onthullingen in overeenstemming brengen met wat in de traditionele financiële wereld wordt gepresenteerd, zullen deze periodes van schroom echter in de loop van de tijd blijven opduiken.

Binance heeft van zijn kant bevestigd dat het op weg is naar meer transparantie. Dat is geweldig – en iets wat de ruimte hard nodig heeft.